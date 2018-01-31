После бегства мужа-бизнесмена актриса из «Папиных дочек» осталась на улице с тремя детьми

31 Янв. 2018 2018-01-31T09:12:13+03:00

Из-за болезни младшей дочери Ольга Шеховцова временно уходила из профессии. Но когда муж сбежал и детей нужно было тянуть одной, актриса стала активно сниматься в сериалах. Фото: Личный архив

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Дебют Ольги Шеховцовой в кино - в «Сукиных детях», одном из самых хлестких фильмов 90-х (история про бунт труппы условной Таганки). Потом - больше десятка известных сериалов. «След», «Универ», «Карпов», «Папины дочки». Но сейчас Шеховцова снимается нечасто. Все свободное время занимает уход за старенькой мамой, детьми и мытарства по судам.

РОКОВАЯ ПОДПИСЬ

Шеховцова в 1990-м выпустилась из ГИТИСа. С будущим мужем Колей Козловым познакомилась на вечеринке у подруги-театроведа. Он сразу заинтриговал. Странный молодой человек в спортивном костюме, тонко разбирается в «Белой гвардии» Булгакова. Первые деньги Козлов заработал, когда на закате Союза пошел бум на книги по бизнесу - они с другом переводили западные издания и выпускали многотысячными тиражами. Потом Николай стал соучредителем банка, а позже занялся строительным бизнесом. Времена были термоядерные. Самые шустрые неслись вверх со скоростью ракеты.

У семьи появилась пятикомнатная квартира на севере Москвы. Но в 2000-м после рождения младшей дочери (третьего по счету ребенка) Ольга и Николай перебрались за город.

- У младшей дочери обнаружили серьезное кожное заболевание. Врачи сказали, что нам нужно уехать за город, где нет такой загазованности воздуха. Поэтому мы и выбрали место в лесу, - говорит Ольга. - Ориентировались не на понты, а на розу ветров, чистоту воздуха.

Загородный дом - трехэтажный особняк в поселке Горки-2 на Рублевке. Просторные комнаты, окна в пол с видом на лес. Хотя, как говорит Ольга, по меркам здешних жителей - довольно скромное жилье. Красоту на участке наводила сама: деревья сажала, цветы.

Первые звоночки начались в 2005 году.

- Однажды муж попросил меня подписать какую-то бумагу, - рассказывает актриса. - В квартире мы когда-то делали перепланировку, но не утверждали ее в БТИ. Коля сказал, что этим будет заниматься его юрист и нужна моя подпись. Я прочла по диагонали и подписала. До сих пор корю себя. К мужу у меня было полное доверие. В его дела я никогда не лезла. Воспитание такое...

Фрагмент из «Папиных дочек». Фото: Кадр из сериала

НОВЫЙ ХОЗЯИН

Через два года семью затрясло.

- Лето, солнечное утро. И вдруг звонок в ворота. Участковый и неизвестный мужчина. Протягивают мне какую-то бумагу и спрашивают: «На каком основании вы проживаете в чужом доме?» Я пытаюсь вникнуть, что в этих документах написано. А это договор купли-продажи. Особняк был записан на мою маму. И тут она призналась: когда-то Коля во­зил ее к нотариусу, давал на подпись документы. Она была уверена, что муж переписывает этот дом на нашего сына.

Через несколько месяцев семье пришлось дом оставить. Временно перебрались к знакомым.

- Почему не вернулись в свою квартиру?

- Коля сказал, что там пока живет дочь его партнера. Он постоянно юлил. Наши отношения окончательно разладились.

Рассказал, что у него долги. Но без особых подробностей. Он уже несколько лет строил объекты по госконтрактам в Казахстане. Видимо, там что-то пошло не так. Вскоре сообщил, что уходит. И исчез.

Особняк на Рублевке, который Николай Козлов обманом продал за долги. Фото: azn.recrm.ru

«ЖИЛИ НА КОПЕЙКИ»

А Ольге с детьми так и не удалось вернуться в московскую квартиру. Кто-то поменял замки. Хотя по официальным базам владелицей этих пяти комнат все еще числилась Ольга Шеховцова. С детьми ютилась по знакомым и съемным квартирам. Актриса вернулась в профессию, радовалась даже небольшим ролям в сериалах - теперь она тянула троих детей одна.

И тут вдруг выясняется, что у их пятикомнатной квартиры еще в 2006-м появился новый хозяин! А Шеховцову вместе с детьми (а младшая дочь по-прежнему была несовершеннолетней) он выписал оттуда через суд. Причем заочно. Как это удалось провернуть - большой вопрос.

- Я ту доверенность даже не прочитала толком. Думала, что юрист мужа узаконит перепланировку квартиры, а там шла речь, что он от моего имени проводит договор дарения некоему Беркинбаеву Арынказы Калжановичу.

По информации из открытых источников, человек с такими ФИО когда-то возглавлял один из районов на севере Казахстана, затем управлял инвестиционными проектами казахского минздрава.

- Но я ничего Беркинбаеву не дарила! - продолжает Ольга. - Меня обманул муж, подсунув совсем не те документы, о которых мы говорили. Если были долги, почему этот кредитор не подал на Козлова в суд? Почему решили этот вопрос вот так, тайком? По закону это ничтожная сделка, потому что одна сделка (дарение) прикрывает другую (погашение долга). При этом новый владелец потом еще специально долго не оформлял квартиру на свое имя, чтобы прошли сроки исковой давности по оспариванию... Бывший муж бросил нас с детьми с этими проблемами и сбежал. А мы с детьми жили на копейки, спали на полу. Было время, когда мы из экономии шли с сыном несколько остановок метро, чтобы дойти до супермаркета, где «Роллтон» стоил не 27 рублей, а 17. Закупались на месяц и ели только эту лапшу. Я с 2010 года бегала по всем возможным инстанциям. По закону детей нельзя выписывать в никуда. А мою дочь выписали. Писала в управу района, в мэрию, в Генеральную прокуратуру, уполномоченному по правам человека Лукину, детскому обмудсмену Бунимовичу. И из всех инстанций получала только дежурные отписки!

ДОЧЬ ПОДАЛА НА МАТЬ В СУД

Шеховцова судилась, оспаривала договор дарения, доказывала, что в любом случае никто не мог выписывать из квартиры ее несовершеннолетних детей (младшей дочери в 2010-м было всего 11). Но суд иски актрисы не удовлетворял.

Сейчас с Ольгой судится ее младшая дочь. Девушка доказывает, что мать не имела права (тем более через третьих лиц) дарить незнакомому дяденьке из Казахстана квартиру, в которой были прописаны дети. Осенью 2016 года Савеловский суд иск юной москвички удовлетворил - признал договор дарения недействительным. Но Мосгорсуд это решение отменил, а президиум Мосгорсуда с этим согласился. Хотя опека была на стороне семьи. Теперь Шеховцова-младшая оспаривает вердикт городского суда в Верховном. Похоже, для семьи это последний шанс.

Шеховцова в отчаянии.

- Я согласна, что детям осталось только таким способом отстоять свои законные права, - говорит актриса. - Я готова хоть в тюрьму сесть, если это им чем-то поможет. Корю себя все эти годы, что подписала доверенность, не читая. Да, я виновата. Но я не могу понять, почему ни один государственный орган, ни один чиновник в данном случае не защищает конституционные права детей?! Теперь вся надежда только на Верховный суд.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Теперь долг любым платежом красен

Александра КОЗЛОВА

Оплатить задолженность сможет совершенно чужой человек или организация.

Минюст разрабатывает законопроект, позволяющий гасить долги третьих лиц. Заплатить можно будет не только за родственника, но и за постороннего человека. Сегодня же кредитор может не принять оплату долга от человека, имени которого нет в договоре. Так что новый законопроект должен сделать оплату долга за другого рядовым явлением.

- Инициатива неплохая, главный ее плюс - деньги должников будут возвращаться в бюджет, - прокомментировал «КП» Алексей Гатин, управляющий партнер бюро «Закон и налоги». - Я думаю, есть много ситуаций, когда она может пригодиться. Например, человек физически не может дойти до банка или у него арестованы счета.