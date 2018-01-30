Все ватрушки по паркам

30 Янв. 2018 2018-01-30T03:16:37+03:00

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Наступила самая настоящая зима! Значит, надо не мешкая наслаждаться зимними радостями. Сегодня мы расскажем о том, где с ветерком покататься на ватрушках.

«Комсомолка» собрала для вас лучшие тюбинг-трассы столицы.

1. «Ракета» на ВДНХ: космическая скорость

м. «ВДНХ», пр-т Мира, 119, площадь Промышленности.

Часы работы: в будни - 11.00 - 23.00, в выходные - 10.00 - 23.00. Пн. - выходной.

Цена билетов: от 50 руб.

«Ракета» - самая высокая и самая красивая тюбинговая горка Москвы. Скатиться с нее зимой хоть раз должен каждый! Ощущения невероятные. Кроме того, можно не только покататься, но и насладиться шикарным видом и инсталляцией «Солнечная система» - это 9 светящихся планет диаметром от 2,5 до 10 метров.

У горки два спуска. Стартовые площадки расположены на высоте 20 и 12 метров. Длина скатов - 180 и 120 метров соответственно.

Что особенно приятно, поговорка «любишь кататься, люби и тюбы возить» здесь не работает! Ватрушки к старту доставляют два бугельных подъемника.

2. Парк искусств «Музеон»: для взрослых и для детей!

м. «Парк культуры», «Октябрьская», ул. Крымский Вал, 2.

*Часы работы: Ежедневно, 10.00 - 22.00. Пн. - выходной.

Цена билетов: от 100 руб./30 мин.

Вход на горку со своим тюбом - 50 руб./30 мин., 100 руб./60 мин.

**Часы работы:

пн. - 15.00 - 23.00; вт. - чт. - 12.00 - 23.00; пт. - вс. и праздники - 11.00 - 0.00.

Цена билетов: детский билет+посещение одного родителя - 350 руб., взрослый билет - 400 руб.

Вход в тюбинг-зону второго родителя - 100 руб.

Дополнительные 30 мин. - 250 руб.

*Первая горка расположена напротив входа в Новую Третьяковку.

Здесь два ската: верхний для взрослых и детей от 7 лет, нижний для детей до 7 лет в сопровождении родителей. Горка работает лишь в минусовую температуру.

** Вторая горка парка находится на Крымской набережной. Горка впечатлит: 7 спусков длиной 80 метров. Высота - 6,5 метра. Отличный выкат, все желющие, а их немало, не толкаясь, размещаются на горке.

Волочить за собой надув­ной круг не придется: работает ленточный подъемник. Кстати, к аренде тюбов тут грамотный подход - для каждого посетителя преду­смотрен тюб подходящего размера.

Со своим тюбом приходить нельзя.

На горку пускают взрослых и детей от семи лет.

По выходным и праздникам проходят соревнования и тюбинг-фестивали.

Посетить тюбинг-парк можно каждый день - он работает без выходных. В выходные - до полуночи.

3. «Всепогорка» в «Сокольниках»: и зимой, и летом

Парк «Сокольники» м. «Сокольники», Сокольнический Вал, 1.

Часы работы: ежедневно, 11.00 - 22.00.

Цена билетов: 300 - 450 руб.

В прошлом году москвичи с удовольствием катались на «The Горке». В этом году она сменила название на более приятное и понятное - «Всепогорка». Теперь здесь можно кататься даже летом!

«Всепогорка» - самая длинная тюбинговая трасса столицы. Длина склона - 200 метров, высота - более 12 метров. «Всепогорка» расположена в 3-м Лучевом просеке (слева от катка «Лед»).

Вход детям до 7 лет запрещен. Дети от 7 до 12 лет (включительно) допускаются только в сопровождении родителей или законных представителей.

Катаются на горке по сеансам. Они стартуют в начале каждогочаса и длятся 45 мин.

По воскресеньям в «Сокольниках» проходят спортивные мероприятия на «Всепогорке» для всей семьи «#Покорители горы». Гости праздника могут поучаствовать в веселых фотозаездах и запечатлеть себя во время спуска, а также принять участие в «ТюбингBall». Это новая развлекательная программа, участники которой должны забросить мяч в специальные кольца во время спуска с горки. Стоимость участия - 200 руб.

4. Горка в Измайловском: в «лесу чудес»

м. «Партизанская», аллея Большого круга, 7.

Часы работы: в будни - 12.00 - 20.00, в выходные и праздники - 11.00 - 21.00.

Цена билетов: 250 руб./час.

Тюбинговая горка находится на площадке «Лес чудес» у северного входа в парк рядом со станцией метро «Партизанская».

Официального названия у этой горки нет. Но местные завсегдатаи прозвали ее Молния. Все из-за того, что вечером она подсвечена синими светодиодами.

Здесь тюбинговые горки высотой три, пять и семь метров. Поверхность ската выполнена из кубов льда, под которыми также установлена подсветка.

5. Парк Skazka: для младших школьников

м. «Крылатское», «Молодежная», ул. Крылатская, 18.

Часы работы: в будни - 11.00 - 19.00, в выходные и праздники - 11.00 - 20.00.

Цена билетов: вход свободный. Аренда ватрушки - 200 руб./час.

Эта горка хоть и небольшая, однако пользуется заслуженной популярностью у посетителей. Рассчитана она скорее на младших школьников. У горки три ската. Высота примерно 4 метра. Длина выката - 15 метров.

Придя на ВДНХ на горку «Ракета», можно изучить инсталляцию «Солнечная система». Фото: vdnh.ru

КСТАТИ!

С 10 января (со вторника по пятницу с 11.00 до 16.00) катание на горке бесплатное для всех!

А ТАКЖЕ

Тюбинговые горки есть в парках «Кузьминки», Воронцовском, «Северное Тушино», Бабушкинском, Музее-заповеднике «Коломенское».