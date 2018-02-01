«Комсомолка» ищет героя, который спас девушку из тонущей машины

1 Февр. 2018 2018-02-01T19:37:09+03:00

"Комсомолка" попыталась разобраться в аварии Анастасии Поляковой: так кто же спас девушку из ледяной воды?

Эта история отчасти комична, однако не хочется «фельетонить» с оглядкой на беду пострадавшей женщины. Впрочем, судите сами

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Пятого декабря в 21.40 на Костомаровской набережной иномарка «Митцубиси-Лансер», пробив отбойник, вылетела за ограждение и, перевернувшись, упала в Яузу. За рулем находилась 33-летняя Настя Полякова. Женщина могла погибнуть в тонущем авто. Но двое мужчин бросились ей на помощь и спасли ее.

СПАС, ЗАБОЛЕЛ, ПОБИЛИ

Только девушку увезли на скорой и зеваки начали расходиться, как на месте ЧП появились репортеры из НТВ: «Кто спас девушку?! Где герои?!»

Перед камерой появился Собир Хаспалаев. Несколько лет назад он приехал в Москву из Таджикистана. С его слов, увидев аварию, он, не задумываясь, бросился в холодную воду.

Вот как герой рассказывает о случившемся: «Мы спустились вдвоем, вытащили девушку, она вообще не разговаривает. Без сознания была, мы ее в скорую положили и ее увезли».

А вот как об этом написали в одной московской газете: «Собир заметил красную «Мицубиси», которой управляла молодая женщина. И вдруг эту машину занесло. Пробив парапет, она зависла над водой. Собир повис на багажнике, пытаясь по принципу качелей перетянуть машину обратно. «Если бы другие мужчины мне помогли, мы бы справились», — поясняет молодой человек. В какой-то момент Собир обессилел, и машина стала плавно съезжать в реку». Далее написано, что Собир прыгнул в воду «солдатиком», разбил окно и вытащил женщину. Из-за переохлаждения у Собира начались проблемы с почками и печенью. В том же издании решили помочь герою и объявили сбор денег для покупки дорогостоящих лекарств. Сердобольные читатели перечислили 55 тысяч рублей.

Однако через какое-то время земляки Собира решили с ним разобраться. Со слов Собира, они подкараулили его на улице и сказали буквально следующее: «Ты с женщины, которую спас, получил два миллиона рублей, отдавай нам миллион». Журналисты писали, что парня побили и разбили ему машину. Мол, впору снова сбор денег объявлять.

Моя коллега Дина Карпицкая, узнав об этом, встретилась с Собиром и попыталась расспросить о случившемся. Но разговора не вышло. В тот день мужчина сильно нервничал, ругался на то, что в России не работают законы. А про то, как спас он рассказывать не стал, потому что много раз рассказывал другим журналистам. Мы еще тогда заподозрили неладное.

ОТКУДА ОН ВЗЯЛСЯ?

- Меня спас не Собир, - заявила мне 33-летняя Настя Полякова. - Я помню своих спасателей, и этого мужчины среди них не было. Я вообще не пойму, откуда он взялся.

По телефону Настя рассказала мне, что в тот день поехала вечером в солярий. Двигалась со скоростью 40 км в час в левом ряду по Костомаровской набережной. Попыталась перестроиться в другой ряд и попала в занос. Дорога была очень скользкой. Авто перелетело через тротуар, резкий хлопок об ограждение и машина словно упала в сугроб.

- Но спустя пару секунд я поняла, что кругом вода, - вспоминает Настя. - Помню, как мне бил в глаза свет от фонаря, а потом он стал гаснуть. Машина погружалась в воду. Я подумала, что сейчас потихоньку открою стекла и вылезу. Но электрику от воды переклинило. Окна были чуть приоткрыты и внутрь уже заливалась вода. Я чувствовала, как намокают ноги, пальто. Вдруг слышу, что мне кричат - открывай окна. Я стала кричать в ответ, что не могу их открыть и заплакала. Потом взяла себя в руки и попыталась разблокировать двери. В салоне я уже плавала. Попыталась открыть дверь, не получилось. Тут я поняла, что смерть близко и надо быть готовым к этому. К тому же я слышала переговоры людей извне и у них явно не получалось добраться до меня. Начала читать «Отче наш». Три раза прочла и вдруг машина накренилась, морда поползла вверх, появился свет в окнах. Дверь открылась и чей-то голос закричал - быстрее, девочка, иди сюда. Меня вытянули из машины, потому что сама я передвигаться почти не могла, ноги не слушались.

С помощью троса Настю подняли на берег и передали в руки подъехавшим спасателям.

- Настя, кто вас спас? - спрашиваю.

- Меня спасали двое мужчин. Я хорошо запомнила их голоса. Когда они меня вытаскивала, я увидела, что один был с бородой, второй без бороды с темными волосами. И это был не Собир. Когда я увидела сюжет с его участием, то по его голосу поняла, что не он меня спас. К тому же моим спасателям скорая тоже оказывала помощь. Только они отказались в больницу ехать.

- А вы знаете имена этих героев?

- Телефон одного из них мой муж взял в полиции. Это Алексей Морозов. Я ему позвонила, когда вышла из больницы. Мы с ним долго общались. И что важно, я сразу узнала его голос по телефону. Того, кто был с бородой, я не знаю. Но точно смогу узнать, потому что видела близко его лицо.

Алексей Морозов

- Настя, а вы читали публикации о Собире? О том, что люди собирали для него деньги?

- В том-то и дело, что читала. Рассказывает то, чего не было. Да еще и людей обдирают ради него. Я, получается, бессердечная, даже не отблагодарила своего спасителя. Полтора месяца о нем пишут, дифирамбы поют, а ведь не он меня спасал! Он лишь воспользовался ситуацией и заработал на этом.

ВЫТАЩИЛИ С ПОМОЩЬЮ ТРОСА

Водитель Алексей Морозов ехал впереди Насти. В зеркало заднего вида увидел, как ее машина бьется левым колесом о бордюр, перепрыгивает его, выбивает ограждение и переворачивается, падая в реку. Алексей остановился, сдал назад. Вытащил трос из багажника. Обвязался им и с помощью зевак спустился вниз. Через пару минут к нему присоединился еще один мужчина.

- Мы попытались разбить боковое стекло, не получилось, - рассказывает Алексей. - Хотели открыть дверь, но из-за давления воды не получилось.

- Глубина большая была?

- Нет. Мой рост - 1,75. Я стоял в воде по грудь. Кто-то сверху кинул трос от КАМАЗа. Обвязали правое переднее колесо и с помощью грузовика приподняли машину. Второй мужчина открыл дверь и вытащил девчонку.

- Алексей, вторым был Собир?

- Нет. Это был не он.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Напоследок я позвонила самому Собиру Хаспалаеву.

- Собир, говорят, не вы спасали женщину, которая попала в ДТП?

- Я спасал. Когда девушку вытащили с помощью КАМАЗа, я поехал за женой. Через 10 минут обратно подъехал. Там уже журналисты были. Они спросили людей, которые там находились, кто спасал, и они на меня показали. Меня спросили - кто еще был с вами? Я сказал был еще один нерусский парень. Но он отказался на телеке общаться.

- В воду вы прыгали?

- Да, я и еще один парень вытащили девушку.

- А что если Настя докажет, что ее спасали не вы, а другие люди?

- Это невозможно доказать, потому что я ее спасал.

- Вам до этого приходилось людей спасать?

- На Кутузовском проспекте горел спортивный БМВ. Я помог вытащить водителя. Он уже не мог ходить. Это было в 2014 году.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК

Редакция «Комсомольской правды» просит откликнуться второго спасателя Насти Поляковой. С его помощью мы хотели бы разобраться в ситуации и выяснить, кто же на самом деле вытаскивал женщину из тонущей машины.

Известно, что он был одет в серую водолазку или толстовку. Рост около 180 см, спортивного телосложения.