Прогноз на 2-4 февраля: Москву засыплет снегом, сугробы вырастут до рекордных 60 см

1 Февр. 2018 2018-02-01T19:37:29+03:00

В выходные синоптики обещают сильную метель и заносы на дорогах. В Гидрометцентре России дали прогноз погоды на 2-4 февраля

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Не было ни снежинки, и сразу сугроб. Да еще и рекордной высоты! Нынешней зимой Москва жила вообще без снега до 5 января. По средней температуре январь-2018 оказался на 5 градусов теплее, чем обычно.

Теперь природа навёрстывает упущенное. Два последних дня января отметились снегопадами, близкими к рекордным: 30-го числа за сутки выпало 9 мм осадков, 31-го - 12 мм. Сугробы в мегаполисе выросли до 39 сантиметров - а это уже больше, чем положено по климатическим нормам.

Но зима вошла во вкус - в выходные, по расчетам Московского метеобюро, толщина снежного покрова увеличится до небывалых 50 - 60 сантиметров!

- Снег начнется уже в пятницу, 2 февраля. Очень мощные снегопады и метели ожидаются в субботу и особенно в воскресенье, 4 февраля, - предупреждает директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - Ненастье принесет южный циклон со Средиземного моря, а зимой именно такие атмосферные вихри становятся причиной самых обильных снегопадов. Температура при этом около ноля градусов: и днем, и ночью -4...+1. А это самая коварная погода - как будто у человека температура 37, и он все время на грани болезни.

Чем коварна такая "болезненная" погода? Дороги то подтаивают, то замерзают, в итоге очень скользко. Снег падает мокрый, тяжелый, налипает на провода и ветки деревьев. В выходные его еще и просто будет очень много, так что возможны снежные заносы и снежный накат на автотрассах. А на крышах домов вырастут сосульки.

В столице возможен настоящий снежный коллапс, не радуют синоптики Московского метеобюро. Хорошо хоть ненастье придется на субботу и воскресенье, когда машин в городе не так много, как в рабочие дни.

С морозами, в отличие от снега, природа о "компенсации" не думает. Февраль в Москве, по прогнозу Гидрометцентра России, будет аномально теплым - как и декабрь с январем.