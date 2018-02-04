"Снегопад столетия" в Москве: синоптики рассказали о рекордах и дали прогноз, когда закончится метель

4 Февр. 2018 2018-02-05T00:44:41+03:00

3 февраля за сутки в столице выпала половина месячной нормы осадков, 4 февраля ожидается столько же - но еще и с морозом, и с сильным ветром. И 5 февраля снег не прекратится

Изменить размер текста: A A

Снегопад завалил столичные дворы и дороги свежими сугробами, а соцсети москвичей - фотографиями зимней сказки и снеговиков. И он, похоже, превзойдет все ожидания синоптиков.

О том, что на столицу идет мощнейшее ненастье, директор Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал заранее. Когда над столицей уже летели первые снежинки, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предположила, что метель станет самой сильной как минимум в этом столетии - ну то есть в XXI веке.

3 февраля за сутки в столице выпала половина месячной нормы осадков, 4 февраля ожидается столько жеФото: Евгения ГУСЕВА

Что происходит в реальности? Начну с цифр, которыми поделились в Московском метеобюро и центре "Фобос":

Субботний снегопад стал самым сильным в истории метеонаблюдений (ведутся они в столице почти 140 лет). Правда, рекорд суточный, для 3 февраля, до абсолютного дело не дошло. До сих пор самым снежным считалось 3 февраля 1957 года, тогда выпало 11,2 мм осадков. Сейчас - 14 мм.

Снегопад завалил столичные дворы и дороги свежими сугробамиФото: Евгения ГУСЕВА

За сутки 3 февраля в Москве выпало больше половины месячной нормы осадков (при том, что февраль и обычно-то месяц снежный, и норма эта внушительная, 36 мм), Это в среднем, а вот сколько снега досталось разным районам: на ВДНХ и в Тушине выпало 19 мм, в центре мегаполиса 22 мм, а больше всего во Внукове - 30 мм.

Из-за плюсовой температуры свежий снег таял. В итоге сугробы выросли не так сильно, как предполагали синоптики: к утру воскресенья толщина снежного покрова достигла 43 см. Обычно в первых числах февраля сугробы вырастают до 33 см.

За сутки 3 февраля в Москве выпало больше половины месячной нормы осадковФото: Евгения ГУСЕВА

В воскресенье, 4 февраля, в Москве нападает еще около 15 мм - или 42% месячной нормы осадков. Получается, февраль, едва начавшись, уже выполнит "план" по снегопадам.

Что будет дальше? Метель-то продолжается! Машины люди едва откапывают, под тяжестью снега падают не то что ветки - целые деревья, в аэропортах задержана почти сотня рейсов...

С транспортом - просто коллапс!Фото: Дмитрий СМИРНОВ

- В воскресенье ситуация со снегом будет даже сложнее, чем в субботу. 3 февраля снег шел при плюсовой температуре, сейчас постепенно подмораживает - и мокрый снег тут же замерзает. Ветер очень сильный, он даже стаскивает снежные массы с крыш! Я сама только что видела, как с крыши магазина рухнула глыба снега, к счастью, никто не пострадал, - рассказала "КП" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - За сутки выпадет 15 мм. Рекорд для 14 февраля - 18 мм, он установлен в 2013 году. Так что до рекорда, скорее всего дело не дойдет, но будет близко к нему.

Постепенно циклон будет уходить из Московской области. Но в воскресенье до конца дня, ночью и в понедельник днем снегопад продолжитсяФото: Евгения ГУСЕВА

- Когда метель закончится? Чего ждать в понедельник, 5 февраля?

- Постепенно циклон будет уходить из Московской области. Но в воскресенье до конца дня, ночью и в понедельник днем снегопад продолжится. 5 февраля снег уже будет сыпать зарядами, с временными передышками, а не сплошной белой пеленой, как сейчас. Но погода в понедельник будет крайне неблагоприятной и неуютной. Из-за усиления мороза: в воскресенье к вечеру воздух остынет до -8...-10 градусов, в понедельник и ночью, и днем -10...-12. Сохранится ветер с порывами до 20 м\сек. Снег, летящий в лицо, при таком ветродуе да на таком морозе, - это очень неприятно.

Снег, летящий в лицо, при таком ветродуе да на таком морозе, - это очень неприятноФото: Евгения ГУСЕВА

- Еще и рабочий день, машин на дорогах будет больше, чем в выходные...

- С машинами - просто коллапс! Даже самый надежный транспорт, электрички, могут ходить с перебоями, потому что заметает стрелки, особенно при подъезде к станциям.

Москвичи завалили соцсети фотографиями зимней сказки и снеговиковФото: Александр РОГОЗА

- Столь мощный и столь долгий снегопад - насколько это необычно для Москвы? Когда подобный был?

- Очень давно, в 1957 году - 60 лет назад. За три дня тогда выпало 40 мм осадков. Нынешний, вполне возможно, окажется и сильнее, к тому же он более продолжительный - начался в пятницу и не закончится до понедельника. Не исключенно, что это самый сильный снегопад в истории метеонаблюдений. И точно самый мощный из тех, что переживало наше поколение.

ФОТОРЕПОРТАЖ

На Москву обрушился рекордный снегопад

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снегопад века в Москве: деревья падают, машины буксуют, самолеты задерживают

В столичном управлении МЧС объявили штормовое предпруждение. Смски об ухудшении погоды жителям столицы стали приходить вечером в пятницу (о том, что «ожидается ветер до 18 м/с, метель, сильный и мокрый снег, снежные заносы»). На официальном сайте спасатели напоминают, что в такую погоду увеличивается количество случаев травматизма, потому что на автотрассах плохая видимость (подробности)

КСТАТИ

Почему Москву завалило снегом: в рекордной метели "виноваты" сразу два циклона

В чем причины рекордной метели? Откуда такое количество снега? Объясняет главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова (подробности)

КСТАТИ

Эксперимент «КП»: Передвигаться по заснеженной Москве быстрее всего на лыжах

На дорогах - пробки, в метро - давка. Пора, господа москвичи, искать альтернативный транспорт.

Лыжи! Cейчас они с успехом заменяют другие средства передвижения. Мы решили сравнить, на чем быстрее передвигаться по городу: на лыжах, пешком или на автобусе. Результаты эксперимента удивили нас самих. (подробно)