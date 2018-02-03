Сергей Собянин: «Фестивали и ярмарки на улицах – это нормальная городская жизнь»

3 Февр. 2018 2018-02-03T10:06:43+03:00

В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) мы побеседовали с мэром Москвы о том, что сейчас происходит в столице и чего ждать в ближайшем будущем. Публикуем его ответы на главные вопросы [видео]

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О строительстве метро, реновации и реконструкции улиц в столице – читайте тут.

ПРИГОРОДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧКИ ПОЕДУТ БЫСТРЕЕ

- Сергей Семенович, Вы сказали, что примерно 60 процентов населения курсирует между Московской областью и столицей. Каждое утро поток идет в центр, вечером - из центра. Все стоят в пробках. Наверняка решаете эту проблему и с губернатором, и с областью…

- В первую очередь должна быть комплексная застройка районов. Мы стараемся создавать больше рабочих мест около жилых кварталов. Это уменьшает маятниковую миграцию не только между областью и Москвой, но и внутри самой столицы. Каждый день люди устремляются из спальных районов в центр и срединную часть Москвы.

Московская область также интенсивно работает над созданием рабочих мест. Конечно, ключевой проблемой является транспортная система Москвы, Московской области и московского региона. Именно для этого по поручению президента был создан Совет развития московского транспортного узла. После обсуждений на Совете за последние годы реконструировано много федеральных трасс, которые входят в Москву. Это и головной участок дороги на Санкт-Петербург, и северный обход Одинцова, и Новая Рига, и Ленинградка со стороны Москвы, новые развязки на МКАДе.

Кроме этого, выполняем масштабный проект по реконструкции пригородного сообщения. К примеру, на скоростной электричке от Зеленограда до центра Москвы уже можно доехать за 25 - 30 минут. Такие же проекты сегодня есть и на других направлениях – Киевское, Горьковского и Ярославское. Все они завершатся в 2018 - 2019 году. Мы начали работать над глобальным проектом Московских центральных диаметров (МЦД). То есть и транспортные вопросы, и планы комплексного градостроительного развития решаются как раз совместно с Московской областью.

ТОРГОВЛИ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

- Откроются ли киоски на обновленных улицах? Тротуары теперь широкие, удобные…

- Мы всегда при выборе места для мелкорозничной торговли смотрим, что находится рядом - кафе, бары или ресторанчики. Если у них под окнами поставить ларьки, то мы просто убьем уже существующий бизнес. Но в то же время там, где необходимо, мы открываем киоски печати, мороженого. А летом на благоустроенных улицах работают кафе.

Уверен, торговли будет все больше год от года. К тому же мы разрешили магазинам продавать свой товар на улицах, как во многих европейских городах. Но это тоже нужно делать аккуратно, чтобы рынок не устроили.

Самое главное – на широких благоустроенных улицах можно проводить красивые городские праздники. У нас 200 дней в году идут крупные фестивали и ярмарки. В них участвует огромное количество людей. Это нормальная городская жизнь.

КРАСНОПРЕСНЕНСКУЮ НАБЕРЕЖНУЮ БЛАГОУСТРОЯТ

- А что будет с набережными Москвы-реки?

- Нам предстоит еще работать над созданием новых и реконструкцией старых набережных. Как только мы их благоустраиваем, так сразу и отдыхающих там становится больше. Например, напротив парка «Зарядье» открылась новая набережная, с выходом к реке, с торговлей и кафе. На месте бывшего ЗИЛа в строящемся жилом районе создается шикарная набережная с благоустроенными прогулочными маршрутами, детскими игровыми и спортивными площадками. В центре города переделаем Шелепихинскую и Краснопресненскую набережные.

О ЧИНОВНИКАХ

- Мы в последние годы проводили болезненные структурные реформы, наводили порядок на улицах, в учреждениях. Это не всегда было приятно. Теперь нужно развернуть наши учреждения в сторону горожан. Это тоже кропотливая, серьезная, системная работа. Может быть, даже более трудная, чем объединение, реструктуризация, изменение финансирования, психологии, внутренних установок. Так, например, мы сделали в центрах госуслуг (МФЦ), где сотрудники максимально вежливы и отзывчивы. Многие посетители удивлены, что чиновники вдруг оказались людьми, готовыми помочь тебе, а не отправить тебя подальше за какой-нибудь очередной справкой. Специалисты центров госуслуг научились улыбаться москвичам. И вот это, наверное, важная задача.

ВАЖНЫЙ ВОПРОС

Сохраняется ли в столице промышленность?

- Москву называют городом чиновников, офисных работников, студентов. Фабрик и заводов в столице все меньше?

- Так считается. На самом деле, все иначе. В московской промышленности работает почти полмиллиона человек. В обрабатывающих отраслях Москвы производится 18% российской продукции. Если разбросать на всех жителей столицы, то в обрабатывающей промышленности Москва в среднем выдает товаров в два раза больше, чем по России. Это большой потенциал. У нас находятся центры космической промышленности, в том числе и авиационной, оборонной и атомной. Мы открываем технопарки. У московской промышленности есть будущее. Главное, чтобы создаваемые рабочие места стали высокотехнологичными и хорошо оплачиваемыми. Здесь должны работать в основном москвичи.