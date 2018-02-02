Из-за концерта «Россия в моем сердце!» 3 февраля ограничат движение в Москве

2 Февр. 2018 2018-02-02T17:03:38+03:00

В связи с проведением концерта будут временные ограничения для водителей Фото: Михаил ФРОЛОВ

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На Васильевском спуске 3 февраля соберутся участники митинга-концерта «Россия в моем сердце!». Они выступят за «чистый» спорт - без политики и двойных стандартов. Общественные организации хотят поддержать российских спортсменов в преддверии начала зимней Олимпиады в Пхенчхане.

Уже заявлено более 1500 участников. Не исключено, что количество будет больше, так как приехать в Москву планируют из разных регионов России.

В связи с проведением концерта будут временные ограничения для водителей. Проехать к Васильевскому спуску будет практически невозможно, поэтому автовладельцев просят заранее скорректировать свой маршрут - с полуночи.

- Улицы Ильинка и Варварка будут перекрыты 3 февраля с 00.01 до 14.00, - сообщили в Информационном центре Транспортного комплекса города Москвы.

Также в период с 6.30 до 14.00 не получится проехать по Москворецкой набережной (на участке от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста), по Кремлевской набережной (от Большого Москворецкого моста до Большого Каменного моста), а также по самому Большому Москворецкому мосту и улице Москворецкая.