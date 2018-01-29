2018-01-29T20:56:32+03:00
Происшествия

По факту группового секса подростков с участием 13-летней школьницы заведено уголовное дело

Скандальная история произошла на вписке в Москве
Василиса НИКОЛАЕВА
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Стало известно, что уголовное дело все же возбуждено «по факту нарушения половой неприкосновенности малолетней»Стало известно, что уголовное дело все же возбуждено «по факту нарушения половой неприкосновенности малолетней»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Напомним, что об инциденте стало известно в пятницу 26 января 2018 года. Мама 13-летний школьницы пришла в отделение полиции попросила разобраться с 5-ю половыми партнерами своей дочери. Она рассказала, что девочка не раз уже употребляла алкоголь и бывала на так называемых вписках (молодежная тусовка на квартирах, где нет взрослых). На одной из них ее дочь вступила в половую связь сразу с несколькими парнями. Сначала она отдалась двоим в подъезде дома, а потом еще троим у магазина. Якобы все это она сделала потому что ей пообещали бутылку вина. Происходящее подростки сняли на видео и выложили в сеть.

Естественно, что после случившегося девочка подверглась травле в школе. По некоторым данным она сейчас находится в реабилитационном центре. Примечательно, что мама не настаивала на статье «изнасилование» и вообще заявила, что скорее всего половые акты происходили по добровольному согласию сторон и всему виной аморальное поведение ее дочери.

СК по Москве тут же была устроена доследственная проверка. Все участники процесса были установлены, но следователи не торопились заводить уголовное, ведь вроде как все было добровольно. Но через сутки (в воскресенье 28 января) все материалы проверки запросил СК по РФ по личному распоряжению Бастрыкина.

Только что стало известно, что уголовное дело все же возбуждено «по факту нарушения половой неприкосновенности малолетней».

- 27 января в ряде СМИ была опубликована информация о том, что 13-летнюю девочку в Москве на так называемой «вписке» изнасиловали несколько человек. - Значится на официальном сайте ведомства. - По данному факту в Главном следственном управлении СК России по городу Москве по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В настоящее время проводятся следственные действия, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

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