Мать держала 37-летнюю наркоманку на цепи

30 Янв. 2018 2018-01-30T16:27:54+03:00

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Жуткая история произошла в подмосковном городе Рошаль. В местную больницу в бессознательном состоянии поступила 37-летняя Ирина Москвитина. Она скончалась, не приходя в сознание. Когда полицейские прибыли в ее квартиру, то увидели следы крови, наручники и другие ограничивающие свободу приспособления. Оказалось, что мать женщины не редко сажала ее на цепь - в буквальном смысле слова.

- На теле женщины имелись следы в области запястий и кровоподтеки в области головы, характер и происхождение которых устанавливается, - сказала «КП» старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. - Следственным отделом по городу Шатуре ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка. Достоверно установлено, что женщина продолжительное время употребляла наркотические средства. При проведении судебно-медицинского исследования тела погибшей следов криминального характера смерти не обнаружено. Однако окончательный вывод о причине смерти можно будет сделать после получения результатов комиссионных лабораторных анализов.

Ирина была за мужем, но не так давно развелась и вернулась к материФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В правоохранительных органах Рошаля неофициально рассказали, что поначалу мать умершей всерьез подозревали в убийстве. Ирина была за мужем, но не так давно развелась и вернулась к матери. Соседи не раз слышали в их квартиры крики, скандалы и грохот.

- Но мама объяснила, что дочь — законченная наркоманка, - рассказывает наш источник. - Денег на лечение у них не было, и поэтому они использовали наручники по обоюдному согласию, что бы не сорваться во время ломок. Сейчас проводится экспертиза, которая должна определить причину смерти. По предварительным данным, никаких повреждений внутренних органов не было. Женщину доставили из дома, но ничто не указывает на то, что смерть наступила в результате побоев. И свежих наркотиков в крови не было, так что вряд ли это передозировка. Не исключено, что умерла она, например, от остановки сердца во время ломки. А кровоподтеки и следы крови... Для наркоманов это не редкость. Они иногда и головой об стену бьются...