Елена Ваенга. Большой сольный концерт
Прозвучат лучшие композиции певицы
Прозвучат лучшие композиции певицыФото: Евгения ГУСЕВА
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На вечере в Кремле зрителей ждет много разной музыки. Если охарактеризовать действо двумя словами - «театр Ваенги».
- Придя на мой концерт, первое, что вы подумаете: а на Ваенгу ли пришли? - говорит певица. - Я пишу и исполняю совершенно разную музыку, диаметрально противоположные песни. И всегда говорю: для того чтобы что-либо обо мне понять, надо просто сходить на мой концерт.
Елена обещает публике три часа разной, но обязательно душевной музыки.
ГДЕ: Государственный Кремлевский дворец, м. «Александровский сад», «Охотный ряд», ул. Воздвиженка, 1.
КОГДА: 9 февраля, 19.00.
Цена билетов: 1800 - 15 000 руб.