Жители Москвы опять жалуются на неприятный запах

2 Февр. 2018 2018-02-02T18:04:13+03:00

В столичном управлении МЧС говорят, что нечистотами тянет со свалки «Кучино» в Балашихе

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Неприятный запах окутал столицу еще в декабре прошлого года. Да так лихо, что москвичи завалили жалобами всевозможные московские службы и ведомства (МЧС, Роспотребнадзор, управляющие компании, управы, префектуры и так далее). Одни писали, что воздух пропитан гарью и жженной резиной. Другие сравнивали запах с тухлыми яйцами (сероводородом). Третьи ощущали под окнами «ароматы» бензина и квашенной капусты. Почуяв масштаб проблемы, контролирующие органы назначили массу проверок и выяснили, что смрад идет от мусорного полигона «Кучино», закрытого в июне прошлого года по велению президента.

- Сейчас там ведутся работы по дегазации, - напомнили «КП» в Главном управлении МЧС России. - Сейчас пробурили 55 скважин. Они и являются источником неприятного запаха.

Глубина каждой скважины - 30 метров. Они расположены по периметру полигона и оборудованы газоотводными каналами. Через них газ устремляется в атмосферу и сжигается с помощью специального факела. Работами занимается австрийская компания «Экоком». Метод не новый. Скажем, точно также газ откачивали на полигоне «Тимохово» в Ногинском районе.

- Мониторинг экологической обстановки ведется непрерывно, - добавили в МЧС. - Для этого работают 56 стационарных постов, а также передвижные лаборатории.

За последние несколько дней несколько жителей Москвы вновь обратились с жалобами на неприятный запах. После чего атмосферный воздух в их районах был исследован. И никаких вредных примесей в нем не обнаружили. Точнее, превышений их предельно-допустимых концентраций.

Если вы чувствуете посторонние запахи в воздухе, расскажите об этом по телефону доверия Главного управления МЧС России по городу Москве 8 (495) 637-22-22 (или Главного управления МЧС России по Московской области 8 (498) 505-41-70).