Где в Москве и в Подмосковье можно покататься на хаски

29 Янв. 2018 2018-01-29T20:45:16+03:00

В Сокольниках открылся парк, в котором можно запрячь северных собак и с ветерком промчаться по лесу

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В понедельник 29 января в «Сокольниках» вновь заработал Хаски-парк, который будет открыт теперь круглый год. Впервые катания на собачьих упряжках в нем начали проводить пять лет назад. Но длились они всего две недели. Правда, летом на собаках особо не покатаешься, но сотрудники парка обещают придумать программу для развлечений. Например, с хаски можно просто гулять (говорят, что всего за час они способны избавить человека от депрессии). Или кормить их (в зоопарке такая услуга пользуется популярностью).

- До 5 февраля вход к ездовым собакам будет ограничен, потому что до этого дня на них будут кататься дети с ограниченными возможностями здоровья, - рассказали «КП» организаторы. - В принципе, для них весь этот проект и запустили в 2013 году. Но сейчас его решили расширить.

Известный путешественник Матвей ШпароФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Создатели парка - известные путешественники Дмитрий и Матвей Шпаро (отец и сын). По их словам, общение с собаками - это один из эффективных видов реабилитации. К тому же дети могут больше узнать о быте народов Севера, научатся делать волшебные талисманы и узнают историю покорения Северного полюса.

Создатели парка - известные путешественники Дмитрий и Матвей Шпаро (отец и сын)Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас в Хаски-парке живет 35 собак. В Москву их привезли из Карелии. И одна из них, прибыв 25 декабря, уже решила здесь родить. В понедельник, гуляя по территории парка, дети наперебой перечисляли клички ездовых животных, которые выбиты на будках: Эвридика, Зефир, Буцефал, Фродо, Кай, Клайд, Банка...

В «Сокольниках» вновь заработал Хаски-парк, который будет открыт теперь круглый годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инструкторы научили юных гостей, как нужно управлять упряжкой. Для этого надо отдавать голосовые команды. «Хайк!» - означает вперед. «Уууу!» - стой. «Джи!» - поворачивай направо. «Хо!» - налево.

Каждому школьнику (а это два класса из двух школ) удалось сесть на нарты и проехать по снежным дорожкам парка.

Инструкторы научили юных гостей, как нужно управлять упряжкойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 6 февраля Хаски-парк будет открыт для всех желающих. Стоимость катания: по будням - 1000 рублей, в выходные дни - 1200 рублей. Предварительно нужно обязательно записаться по адресу электронной почты info@husky-sokolniki.ru , или по телефону администратора - 8 ( 901 ) 725-93-56. Хаски-парк расположен на 5-м Лучевом просеке, вл. 16А - за кемпингом парка «Сокольники» (станции метро «Преображенская площадь» или «ВДНХ»).

Сейчас в Хаски-парке живет 35 собакФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ГДЕ ЕЩЕ МОЖНО ПРОКАТИТЬСЯ

В МОСКВЕ

- Клуб «На хаски от Кузьминок до Аляски!» - в лесопарке «Кузьминки». Есть дополнительная услуга «Фотосессия с хаски» (от 1500 рублей). Лыжи, тюбинг, нарты, экскурсии по клубу, квесты и мастер-классы. Стоимость катания - 1500 рублей за одного взрослого (можно с дошкольником), 1300 рублей за одного ребенка 11-14 лет, 1600 рублей за двух детей и 1800 рублей за двоих взрослых. Перед тем, как ехать в клуб, нужно предварительно записаться - по телефону 8 (915) 034-08-34 (или по электронному адресу info@nahusky.ru) . Адрес: ул. Заречье, владение 7 с. 2 (станции метро «Люблино», «Волжская», «Кузьминки»). Работает ежедневно с 11.00 до наступления сумерек.

- Парк «Хаски Лэнд» в Крылатском. На территории есть дом охотника, в котором представлены быт и культура охотничьего ремесла, игротека, хижина шамана, питомник и ресторан. Катание на упряжках проводят только по субботам и воскресеньям - с 11.00 до 19.00. Вход на территорию парка 850 рублей (плюс 500 рублей за катание на хаски). Дети до трех лет бесплатно. Адрес: ул. Крылатская, 18. Телефон: 8 (915) 239-64-07.

- Этно-культурный комплекс «Хаски Парк» - в парке «Измайлово». Катание на собаках проводят по выходным с 12.00 до 19.00. К атание на упряжке - 1000 рублей (круг до 1 км). Прогулка со взрослой Хаски - 400 рублей. Кормление собаки (корм парка ) - 200 рублей. Есть кафе. Парк находится недалеко от станции метро «Партизанская». Телефон: 8 (915) 476-99-02.

И В ПОДМОСКОВЬЕ

- Этно-культурный комплекс «Хаски Лэнд» - село Молоково Ленинского района (6 км от МКАД). Есть возможность прокатиться не только на собаках хаски, но и на оленях. Также работает тир, в котором можно пострелять по мишеням из лука (150 рублей). Проехать можно на машине по трассе «Москва-Домодедово», свернув направо по указателю на «Рыболовную усадьбу Остров». Проехав автозаправку и выехав на Каширское шоссе, нужно повернуть направо (в сторону Москвы) и на светофоре снова повернуть направо (на Молоково). Стоимость одного круга катания на хаски - 1000 рублей, на оленях - 500 рублей (дети до 3 лет бесплатно). Телефон: 8 (495) 514-91-93. Катание на собаках и оленях только по выходным - с 12.00 до 17.00.

- Этно-культурный комплекс «Хаски Парк» - Раменский район, деревня Петровское. Катание только по выходным - с 14.00 до 16.00. Хозяева стойбища пригласят вас на танец с шаманом, заведут в настоящий чум, а также угостят чукотскими вкусностями. Добраться можно на электричке Казанского направления (поезда - «47 км», «Шиферная», «Голутвин»). Станция прибытия - Раменское. Рядом со станцией автовокзал, на нем нужно пересесть на автобус № 38 (ехать до остановки «Черный мост»). На машине - по Новорязанскому шоссе до Бронниц, свернуть налево на улицу Льва Толстого, переехать по мосту Москву-реку и 5 км прямо до деревни Петровское. Телефон: 8 (495) 201-18-60. Стоимость взрослого билета - 2400 рублей, детского (с 3 до 7 лет) - 1200 рублей. Катание на упряжке оплачивается отдельно - 1000 рублей один круг.

- Питомник «Артемов» - город Дмитров Московской области (Дмитровское шоссе, 70 км от МКАД). Здесь вы сможете не просто посидеть на нартах, а постоять на полозьях и ими управлять на протяжении всей трассы. Катание возможно в любой день, но нужно обязательно договариваться по телефону заранее - 8 (926) 553-07-36 (Анастасия). Цена вопроса: 2500 рублей за 2,5 км (и для детей, и для взрослых). Добраться можно на электричке с Савеловского вокзала. Или на машине по Дмитровскому шоссе.