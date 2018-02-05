После аномального снегопада Москву почистят быстрее, чем положено по нормам

5 Февр. 2018 2018-02-05T12:58:02+03:00

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Девять дней на уборку и вывоз сугробов. Такой срок по нормам дается коммунальным службам в столице после двухдневного мощного снегопада. Об этом сегодня, 5 февраля, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

- Конечно, у нас столько времени не будет, - добавил заммэра. - Мы примем все необходимые меры для того, чтобы город убрать гораздо раньше. При этом коммунальным службам придется вести работу в сложных условиях из-за понижения температуры воздуха в Москве до минус 17 градусов и ниже. К тому же в ближайшие трое суток мы ожидаем от шести до восьми сантиметров снега, которые дополнительно лягут на улицы Москвы.

По словам главы комплекса городского хозяйства, аномальная погода не повлияла на работу систем жизнеобеспечения города. Москвичам, к счастью, не пришлось сидеть без света, воды, газа и тепла.

- В городе продолжаются уборочные работы, мы делаем все для того, чтобы было комфортно ходить и по тротуарам, и во дворах, и, конечно, на улицах, - отметил Петр Бирюков. - Просим москвичей с пониманием относиться к работе коммунальных служб и проходам колонн специализированной снегоуборочной техники.

При этом в пресс-службе Комплекса городского хозяйства не подтвердили информацию о привлечении военной техники для уборки улиц Москвы. «Ликвидация последствий снегопада проводится силами городских коммунальных служб», - говорится в заявлении пресс-службы.

По данным синоптиков, за последние двое суток на Москву выпало 44 мм осадков, или 122 % месячной нормы. В эти выходные, 3 и 4 февраля, погода в столице побила суточные рекорды по осадкам 1957 и 2013 годов.

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