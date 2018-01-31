Через шестьдесят лет чтение только начинается

31 Янв. 2018 2018-01-31T01:32:20+03:00

В самом большом читальном зале Европы отреставрировали исторические интерьеры и переоборудовали рабочие места. И на открытии играл квартет. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Помните, в фильме «Москва слезам не верит» героиня Ирины Муравьевой нашла идеальное место для поиска мужа? Читальный зал Ленинки, ныне - Российской государственной библиотеки:

- Представляешь, какой там контингент? Академики, доктора, философы.

- Будешь смотреть, как они читают?

- Там еще курилка есть....

Курилки уже нет, зато тот самый читальный зал - самый большой в Европе - наконец-то открылся после реставрации.

Кадр из фильма «Москва слезам не верит» - Людмила (Ирина Муравьева) в поисках мужа в читальном зале Ленинской библиотеки, 1979 год. Кадр из фильма

Его создали в 1958 году, а ремонтировали в последний раз еще 1978-м. С тех пор «читальный зал № 3» нуждался не только в обновлении, но и в переоборудовании. Теперь каждому из 464 его читателей, получающих знания в роскошных исторических интерьерах под присмотром бронзового Владимира Ленина, доступен Wi-Fi или проводной интернет, к которому можно подключить свой компьютер. Кстати, записаться в Росcийскую государственную библиотеку теперь можно с 14 лет. Хотя бы ради того, чтобы увидеть ее уникальные залы.