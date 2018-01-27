На мужчин, однополый брак которых якобы был признан в России, завели дело

27 Янв. 2018 2018-01-27T18:37:28+03:00

Брак, заключенный в Копенгагене, на территорию России не распространяется. Фото: facebook.com

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На прошлой неделе стало известно, что пара геев, официально оформивших брак в Копенгагене, смогли каким-то образом добиться постановки печатей и в паспорте РФ. Мужчины перевели на русский свидетельство о браке, выданное в Европе, нотариально заверили перевод и пришли с этими документами в МФЦ. Обо всем произошедшем они радостно сообщили друзьям и знакомым через интернет.

Итог печатный. Сотрудницу, поставившую печати уволили. Паспорта мужчин признали недействительными. А сегодня 27 января 2017 года стало известно, что на геев заведено административное дело.

Как сообщили «КП» в ГУ МВД по Москве:

- В отношении мужчин, инициировавших внесение в свои паспорта граждан Российской Федерации отметок, не предусмотренных действующим законодательством возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.16 КоАП РФ "Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности"

В рамках производства по данным делам паспорта подлежат изъятию для приобщения к материалам, и дальнейшему обмену в установленном порядке.

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