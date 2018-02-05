Москвичку подозревают в убийстве трехлетнего мальчика, взятого из детдома

5 Февр. 2018 2018-02-06T00:55:50+03:00

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В понедельник, 5 февраля, в Наро-Фоминский городской суд доставили Наталью Куклину. Ее подозревают в убийстве 3-летнего малыша, над которым она оформила опеку. Куклина с супругом - москвичи. Но так как работает женщина на дому, семья довольно часто живет на даче под подмосковным городом Апрелевка. Там в конце прошлой недели и произошло ЧП.

САМ БИЛСЯ О ПОЛ?

2 февраля в скорую помощь прозвонила взволнованная женщина: у 3-летнего сына случился приступ, он ударился головой о пол и потерял сознание. Карета скорой была на месте минут через двадцать. Из загородного дома малыша доставили в Апрелевскую районную больницу №6. Там поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма. К этому времени мальчик впал в кому, поэтому решили доставить его в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (это знаменитая клиника доктора Рошаля). И вот уже оттуда сигнал ушел в Следственный комитет: московский врачи диагностировали ушиб головного мозга, а на теле мальчика нашли многочисленные ушибы.

Во время обыска дачи под Апрелевкой оперативники нашли следы крови на полу. Родителей ребенка задержали. Тут-то и выяснилось, что папа с мамой - лишь опекуны. Пострадавшего ребенка и еще одного мальчика они взяли из детского дома в Тверской области чуть более полугода назад. Причем, дети - со сложностями, у обоих проблемы неврологического плана...

На допросе 33-летняя москвичка Наталья Куклина продолжала настаивать, что ребенок сам ударился головой. Причем, несколько раз. Мол, капризничал и бился о пол.

В следствии в эту версию не верят.

- Анализ полученных ребенком тяжких травм свидетельствует о том, что они не могли образоваться в результате собственных действий, а причинены ему умышленно, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

Изначально женщине было предъявлено обвинение по статье «покушение на убийство». Но 5 февраля стало известно, что получивший травму головы ребенок так и не вышел из комы и скончался в больнице. Статью планируют переквалифицировать на «убийство»...

Тем временем, еще один взятый опекунами из детдома мальчик (ему сейчас около полутора лет) из семьи изъят. На его теле следы побоев на нашли.

«МЫСЛЬ О ПРИЕМНОМ РЕБЕНКЕ ВОЗНИКЛА ТРИ ГОДА НАЗАД»

Знакомые Куклиных в шоке.

- Не верю, что Наташа могла избить до смерти ребенка, - говорит ее бывшая однокашница по факультету дизайна МГУДТ Елена. - Она всегда была само спокойствие. До того тихая - не могу даже вспомнить, чтоб она голос на кого-то повышала.

Собственно, семью называют «исключительно интеллигентной». 33-летняя Наташа - дизайнер, в последние годы шила и вязала платья на заказ, рекламируя свои услуги через интернет. Ее муж Василий (он на 4 года старше) - системный администратор. Вместе они более пяти лет. Много путешествовали по экзотическим странам. Мечтали завести совместных детей.

Наталья по образованию - дизайнер, в последние годы она шила и вязала платья на заказ, рекламируя свои услуги через интернет.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Наташа пыталась забеременеть, но ничего не получалось, - говорит другая подруга Куклиной. - Поэтому они и решили взять деток из детдома.

Хотя решение было для Натальи сложным. Она сама об этом писала - на открытой только для друзей страничке в соцсети. (Друзья Куклиной показали корреспонденту «КП» несколько ее записей).

«Первая мысль о приемном ребенке возникла у меня три года назад, - писала москвичка. - Вернее, не возникла. Просто подруга спросила: «А вы не хотите усыновить ребенка?» Это была осень 2014 года. Тогда я не хотела. И ответила, что никогда не смогу принять чужого ребенка. Слишком далекой от меня была эта тема. И слишком много страхов было. Но мысль засела в голову».

Муж Натальи Василий работает системным администратором.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«ПЕРВЫЙ РАЗ, КОГДА РАЗРЕШИЛ СЕБЯ ОБНЯТЬ»

Известно, что в декабре 2016 года женщина с мужем записались на курсы в Школу приемных родителей. А уже в июне 2017-го оформили опекунство. Причем, взяли сразу двух детей.

- Наташа говорила, что в Конаковском детдоме им рассказали о двух братьях, которые попали сюда из неблагополучной семьи, - рассказывает наша собеседница. - Одному мальчику на тот момент было два с половиной года, другому - около годика. Насколько я ее поняла, это кровные братья, которые друг друга даже не помнили. Наталья с Васей решили, что брать нужно именно двоих.

Куклина, кстати, писала об этом в соцсетях:

«Два брата. Мы познакомили их друг с другом в детском доме, это был второй наш визит, и мы уже знали, что подпишем согласие. Дети жили в одном учреждении, но в разных группах. И не знали друг о друге ничего».

О том, что оба ребенка «с особенностями развития», Наталья рассказала только самым близким.

- Она иногда жаловалась, что с ними очень сложно справляться, - продолжает подруга. - У детей были очевидные проблемы с психикой. По всему видно, что в родной семье им было несладко. Пугливые. Как будто дикие. У Наташи и Васи есть две большие собаки. Так вот с ними дети нашли контакт быстрее всего.

Из записей Натальи Куклиной про младшего сына:

«Слава (имя изменено, - Авт.) бегал, упал и разбил в кровь губу - я взяла его на ручки и стала жалеть. Это был первый раз, когда он не вырывался, а сидел на руках у мамы, прижавшись, разрешая себя обнять».

Одна из последних записей в соцсети была опубликована после Нового года.

«Мы прошли мой внутренний рубеж - полгода вместе. Полгода адаптации. Хочу верить, что эти полгода были самыми трудными. Телефон полон заметок и мыслей. У каждого приемного родителя свои сложности. Приемство - это сложно».

В декабре 2016 года Наталья и Василий записались на курсы в Школу приемных родителей, а уже в июне 2017-го оформили опекунство.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

АРЕСТ ПОКА ОТЛОЖИЛИ

- Может, не справилась с нервами? - пожимает плечами знакомая Куклиной.

В понедельник в Наро-Фоминском суде должны были решить вопрос об аресте Натальи. Следователь просил отправить женщину в изолятор на два месяца - пока ведется расследование. Однако прокурор посчитал, что собранной доказательной базы для этого пока не хватает. Заседание перенесли на 8 февраля.

Тем временем, расследование продолжается. У Следственного комитета есть вопросы и к органам опеки, и даже к врачам с полицейскими. (См. «А в это время»).

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А где была опека?

Напомним, опекунство Куклины оформили в Тверской области. Детей зарегистрировали в Москве. А сами жили в-основном в Подмосковье.

Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович считает, что одной из причин трагедии стала низкая квалификация сотрудников органов опеки. По его данным, в семью приходили с проверкой и из опеки, и психологи. Никаких нарушений не нашли. Или просто не увидели? Бунимович считает, что в России нужно пересматривать процедуру усыновления детей, ужесточать ее, проверять претендентов еще более тщательно...

В органах опеки эту трагедию не комментируют, ссылаясь на запрет закона «разглашать любую информацию, связанную с несовершеннолетними». Однако «КП» удалось поговорить с одним из сотрудников, который попросил не называть его должность и фамилию.

- Нужно понимать, что опека - это не то же самое, что усыновление, - объясняет специалист. - При усыновлении ребенок получает от новой семьи фамилию и отчество и считается ребенком усыновителей. При опеке за детей от государства полагается ежемесячная помощь. По мим данным, как минимум у одного ребенка была оформлена инвалидность. Это - 25 тысяч рублей в месяц. В Москве для опекунов детей-инвалидов есть еще большой пакет различных льгот. Ну и кроме того, после исполнение совершеннолетия эти дети имеют право получить от государства жилплощадь. То есть, у них такой же статус, как у детей из детдома, но при этом они живут в семьях.

- Говорят, что опека семью проверяла, но никакого криминала не нашла.

- Что такое проверка? По закону, органы опеки имеют право проводить такую проверку раз в полгода. Но это не внезапная проверка. Мы о ней обязаны сообщить опекунам заранее. Мы звоним, договариваемся, в какой день им было бы удобно. И приходим. Разумеется, в такие дни дом блестит, дети чистенькие. Приходить с проверкой внезапно, без предупреждения, опека может только если есть заявление о том, что в семье что-то не в порядке. Например, внимательный сосед написал, что детей бьют. Но без заявлений со стороны - только плановые проверки раз в полгода.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Еще три дела...

Помимо уголовного дела, по которому проходит Наталья Куклина, Следственный комитет завел еще три дела. По статье «халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека» - на сотрудников соцзащиты Конаковского района Тверской области, которые выдали Куклиным разрешение на опекунство и должны были проверять, как дети живут в новой семье. Еще два дела - на Апрелевских врачей и полицейских. В обоих случаях по статье «халатное отношение к исполнению должностных полномочий». По версии следствия медики должны были сразу, как к ним попал ребенок, сообщить в полицию об обнаруженных ушибах на теле ребенка, но они их даже не зафиксировали. В полицию сообщили, но как об «обычной травме». В свою очередь в полиции после регистрации сообщения о пострадавшем несовершеннолетнем были обязаны немедленно сигнализировать в Следственный комитет (именно он занимается расследованием всех тяжких преступлений против детей), но не сделали этого. По мнению СК, за это время Куклины имели возможность скрыть следы преступления.