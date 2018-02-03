2018-02-03T23:09:51+03:00
Происшествия

Аномальный снегопад в Москве: обледенение деревьев, задержки строительства и авиарейсов

Москвичей просят оставаться дома: столицу накрыл самый масштабный снегопад за столетие [фото, видео]
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Завалило снегом по уши.Сильнейший снегопад с начала века накрыл Москву. Город утонул в снегу, как пингвин в сугробе. Держись, Москва, осадки в виде снега пришли на несколько дней!

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Столько снега как 3 февраля Москва еще не видела. Синоптики уже назвали снегопад самым масштабным за столетие. Норма выпавших осадков за январь превышена почти в полтора раза. За последние сутки на снегосплавные пункты вывезено свыше 667 тысяч кубометров снега.

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Последние двое суток снегопад вообще не прекращается и, судя по прогнозам, осадки еще будут несколько дней. Меняться будет только температура. Уже 4 февраля температура опустится ниже -5 градусов, а в понедельник и вовсе до -11 градусов. Что уже успела натворить погода?

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Вот такая сказочная зима в Москве, а на улице то О градусов #москва#зима#зимняясказка#вечерело#мск#россия#пейзаж#зимавмоскве#сказка#прогулкаслюбимым#снег#теплаязима#moscow#russia#вечерняяпрогулка#пейзажнаяфотография#природа#удивительныймир#сказочнаяприрода#погодашепчет#фотография#паркимосквы#нашипарки#вечер#заснежило #улочкимосковские
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- Из-за снега и льда упали семь деревьев, и, похоже, это только начало, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Твиттере. - В результате аномальной погоды начинается обледенение деревьев. Необходимо быть осторожнее. Аварийные службы работают в усиленном режиме.

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#снегопад #Москва #зима
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В связи с падением деревьев и чистки снега с крыш, представители Департамента ЖКХ и благоустройства попросили москвичей не оставлять машины в опасных местах. В это же время уборка города продолжается, коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На улицы столицы вышло уже почти 60 тысяч рабочих с лопатами и выехало около 15 тысяч спецтехники.

Снег идет мокрый, тяжелый, потому что на улице очень тепло - около ноля градусов Фото: Евгения ГУСЕВА

Снег идет мокрый, тяжелый, потому что на улице очень тепло - около ноля градусовФото: Евгения ГУСЕВА

Повлияла погода и на строительство в Москве. Похоже, задержка будет на целый месяц. Для устранения последствий плохой погоды в Стройкомплексе Москвы уже создали специальный штаб.

- При снегопадах ухудшается пропускная способность дорог, из-за чего возникает проблема вывоза грунта со строительных площадок. Выделили дополнительные силы на очистку и подготовку территорий, — сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Одно из упавших деревьев упало на трамвайную линию

Одно из упавших деревьев упало на трамвайную линию

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Классная погодка. #снег #москва #вечер #снегопад #февраль2018 #лабродор #прогулка #мойпес
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Вылетавшие из московских аэропортов пассажиры пожаловались на незначительные задержки и отмены рейсов, хотя в самих аэропортах сбоев не было и самолеты вылетали по расписанию.

- Отмена нескольких рейсов не связана с выпавшим снегом, - объяснили в справочной службе Шереметьево.

ksusha_edinorogkaksusha_edinorogka
Скажите, как же красиво
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А вот 4 февраля в расписание рейсов действительно внесут изменения.

- В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Шереметьево компания "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 4 февраля, - сообщается на сайте авиакомпании.

olgettlerolgettler
#ньюфоводство, #борисовскиепруды Для ньюфы снег - что для Снегурочки) родная стихия. Валяться в сугробах, позволять себя чистить, как ковер, и кушать снег вместо мороженого. Лучший друг для зимней прогулки. #olgettler #собака #ньюфаундленд #флораборисовскихпрудов #друг #зима #Москва #петербург #инстаграмнедели #instagrsmrussia #russia_ww #Russia #instagram
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Известно, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура в связи с метеорологической обстановкой возьмет под контроль соблюдение прав пассажиров при отменах и задержках авиарейсов в столичных аэропортах. Под проверку попадут 17 отмененных рейсов.

- Задержек свыше 3-х часов не имеется. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщаются данные Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

tatiankalebedevatatiankalebedeva
Так красиво... #зима2018 #зима #Москва #моязима2018 #снегопад
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zalazaev85zalazaev85
#святотроицкаясергиевалавра #москва #фото #фотографмосква #снимок #зима #снег #красота
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КСТАТИ

Какие рейсы отменены 4 февраля из-за снегопада в Москве

Обрушившийся 3 февраля на Москву снегопад внес незначительные корректировки в расписания аэропортов. В основном самолеты вылетали по расписанию. Что же касается 4 февраля - внесены изменения по вылетам из Шереметьево (подробности)

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