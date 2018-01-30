Реликвия рода Годуновых

30 Янв. 2018 2018-01-30T03:05:37+03:00

В Музее им. А. Рублева выставили складень-кузов с избранными праздниками и святыми

Изменить размер текста: A A

После реставрации посетителям представили серебряный складень-кузов рубежа XVI - XVII веков - одно из самых ценных произведений собрания музея.

Он сделан московскими мастерами-серебряниками и принадлежит к числу произведений, связанных с ближним кругом царя Бориса Годунова.

Как предполагают исследователи, заказчиком этого шедевра был боярин Дмитрий Иванович Годунов - родной дядя и воспитатель царицы Ирины Федоровны и царя Бориса Федоровича Годуновых.

В складне сочетаются сюжеты православных праздников и изображения 65 святых. В кузове складня икона Богоматери Владимирская первой трети XVII века, украшенная окладом и привесами XVII ? XIX столетий. По-видимому, она заменила первоначальный образ той же иконографии.

Кроме складня в музее можно увидеть богатейшую экспозицию - шедевры древнерусской иконописи XIII ? XVI и XVIII веков, побывать в залах деревянной скульптуры XVII века и фресковой росписи XII - XVIII веков.

ГДЕ: Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. А.Рублева, м. «Площадь Ильича», Андроньевская пл., 10.

КОГДА: До 28 февраля.

Цена билетов: 150 - 400 рублей.