Артем Исхаков и Таня Страхова: найден и опубликован тайный дневник убийцы

3 Февр. 2018 2018-02-03T21:18:55+03:00

Таня и Артем жили в соседних комнатах. Холодным январским вечером парень зарезал девушку, изнасиловал ее труп и покончил жизнь самоубийством Фото: ВКонтакте

Жуткое убийство студентки ВШЭ студентом Бауманки произошло в конце января. Подробности произошедшего всплывают до сих пор

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Напомним, что все произошло на съемной квартире, где Таня и Артем жили в соседних комнатах. Холодным январским вечером парень зарезал девушку, изнасиловал ее труп и покончил жизнь самоубийством. То, что происходило и что чувствовал Артем в последние минуты жизни, он подробно описал на своей страничке в ВК. Написанное стало откровением для многих.

Вся жизнь молодежи, если не половина точно, проходит в Интернете. Там публикуются фотографии, выплескиваются эмоции в виде текстов, в бесконечных переписках с друзьями обсуждаются все проблемы и переживания.

Таня Страхова и Артем Исхаков в этом смысле не были исключением. И теперь после их смерти друзья, знакомые, случайные приятели по дружбе в Интернете выкладывают в общий доступ личные переписки с жертвами трагедии. Кто-то взломал тайный дневник Артёма который он вёл на протяжении двух лет. Из записей, сделанных парнем, ясно, что любовь к девушке он переживал очень бурно. Эти чувства были как навязчивые идеи, мешающие нормально жить. Ситуация осложнялась тем, что все друзья отвернулись от парня, а Таня стала более вхожа в его тусовку, чем он сам.

Что касается Тани Страховой, то, судя по всему, она тоже понимала, что с ее соседом что-то не такФото: ВКонтакте

Благодаря некоторым постам ясно, что Артем даже обращался к психологу онлайн. Пытался как-то отвлечься знакомствами с девушками в Интернете. Он похоже понимал, что находится буквально на грани срыва. Но остановить его было некому.

Что касается Тани Страховой, то, судя по всему, она тоже понимала, что с ее соседом что-то не так. Одна из подруг девушки выложила в сеть скриншот переписки с Таней 10 января. У нее видно, что уже тогда Артем предпринимал какие-то попытки напасть на Таню. Она жаловалась подруге, что закрылась в комнате, а Артем пытается взломать дверь. Страхова просила подругу вызвать ей такси.

Таня и Артем написали очень много сообщений и постов по поводу отношений друг к другу. Некоторые посты Исхакова настолько пронизывающие, что их копируют, распространяя в интернете все больше и больше. Многие молодые люди признаются, «Я тоже чувствовал что-то похожее».

Сейчас у места где произошла трагедия подростки устроили своего рода мемориал памяти. Многие приносит цветы, зажигают свечиФото: ВКонтакте

Непонятно одно, почему никто не посоветовал Тане и Артёму разъехаться. Страхову похоронили в Химках, где живёт её семья. На похоронах были все друзья пары. С Артёмом уже пришли проститься только родственники.

Сейчас у места где произошла трагедия подростки устроили своего рода мемориал памяти. Многие приносит цветы, зажигают свечи.

Благодаря некоторым постам ясно, что Артем даже пытался как-то отвлечься знакомствами с девушками в ИнтернетеФото: ВКонтакте

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