Любитель фаллосов из Гжели назначен заместителем директора центра Гиляровского

4 Февр. 2018 2018-02-04T21:13:58+03:00

Назначение скандального 28-летнего хипстера Павла Гнилорыбова заместителем начальника центра Гиляровского стало одной из самых обсуждаемых тем музейного сообщества

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О назначении сообщил портал strelka.com, соответствующей информацией поделился у себя на страничке сам Гнилорыбов. Новый центр появился 8 декабря при Музее Москвы на одной из самых дорогих московских улиц — в Столешниковом переулке.

По словам Гнилорыбова, он будет заниматься выставочной деятельностью.

Коллеги «известного ростовского москвоведа» уже выразили недоумение по данному поводу. Гнилорыбов не имеет опыта музейной работы и известен прежде всего скандальными выходками, часть из которых запечатлена на многочисленных фото, гуляющих по Интернету. Гнилорыбов в девичьей школьной форме, в форме Украинской повстанческой армии (УПА - запрещена в РФ) и, наконец, облизывающий фаллос из гжели.

Несмотря на предосудительные снимки и выступления в поддержку геев, мужчина был женат. Свадьба с оппозиционеркой Верой Кичановой получила скандальную славу одной из самых известных хипстерских свадеб. В ЗАГС пара отправилась в кедах.

Гнилорыбов известен крайне неустойчивыми политическими взглядами. По приезде из Каменска-Шахтинского Ростовской области субтильный юноша в очках стал активистом партии "Молодая гвардия" и даже сочинил патриотическую песню, посвящённую партии "Единая Россия".

Позднее Павел занимал должность в Каменском районном отделении МГЕР.

Знакомство с основательницей "Пусси Райт", журналисткой Верой Кичановой, изменило его взгляды, сделав ярым оппозиционером, "белоленточником" и участником антиправительственных акций, сторонником и пропагандистом Навального.

Гнилорыбов, облизывающий фаллос из гжели.

Еще три года назад москвовед выступал кандидатом на муниципальных выборах в Щукино от партии «Яблоко».

После расставания с женой (Кичанова уехала в Киев, не удовлетворившись достаточным уровнем свободы журналистики в России), Павел отошёл от политических дел, сконцентрировавшись на экскурсоводческой деятельности. Он успешно совмещает работу на двух политически полярных фронтах: в сообществе «Мемориал», где проводит антисталинские экскурсии, а одновременно работает над вопросами получения правительственных грантов.

К слову, экскурсии Гнилорыбова пользуются большой популярностью у гостей города. Однако москвоведы называют краеведа «покраюведом», недолюбливая за вольное обращение с фактами, перевирание их и принесение в жертву достоверности в пользу красивого рассказа.

Как отмечает историк Михаил Коробко, ряд учреждений культуры, в том числе - библиотека имени Некрасова, где проводит экскурсии Гнилорыбов, предупреждает читателей, что за достоверность сведений, изложенных в экскурсии, библиотека не несёт ответственности.

"Гнилорыбов производит много шума из ничего. Я не увидел в нем серьезного погружения в москвоведение", - отмечает москвовед Анатолий Воронин.

Одной из последних идей Гнилорыбова был проект установки балерины из пластмассы на крышу дома номер семнадцать по Тверской. Об этом "КП" писала в одном из номеров.

"Случай со скульптурой на доме очень показателен. Это чистая идея, без проработки, без поиска исходных чертежей и документов, без контактов с потомками скульптура, но с очевидным прицелом на грант. Там проскочила мысль - если решат ставить, значит, поищем документы", - отмечает москвовед Анатолий Воронин.

По словам краеведа Александра Спивака, назначение Гнилорыбова на пост заместителя начальника центра Гиляровского является профанацией науки.

К слову, директор музея Москвы Алина Сапрыкина информацию о назначении не подтвердила, хотя и не опровергла:

- Гнилорыбов? Давайте не в выходной. Я комментарии не даю. Мы пресс-релиз пока не рассылали, - ответила директор и выключила телефон.