Новые станции железной дороги в Москве: Прозрачные стены, лифты для мам с колясками и паркинг

31 Янв. 2018 2018-01-31T17:22:33+03:00

По проекту станционные здания будут двухэтажными, с прозрачными стеклянными фасадами и надземными переходами

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В Москомархитектуре утвердили дизайн строящихся станций Новохохловская и Остафьево Курского направления Московской железной дороги (МЖД). По проекту станционные здания будут двухэтажными, с прозрачными стеклянными фасадами и надземными переходами. Внешне они напоминают геометрические фигуры со светящимися по вечерам пешеходными галереями. Около каждого вестибюля поставят платформы с лавочками, энергосберегающими светильниками и навигационными стелами.

Напомним, в этом году на станциях МЦК появятся восемь связок с направлениями железной дороги - Ярославским, Казанским, Горьковским, Курским, Павелецким, Рижским и Савеловским, а также с Октябрьской железной дорогой. Эти транспортно-пересадочные узлы помогут пассажирам быстрее пересаживаться с наземки в метро или на МЦК.

КОНКРЕТНО

Железнодорожная станция Новохохловская

Общая площадь - 1580 квадратных метров.

Что появится: платформу построят в виде острова, то есть поезда смогут останавливаться с каждой стороны. Отсюда пассажиры будут пересаживаться на одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК). При этом между новой станцией железки и платформой МЦК протянут стеклянный надземный переход.

Ожидаемый пассажиропоток в час пик: более 7 тысяч человек.

Когда откроется: до конца 2018 года.

Где: на Курском направлении Московской железной дороги, между остановками Калитники и Текстильщики.

В Москомархитектуре утвердили дизайн строящихся станций Новохохловская и Остафьево Курского направления

Железнодорожная станция Остафьево

Общая площадь - порядка 1800 квадратных метров.

Что появится: в здании разместят пешеходную галерею, три кассы, турникетный зал, а также служебные и технические помещения. Для инвалидов и мам с колясками поставят два эскалатора и лифт. Два входа на станцию откроют со стороны улиц Подольской и Южной. Фасад станции сделают стеклянным, а саму конструкцию - из металла. Внутри здание в основном отделают гранитом, а также материалами, поглощающими шум и вибрацию.

Рядом с наземным вестибюлем будет работать паркинг. На нем жители Новой Москвы смогут оставлять личные авто и дальше добираться на работу на электричках и на метро.

Ожидаемый пассажиропоток в час пик: более 10 тысяч человек.

Когда откроется: в начале 2019 года.

Где: на Курском направлении Московской железной дороги, между остановками Щербинка и Силикатная в Новой Москве, рядом со строящейся связкой Калужского и Варшавского шоссе.