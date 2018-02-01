В Центральном Детском Магазине на Лубянке пройдет встреча с блогерами ТилльНяшка и Наталья Кисель

1 Февр. 2018 2018-02-01T17:34:44+03:00

В эту субботу, 3 февраля, блогеры ТилльНяшка и Наталья Кисель встретятся с поклонниками в Центральном Детском Магазине на Лубянке

Изменить размер текста: A A

Главный детский магазин страны продолжает развивать проект «ЦДМ-ONLINE». Это интерактивная субботняя школа, которая собирает под крышей ЦДМ на Лубянке известных детских интернет-блогеров. Итогом прошлого года стал пятитысячный рубеж – именно столько человек стали зрителями и участниками «ЦДМ-ONLINE».

В новом году организаторы также обещают много интересного. Например, в ближайшие выходные гостей ЦДМ ждет яркий творческий тандем – «принцессы видеоблогинга» ТилльНяшка и Наташа Кисель. Девушки поделятся секретами успешного ведения социальных сетей, проведут небольшой мастер-класс по фотографии и конкурс с возможностью выиграть подарки. Каждый зарегистрированный участник получит открытку с автографом и сможет сделать фото с любимым блогером во время фотосессии.

Регистрация на встречу открыта по ссылке. Сбор гостей начинается в 13:30 в главном атриуме ЦДМ на Лубянке. До начала мероприятия дети и родители смогут весело провести время – бесплатно сделать аквагрим, стильную прическу или сплести фенечку.

- Мы рады объявить о первой в новом году встрече интерактивной школы «ЦДМ-ONLINE». Проект набирает популярность среди молодежной аудитории. Помимо развлекательного блока каждая встреча несет в себе новые полезные знания. В ближайшие выходные блогеры ТилльНяшка и Наталья Кисель дадут юным гостям ЦДМ на Лубянке урок фотографии, – рассказала советник президента по внешним коммуникациям «Галс-Девелопмент» (собственники ЦДМ на Лубянке) Ирина Бурдельная.

Мастер-класс с участием ТилльНяшки и Натальи Кисель – четвертое мероприятие проекта «ЦДМ-ONLINE». Ранее на сцене детского магазина выступали такие звезды интернета, как Anny May, Саша Спилберг и BersReview.

Наша справка:

У YouTube-канала ТилльНяшка полтора миллиона подписчиков. Наташа Володина (настоящее имя девушки) ведет свой видеоблог больше четырех лет. Зрителей подкупают интересные темы и яркая внешность автора (к примеру, сейчас девушка ходит с синими волосами).

Наташа любит снимать видео на самые разные темы: школьная жизнь, лайфаки, «вызов принят», «распаковка подарков» и так далее.

Наталья Кисель ведет блог о творчестве с 2010 года. На ее канале можно найти видеоролики о косметике, канцелярских товарах, необычных куклах, которые она коллекционирует. Девушка также принимает участие в челленджах (например, когда тебе бросают вызов, и чтобы на него ответить, надо выполнить задание – к примеру, найти спрятавшегося человека в большом магазине) и делает beauty-обзоры.

Сейчас у Наташи 1,2 миллиона подписчиков.