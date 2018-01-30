2018-01-30T20:01:34+03:00
Общество

В Москве новые большие детские сады будут проектировать с бассейнами

Если, конечно, позволит территория
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Мэр Москвы Сергей Собянин уже дал поручение — все новые большие детские сады проектировать с бассейнамиМэр Москвы Сергей Собянин уже дал поручение — все новые большие детские сады проектировать с бассейнамиФото: Роман ЗЛОБИН
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Мэрия Москвы рассмотрит возможность строительства бассейнов для новых детских садов и крупных образовательных комплексов города. Об этом глава города Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

- В Москве созданы крупные образовательные комплексы, в которые входят несколько школьных и дошкольных зданий. Почему бы не проработать вопросы строительства бассейнов для тех комплексов, где их сегодня нет. Соберем от школ заявки и поработаем над этими проектами, - написал он.

В столице появляются новые школы и детские сады, которые строят по индивидуальным проектам. В них есть все - от лифтов для маломобильных граждан до мультимедийных игровых столов для малышей. Так в новом детском саду в Солнцево, на улице Авиаторов есть все удобства. Но, к сожалению, нет бассейна. Хотя родители очень бы хотели, чтобы их дети плавали после уроков. Мэр Москвы Сергей Собянин посчитал эту идею хорошей и уже дал поручение — все новые большие детские сады проектировать с бассейнами. Есть, конечно, и нюанс в реализации - будет ли позволять территория, которая часто бывает проблемой для Москвы.

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