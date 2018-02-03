В Москве начался самый сильный снегопад столетия - мести будет три дня

3 Февр. 2018 2018-02-03T22:44:33+03:00

Завалило снегом по уши. Сильнейший снегопад с начала века накрыл Москву. Город утонул в снегу, как пингвин в сугробе. Держись, Москва, осадки в виде снега пришли на несколько дней!

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А снег идёт, а снег идёт... Песню эту москвичи могут петь все ближайшие три дня: снегопад, начавшийся в субботу, 3 февраля, будет без остановки идти до понедельника, 5 февраля.

katyaulkina Ну как не inspiration ? #moscowwinter

Февраль вообще месяц метелей, но нынешний снегопад будет самым сильным как минимум с начала XXI века, считает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. За три дня выпадет половина месячной нормы осадков!

Снега в Москве и сейчас уже больше нормы, около 40 сантиметровФото: Евгения ГУСЕВА

Возможны и исторические рекорды. К понедельнику сугробы вырастут до 50 - 60 сантиметров. Это небывалая высота для первых чисел февраля. Снега в Москве и сейчас уже больше нормы, около 40 сантиметров.

И это при том, что январь начался вообще без снежного покрова, первые снежинки легли на землю лишь 5 января. Меньше чем за месяц нападало столько же, сколько обычно за ноябрь, декабрь и январь.

В столице за выходные выпадет половина месячной нормы осадков, сугробы вырастут до рекордных 60 смФото: Михаил ФРОЛОВ

Снег идет мокрый, тяжелый, потому что на улице очень тепло - около ноля градусов. Такая температура ожидается и ночью, и в воскресенье весь день. Мокрый снег налипает на провода и ветки деревьев. На дорогах снежные заносы и снежный накат, предупреждают в Гидрометцентре России. Ночью и под утро еще и гололедица. Хорошо, что мощные осадки пришлись на выходные, когда машин на столичных дорогах немного.

Снег идет мокрый, тяжелый, потому что на улице очень тепло - около ноля градусовФото: Евгения ГУСЕВА

Самая сложная ситуация, по прогнозам синоптиков, ждет Москву в понедельник, 5 февраля. Во-первых, будет продолжаться сильный снегопад, метель, ветер будет свистеть с порывами до 20 м/сек. И это в рабочий день, когда автотрассы будут загружены. И на третьи сутки ненастья, когда снега в городе и так уже очень много. В мегаполисе в такую погоду возможен транспортный коллапс.

tatiankalebedeva Так красиво... #зима2018 #зима #Москва #моязима2018 #снегопад

Но это не все: в понедельник резко похолодает, и ночью, и днем мороз до -10...-15 градусов. В общем, и для пешеходов, и для автомобилистов зимнее ненастье станет испытанием. В такую погоду хорошо в пледе сидеть с горячим чаем, а не по городу ездить!

ksusha_edinorogka Скажите, как же красиво