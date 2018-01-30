Обновленные парки столицы: Сад иллюзий, финтес-станции и площадка для запуска дронов

30 Янв. 2018 2018-01-30T01:59:43+03:00

Уже этим летом в парке Дружбы появится спортзона с площадкой для настольных игр, где взрослые смогут, как в советские времена, поиграть на улице в шахматы или домино. Фото: mos.ru

«Комсомолка» узнала, где будут отдыхать москвичи и гости столицы уже в ближайшее время

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К концу 2018-го в разных районах Москвы появятся более 80 парков, скверов и общественных пространств. Среди них будут как новые, так и полностью переделанные старые места отдыха. С января в каждом районе начинаются публичные обсуждения. Уже готовы проекты для Центрального и Северного округов.

Центральный округ

Новослободский парк

Масштабная реконструкция изменит буквально до неузнаваемости Новослободский парк в центре Москвы. Этот островок отдыха в Тверском районе самый большой и любимый жителями. Участок площадью 3,3 гектара находится между Новослободской улицей, Вадковским переулком и Сущевским Валом.

Зимой в парке открывают лыжню, пункты проката, а также катки для хоккеистов и отдельно для желающих заниматься фигурным катанием. По соседству работают многофункциональные спортивные площадки, учебные корпуса со спортзалами и кабинетами, игровые комплексы для детей разного возраста, уличные тренажеры для занятий оздоровительной гимнастикой. Летом - картодром, прокат велосипедов и самокатов.

К осени 2018 года парк поделят на несколько тематических зон - детский городок, места активного и спокойного отдыха, площадка для праздников и велодорожка. В них появятся такие новшества:

1. Детские площадки с развлечениями для разных возрастов - качели, лазилки в виде геометрических фигур и веревочных лабиринтов, горки, тарзанка, встроенные в землю батуты, песочница под навесом. А рядом поставят забор, на котором можно спокойно рисовать и не бояться штрафов за хулиганство. Здесь же на специальных панелях в виде больших цветов малыши смогут малевать мелками.

Детский городок вырастет в Новослободском парке к осени 2018 года. Фото: mos.ru

2. Музыкальный сад - с ксилофонами, барабанами, духовыми инструментами в виде огромных вкопанных в землю труб.

3. Сад иллюзий под открытым небом - в лабиринте из живой изгороди поставят необычные конструкции с эффектом обмана зрения. К примеру, контактные - при движении на них меняется рисунок, словно в калейдоскопе. Или визуальные - скворечник на обручах будто парит в воздухе, а нарисованный на валуне спящий тигренок выглядит словно живой.

4. Фитнес-станция с тренажерами для кросс-фита, зоны воркаута и настольного тенниса, спортплощадка для игры в мини-футбол с раздевалкой, трибунами, хоккейная коробка.

5. Импровизированная круглая сцена на улице среди клумб, со скамейками-полумесяцами и фонарями.

Северный округ

В Северном округе столицы архитекторы придумали проекты сразу для четырех парков - «Вагоноремонт», «Дубки», парк Дружбы и парк имени Святослава Федорова. Их обсудят с жителями до конца февраля. Эти парки работают давно. В них пора менять покрытие пешеходных дорожек, устаревшие турники, горки и качели, а также клумбы и газоны. Взамен появятся современные спортивные и игровые кластеры, деревья и кустарники, цветники и зоны отдыха.

Парк Дружбы (Левобережный район)

Там обновят развлекательную начинку, сохранив историческую планировку и скульптурные композиции. Напомним, этот парк признан памятником садово-паркового искусства XX века и внесен в список объектов культурного наследия. Среди скульптур - копии знаменитых работ Веры Мухиной «Хлеб» и «Плодородие», а также памятник испанскому писателю Сервантесу. В августе этого года в парке появятся:

- спортивная зона с площадками для воркаута и настольных игр;

- для детей - развлекательный кластер из пяти игровых секций, в том числе и интерактивных;

- специальная площадка для запуска дронов и летательных аппаратов.

Парк «Вагоноремонт» (Дмитровский район)

К августу этого года откроются:

- просторная игровая зона с современными площадками для детей разных возрастов;

- многофункциональная спортивная зона с площадками для занятий гимнастикой на открытом воздухе и силовыми упражнениями, местами для настольного тенниса и уличного баскетбола;

- площадки для игры в бадминтон и волейбол;

- крытая сцена с танцевальной площадкой для пожилых людей. На ней можно проводить также концерты и спектакли;

- столы для игры в шахматы и шашки;

- в центре парка - амфитеатр для чтения лекций.

А этот тигренок поселится в саду иллюзий: со стороны будет казаться, что это живой зверек. На самом деле - нарисованный. Фото: mos.ru

Парк имени Святослава Федорова (Бескудниковский район)

По всему периметру поставят ограждение и украсят входные ворота. При этом все существующие входы сохранят. В августе здесь также увидим:

- танцплощадку, скейтпарк, велодорожки;

- везде поставят скамейки и беседки;

- обновленное после реконструкции футбольное поле. Зимой на нем станут заливать каток.

Парк «Дубки» (Тимирязевский район)

Сохранят нынешнюю планировку и зеленые зоны. Ведь парк является частью заказника «Петровско-Разумовское». На этой особо охраняемой природной территории в дубраве находятся два пруда с фонтанами. В 2019 году здесь появятся:

- дополнительные лавочки и урны;

- спортивная зона

- игровые площадки для детей разных возрастов.