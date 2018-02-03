Аномальный снегопад в Москве: обледенение деревьев, задержки строительства и авиарейсов

3 Февр. 2018 2018-02-03T23:09:51+03:00

Завалило снегом по уши. Сильнейший снегопад с начала века накрыл Москву. Город утонул в снегу, как пингвин в сугробе. Держись, Москва, осадки в виде снега пришли на несколько дней!

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Столько снега как 3 февраля Москва еще не видела. Синоптики уже назвали снегопад самым масштабным за столетие. Норма выпавших осадков за январь превышена почти в полтора раза. За последние сутки на снегосплавные пункты вывезено свыше 667 тысяч кубометров снега.

Последние двое суток снегопад вообще не прекращается и, судя по прогнозам, осадки еще будут несколько дней. Меняться будет только температура. Уже 4 февраля температура опустится ниже -5 градусов, а в понедельник и вовсе до -11 градусов. Что уже успела натворить погода?

irina_tamrazyan Вот такая сказочная зима в Москве, а на улице то О градусов #москва#зима#зимняясказка#вечерело#мск#россия#пейзаж#зимавмоскве#сказка#прогулкаслюбимым#снег#теплаязима#moscow#russia#вечерняяпрогулка#пейзажнаяфотография#природа#удивительныймир#сказочнаяприрода#погодашепчет#фотография#паркимосквы#нашипарки#вечер#заснежило #улочкимосковские

- Из-за снега и льда упали семь деревьев, и, похоже, это только начало, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Твиттере. - В результате аномальной погоды начинается обледенение деревьев. Необходимо быть осторожнее. Аварийные службы работают в усиленном режиме.

В связи с падением деревьев и чистки снега с крыш, представители Департамента ЖКХ и благоустройства попросили москвичей не оставлять машины в опасных местах. В это же время уборка города продолжается, коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На улицы столицы вышло уже почти 60 тысяч рабочих с лопатами и выехало около 15 тысяч спецтехники.

Снег идет мокрый, тяжелый, потому что на улице очень тепло - около ноля градусовФото: Евгения ГУСЕВА

Повлияла погода и на строительство в Москве. Похоже, задержка будет на целый месяц. Для устранения последствий плохой погоды в Стройкомплексе Москвы уже создали специальный штаб.

- При снегопадах ухудшается пропускная способность дорог, из-за чего возникает проблема вывоза грунта со строительных площадок. Выделили дополнительные силы на очистку и подготовку территорий, — сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Одно из упавших деревьев упало на трамвайную линию

Вылетавшие из московских аэропортов пассажиры пожаловались на незначительные задержки и отмены рейсов, хотя в самих аэропортах сбоев не было и самолеты вылетали по расписанию.

- Отмена нескольких рейсов не связана с выпавшим снегом, - объяснили в справочной службе Шереметьево.

ksusha_edinorogka Скажите, как же красиво

А вот 4 февраля в расписание рейсов действительно внесут изменения.

- В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Шереметьево компания "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 4 февраля, - сообщается на сайте авиакомпании.

olgettler #ньюфоводство, #борисовскиепруды Для ньюфы снег - что для Снегурочки) родная стихия. Валяться в сугробах, позволять себя чистить, как ковер, и кушать снег вместо мороженого. Лучший друг для зимней прогулки. #olgettler #собака #ньюфаундленд #флораборисовскихпрудов #друг #зима #Москва #петербург #инстаграмнедели #instagrsmrussia #russia_ww #Russia #instagram

Известно, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура в связи с метеорологической обстановкой возьмет под контроль соблюдение прав пассажиров при отменах и задержках авиарейсов в столичных аэропортах. Под проверку попадут 17 отмененных рейсов.

- Задержек свыше 3-х часов не имеется. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщаются данные Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

tatiankalebedeva Так красиво... #зима2018 #зима #Москва #моязима2018 #снегопад

КСТАТИ

Какие рейсы отменены 4 февраля из-за снегопада в Москве

Обрушившийся 3 февраля на Москву снегопад внес незначительные корректировки в расписания аэропортов. В основном самолеты вылетали по расписанию. Что же касается 4 февраля - внесены изменения по вылетам из Шереметьево (подробности)

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