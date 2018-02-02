Хайп о «деукраинизации» Киевской: Почему москвичей возмутили отреставрированные фрески в метро

2 Февр. 2018 2018-02-02T23:26:35+03:00

Изменить размер текста: A A

На зубок блогерам снова попала станция Киевская Арбатско-Покровской линии. Когда станция была в плачевном состоянии, блогеры ехидничали о том, что ободранный вид Киевской служит иллюстрацией отношений Украины и России. Несколько лет назад на станции завершили реставрацию. Но опять не слава богу. С подачи журналиста Кашина сегодня заговорили о «деукраинизации» фресок.

24 фрески работы художника Виктора Коновалова были одним из главных украшений станции. В 2010 году центральное панно обрушилось и его переписали. Обновили и остальные фрески. Но ушлые блогеры принялись играть в любимую народную игру «найди отличия» и обнаружили их.

То, что художники «зачем-то закрасили старые фрески и вместо них нарисовали новые картинки» первым написал москвовед Константин Мишуровский еще 29 января. К посту Константин приложил сравнительный фотографии. За считанные дни публикацию препостили пятьсот раз, а в комментариях народ бурно обсуждал отличия.

Украинские девушки приобрели загар, поменяли цвет платьев и приобрели новые орнаменты на вышиванках. По мнению одно из блогеров, у рыбаков в сетях оказался не сазан, а «неизвестный науке зверь чебурашка».

Пострадали лица и мимика. Герои пооткрывали глаза, изменили направление взглядов. Местами получилось смешно. Герои фрески «Химики» после реставрации с изумлением воззрелись на «обычную промывалку». Некоторые детали и вовсе оказались закрашенными. Так, видимо, по незнанию, художники лишили комбайн "морского штурвала", няню детского садика — белой медицинской косынки, заменив ее на обычную городскую.

В 2010 году центральное панно обрушилось и его переписали. Обновили и остальные фрескиФото: Евгения ГУСЕВА

Кашина в свою очередь возмутил факт «деукраинизации». Вместо венка с лентами в волосах украинки красуется желтенький платочек.

Блогеры ехидно отметили, что фрески пополнились новыми элементами. Больше всего видоизменилась многофигурная композиция «В детском саду». В руке у девочки появилась погремушка, за попой — лопух, с краю — петушок. И — самое главное — откуда ни возьмись возник целый мальчик!

— Мальчик, просто не вписывается в композицию "советской мадонны", которая получается только тогда, когда этот карапуз не занимает центр композиции и не оттягивает на себя внимание смотрящего снизу, — отметил Мишуровский.

Корреспондентам «КП» удалось поговорить с внучкой художника Дарьей Коноваловой, которая тоже не в восторге от изменений дедушкиных фресок. По словам женщины, когда-то в работах дедушки угадывались лица родных ее сердцу людей. В образе девочки в детском саду — мама Дарьи, в образе женщины в голубом халате с фрески «Учёные-химики» — бабушка. После реставрации знакомые черты были утрачены.

Сотрудники творческих мастерских «Китеж» в ответ на критику отмечают, что действовали не от себя, а «в соответствии с изначальными эскизами, которые были со временем утрачены».

Вместо венка с лентами в волосах украинки красуется желтенький платочек. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

На хайп откликнулась пресс-служба столичного метро. "Спасибо за внимание к фрескам на «Киевской». Так, действительно, на фото 1954 года голову девушки на панно «Танцующие» покрывал платок. Именно поэтому на отреставрированной фреске она представлена в этом облике. Подход согласован Департаментом культурного наследия Москвы", - отметила пресс-служба метрополитена в комментариях к посту популярного блогера Рустема Адагамова.

Простые обыватели отмечают, что «картинки стали ярче, четче и красивее».

До рестоврации на голове девушки красовался венок. Фото: Николай Галкин/ТАСС

«Наверное я совсем в этом не разбираюсь... я не понимаю в чем тут соль. Различия есть, но для меня обывателя они не заметны. Яркие красивые картинки».

«Классная реставрация! Все детали сохранены. Чересчур свежие цвета? Через 10 лет они примут исторический оттенок»

Комментарии:

Дарья Коновалова, внучка художника

Мне как внучке и как художнику очень больно осознавать, что ничего из того, что он создал на станции метро Киевская, больше нет. Дед был тонко чувствующим человеком и живописцем очень точно уловившим суть фрески и Это не раз отмечал и Э. Грабарь, у которого дед учился. Эммануил Яковлевич называл его «Русский Тьеполо» Когда в 2010 году произошло обрушение торцевого панно с последующим его восстановлением, мы попытались связаться с реставратором проводившим работы. Нам было сказано, что восстанавливать будут «первоначальный» вариант и в нашей помощи не нуждаются. (Что значит первоначальный нам не объяснили( мы знаем только один, который был до обрушения, и который во всех альбомах по истории метрополитена) Мне кажется неуместным решать за автора какой вариант восстанавливать. Да, автора нет, но, насколько я знаю, в 80-х реставрация проводилась и он в ней участвовал. И если бы художник принял решение что-то поменять, он бы поменял, но решать за него -это произвол.

Комментарий, Константин Мишуровский, москововед:

Тема получила такой резонанс именно потому, что сравнения "было-стало" остро отзываются у нас, современников, реакцией на художественную фальшь. Она во всём - и в гламурных личиках, и в фактуре тканей, и в орнаментах, и в общем настроении 2016, а вовсе не 1953 года. Так современные художники поиграли в сталинскую жизнь. Но не всерьез, а потом, закончив работу, поднялись по эскалатору и вышли в Москву двадцать первого века…