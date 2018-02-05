Прогноз на 5 - 11 февраля: После небывалого снегопада Московскую область ждет мороз до -19
- Погода нас ждет комфортная, но это на мой вкус - а все мы разные, - философски начал рассказ о прогнозе на ближайшие дни в эфире радио "КП" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - Циклон, который принес нам столь мощный снегопад, ушел далеко на север, к Северному Уралу. На смену ему пришли массы арктического воздуха. В понедельник, 5 февраля, в Москве днем -10...-12 градусов.
Затем мы прогнозируем усиление морозов: в ночь на вторник в столице подморозит до -15...-17 градусов, по области до -19. И днем 6 февраля совсем не жарко, - 10...-12. Такая погода на 2 - 4 градуса холоднее климатической нормы. А мы уже отвыкли от того, что аномалии могут быть отрицательными!
Холода задержатся также на 7 и 8 февраля: по ночам -14...-16, в Подмосковье до -18, днем -6...-9. Осадков либо не будет вовсе, либо местами покружит небольшой снег. И можно будет увидеть солнце и голубое небо! К концу рабочей недели, в пятницу, 9 февраля, ожидается небольшой снег, ночью около -10 градусов, днем около -5.
В выходные, 10 и 11 февраля, по прогнозу Гидрометцентра России, потеплеет до -2...-7 градусов, по ночам до -6...-11.
А снегопадов-то новых ждать?
- Ощутимый снежок возможен в пятницу и в субботу, - считает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Но ничего подобного рекордным снегопадам, которые прошли в минувшие выходные, мы не ждем! Это экстраординарное событие, два раза подряд такое невозможно.
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