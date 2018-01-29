Синоптики: Нормальной зимы в Москве уже не будет

29 Янв. 2018 2018-01-29T18:43:23+03:00

После аномально теплых декабря и января нас ждет такой же февраль

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Зимы в Москве, считай, и не было. Про декабрьские дожди и бесснежный Новый год москвичам напоминать не нужно. Оттепель длилась практически полтора месяца, с небольшими перерывами - с начала календарной зимы и до середины января. Лишь к Крещению ночью впервые подморозило до -10, а на прошлой неделе погода решилась даже на 20-градусную стужу, да и то в Подмосковье. «Целых» две ночи стояла такая холодина!

И все. На этой неделе - очередная оттепель до +1. Хотя о климатическим нормам именно сейчас, в последних числах января и в первые дни февраля, должны трещать самые суровые морозы за всю зиму.

- Что будет в феврале? - спрашиваю главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову. По идее, зима должна бы отыграться — а значит, надо готовится к 30-градусной стуже в феврале. Но метеорологи считают, что погода «отомстит» за отсутствие холодов по-другому.

- Февраль тоже обещает быть теплым, - огорошила Татьяна Позднякова.

- Получается, что нормальной зимы в этот раз в Москве вообще не будет?

Скорее всего, не будет. И мы с содроганием думаем про лето. Прогнозы на столь долгий срок, конечно, делать нереально. Но когда вся зима вот такая, как сейчас, обычно май и июнь бывают холодными. Закон компенсации работает.

- Так ведь и прошлого лета в Москве не было, так нечестно! Может, благодаря глобальному потеплению в этот раз после теплой зимы и лето все же будет теплым?

- Увы. Глобальное потепление в средней полосе проявляется как раз в повышении зимней температуры, на летнюю оно влияет не так сильно.

ЦИФРЫ

Декабрь-2017 стал самым теплым декабрем в истории метеонаблюдений на всей территории России. В Москве его средняя температура превысила норму на 5,2 градуса. А рекордно теплым выдалось 17 декабря, когда воздух прогрелся до +8,2.

Январь-2018 в Москве пока перекрывает климатическую норму на 4,7 градуса и точно не станет рекордсменом. Самым теплым в истории был январь 2007 года, со средней температурой почти на 7 градусов выше нормы.

Зато нынешний январь - самый мягкий, напоминают синоптики центра «Фобос». Это значит, что сильных морозов не было вовсе: минимальная температура месяца -12,4. До сих пор самым мягким считался январь 1932 года, когда у природы хватило сил на -15-градусную стужу.

Аномально оттепельные зимы в Москве случались не раз, рекордные же - в 1960-61 (средняя температура на 4,9 градуса выше нормы), 2007-08 (+4,6 градуса по сравнению с нормой) и 1988-89 годах (+4,5). Средняя температура зимы 2017-18 пока зашкаливает за норму на 5,3 градуса. Не исключено, что она и станет самой теплой за все 140 лет, что ведутся наблюдения за погодой в столице.