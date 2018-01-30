Собянин утвердил скидки на покупку квартир большей площади для участников реновации

30 Янв. 2018 2018-01-30T14:52:48+03:00

При этом квадратный метр обойдётся им по рыночной цене

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Сегодня, 30 января, на заседании президиума правительства Москвы утвердили правила получения за доплату квартир большей площади для участников программы реновации.

- Я давал поручение подготовить порядок доплат при реновации, - сказал мэр Сергей Собянин. - Речь идёт о дополнительных квадратных метрах, которые москвичи желают приобрести как ещё одну квартиру или расширить площадь положенной им при переезде бесплатной квартиры. Я поручил разработать общий объём скидок и порядок их предоставления. Понятно, что этот порядок будет корректироваться с учётом наработанного опыта. Но, как говорится, с чего-то надо начинать.

- Собственники и наниматели по письменным заявлениям вправе получить с доплатой квартиру большей площади или большим количеством комнат, - объяснил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Такая покупка будет оформляться на основе договора с московским фондом реновации жилья.

По словам Марата Хуснуллина, первые переселения могут начаться в феврале этого года в двух пилотных районах - в Головинском районе на севере столицы и на улице Красных зорь в Можайском районе на западе столицы. В этих округах уже готовы пять новостроек по стандартам программы реновации. Всего же в разных районах Москвы до конца этого года для переселенцев отдадут от 24 до 27 готовых новых домов. В них будет примерно 6 - 9 тысяч квартир для жителей сносимых пятиэтажек.

В мэрии считают, что при продаже дополнительных метров в домах реновации установленный лимит покупки в 100 квадратных метров и скидки в 10 процентов не позволит переселенцам нажиться на перепродаже своих квартир.

- Мы в первую очередь хотим поднять волну переселения, - сказал Марат Хуснуллин. - В некоторых домах после выдачи квартир всем переселенцам может остаться 5 или 20 свободных квартир. Их можем предложить участникам реновации за доплату при их желании. Таких свободных квартир с годами у нас будет оставаться все больше. Мы выбрали лимит в 100 метров для покупки, чтобы не было никаких злоупотреблений. А вот со 150 квадратных метров уже может появиться рыночный интерес у участников реновации и попытка наладить на этом бизнес. Но наша задача чтобы люди не бизнес строили на своём переселении, а чтобы москвичи реально улучшали свои жилищные условия. Сейчас средняя обеспеченность жильём в столице примерно 20 квадратных метров на человека. Мы предлагаем 100 "квадратов" на семью, что даёт возможность улучшить свою жилплощадь.

По словам главы Стройкомплекса, желающим купить дополнительные метры предложат скидку в 10 процентов, чтобы не выбиваться из средней скидки на рынке столичной недвижимости.

- Если давать скидку больше, тогда она повлияет на рынок, - уточнил Марат Хуснуллин. - Поэтому нужно осторожно подходить к этому. Наша скидка должна быть близкой к рыночной. Коммерческие застройщики сейчас примерно такую скидку и дают.

Давайте разберёмся, кто и как сможет получить большую квартиру с доплатой при сносе пятиэтажки.

ОТВЕТЫ НА СЕМЬ ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ О ПОКУПКЕ КВАРТИР ПРИ РЕНОВАЦИИ

1. При сносе старой пятиэтажки мне придётся платить за новую квартиру?

Нет, положенная по закону квартира в новостройке взамен сносимого жилья выдаётся всем участникам программы реновации бесплатно и при их желании в собственность. При этом новые бесплатные квартиры будут по площади примерно на 20 процентов больше. Количество комнат – не менее чем в старой квартире в пятиэтажке. Жилая площадь – не менее жилой площади в старой квартире. Общая площадь – больше, чем в старой квартире, за счет более просторных помещений общего пользования (кухни, прихожей, коридора, ванной, туалета). Доплачивать за такое увеличение площади не потребуется.

2. Кто может купить дополнительные квадратные метры в виде комнат или отдельной квартиры?

Все участники программы реновации по их желанию могут обратиться в московский фонд реновации жилья с заявлением о покупке дополнительных метров. Это касается как нанимателей, так и собственников квартир.

Вариантов подачи заявления будет два:

- сразу при переезде в новую квартиру, то есть можно вместо положенной однушки, например, поселиться с доплатой в необходимой вам двушке;

- в течение двух лет после оформления права собственности на положенную по закону бесплатную квартиру и переезда в нее. То есть расширить свою площадь можно будет и после того, как вы пожили в новой бесплатной квартире и потом вам потребовались дополнительные метры или комната.

Собственники квартир будут заключать договоры мены с доплатой, наниматели - договоры купли-продажи.

3. В каких домах предложат квартиру за доплату?

Большую квартиру можно будет выбрать:

- в том же доме, в котором переселенцам будут выдавать положенное им бесплатное жильё;

- в другом доме в том же районе.

Но при желании большую квартиру с доплатой можно будет взять в любом районе столицы, где есть свободное жильё от города.

4. Сколько "лишних" метров можно будет приобрести?

За доплату можно будет купить одну или несколько квартир, например, если семья хочет разъехаться. Обратите внимание! При этом общая площадь полученного таким способом жилья должна быть не более 100 квадратных метров. Сюда входят и положенные переселенцу бесплатные метры, и дополнительные метры. Доплату нужно будет вносить за "лишние" метры.

5. Положены ли участникам реновации при покупке большей жилплощади сниженные цены или скидки?

Участникам реновации дадут базовую скидку в 10 процентов на покупаемые дополнительные метры. При этом для оплаты можно использовать собственные накопления или взять кредит, вложить материнский капитал, жилищную городскую субсидию или социальные выплаты в виде государственных жилищных сертификатов.

Обратите внимание! Цена квадратного метра будет рыночной. Для каждой конкретной квартиры ее будут высчитывать выбранные городом на конкурсе независимые оценщики.

6. Как будут высчитывать сумму доплаты?

Доплату станут считать по специальной формуле: (S1 - S2) x цена 1 квадратного метра - скидка. При этом:

S1 - это площадь квартиры, которую участник программы реновации хочет получить за доплату;

S2 - это средняя площадь положенной участнику программы реновации по закону бесплатной квартиры взамен старой;

Цена 1 квадратного метра - это рыночная стоимость одного "квадрата" в конкретном районе Москвы (цифру называют независимые оценщики);

Скидка - это 10 процентов на сумму доплаты.

ДЛЯ ПРИМЕРА.

Семье участников программы реновации положена в новом доме бесплатная 2-комнатная квартира общей площадью 50 квадратных метров. Но семье нужна 3-комнатная квартира площадью 70 квадратных метров.

Считаем: из 70 кв. м вычитаем 50 кв. м, получаем 20 "квадратов". За них нужно будет доплатить.

Допустим рыночная цена квадратного метра в этом конкретном случае составит 140 тысяч рублей. Тогда умножаем 20 квадратных метров на 140 тысяч рублей и получаем сумму необходимой доплаты - 2 миллиона 800 тысяч рублей.

Скидка в 10 процентов от этой суммы доплаты составит 280 тысяч рублей.

Итоговая сумма доплаты для участника реновации рассчитывается так: из 2 млн. 800 тыс. рублей вычитаем скидку в 280 тыс. рублей. Получаем 2 млн. 520 тыс. рублей. Такую сумму нужно будет заплатить семье-участнику программы реновации за дополнительные квадратные метры.

Получается, что 3-комнатная квартира в новом доме в своём районе или в крайнем случае в ближайшем соседнем районе фактически обойдётся переселенцам из пятиэтажки в 2 миллиона 520 тысяч рублей.

7. Смогут ли обычные москвичи купить "лишние" квартиры в новых домах программы реновации?

Да, если в новостройках для переселенцев останутся свободные квартиры, тогда их будут выставлять на продажу через открытые аукционы на сайте московского фонда реновации жилья. Здесь квартиры смогут выбирать и покупать не только все желающие москвичи и жители других регионов страны. Но ещё и участники программы реновации, которые решили расширить свою жилплощадь в течение двух лет после получения бесплатной квартиры. При этом обычные участники аукционов будут покупать жильё по рыночной цене без скидок. А переселенец при покупке большей квартиры на аукционе вправе использовать свою скидку в 10 процентов.