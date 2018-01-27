2018-01-27T18:37:28+03:00
Общество

На мужчин, однополый брак которых якобы был признан в России, завели дело

Стражи порядка обвинили их в «Умышленной порче документов удостоверяющих личность».
Василиса НИКОЛАЕВА
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Брак, заключенный в Копенгагене, на территорию России не распространяется.Брак, заключенный в Копенгагене, на территорию России не распространяется.Фото: facebook.com
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На прошлой неделе стало известно, что пара геев, официально оформивших брак в Копенгагене, смогли каким-то образом добиться постановки печатей и в паспорте РФ. Мужчины перевели на русский свидетельство о браке, выданное в Европе, нотариально заверили перевод и пришли с этими документами в МФЦ. Обо всем произошедшем они радостно сообщили друзьям и знакомым через интернет.

Итог печатный. Сотрудницу, поставившую печати уволили. Паспорта мужчин признали недействительными. А сегодня 27 января 2017 года стало известно, что на геев заведено административное дело.

Как сообщили «КП» в ГУ МВД по Москве:

- В отношении мужчин, инициировавших внесение в свои паспорта граждан Российской Федерации отметок, не предусмотренных действующим законодательством возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.16 КоАП РФ "Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности"

В рамках производства по данным делам паспорта подлежат изъятию для приобщения к материалам, и дальнейшему обмену в установленном порядке.

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Новость дня. Ряд специфических СМИ радостно сообщили: в Москве признали однополый брак, который был зарегистрирован в Дании!

- Мы просто пошли в ближайший к дому МФЦ и подали документы, - рассказывает мне по телефону Павел Стоцко (подробности)

КСТАТИ

Депутат Милонов требует наказать тех, кто признал однополый брак в России

Легким движением руки одной из работниц московского МФЦ двое гомосексуалистов превратились в первую однополую российскую семью. А началось все 4 января, когда влюбленная парочка упорхнула в Копенгаген. Там россияне Павел Стоцко и Евгений Войцеховский обменялись кольцами, поцеловались и... поженились. Правда, молодежены еще не сказали миру, кто из них муж, а кто жена. (подробности)

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