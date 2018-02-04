Почему Москву завалило снегом: в рекордной метели "виноваты" сразу два циклона

4 Февр. 2018 2018-02-04T15:05:48+03:00

Рекорд по осадкам для 3 февраля уже побит - прежний держался 60 лет, с 1957 года Фото: Евгения ГУСЕВА

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На Москву обрушился сильнейший снегопад. Скорее всего, он станет самым мощным за все 140 лет метеонаблюдений. Рекорд по осадкам для 3 февраля уже побит - прежний держался 60 лет, с 1957 года.

В чем причины рекордной метели? Откуда такое количество снега? Объясняет главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова:

- "Виноваты" два циклона. Первый - атлантический, он шел с запада. И в то же время еще в четверг, 1 февраля, над Сицилией образовался средиземноморский циклон. И тоже начал двигаться в сторону Москвы. Они слились в одну мощную циклоническую систему, центр ее сейчас расположен над Брянской областью. Совпадение двух циклонов и стало причиной такого мощного снегопада. Но больший вклад - у южного, именно такие атмосферные вихри, с теплым, насыщенным влагой воздухом, зимой приносят самые обильные осадки.

ФОТОРЕПОРТАЖ

На Москву обрушился рекордный снегопад

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- Постепенно циклон будет уходить из Московской области. Но в воскресенье до конца дня, ночью и в понедельник днем снегопад продолжится. 5 февраля снег уже будет сыпать зарядами, с временными передышками, а не сплошной белой пеленой, как сейчас. Но погода в понедельник будет крайне неблагоприятной и неуютной. Из-за усиления мороза: в воскресенье к вечеру воздух остынет до -8...-10 градусов, в понедельник и ночью, и днем -10...-12. Сохранится ветер с порывами до 20 м\сек. Снег, летящий в лицо, при таком ветродуе да на таком морозе, - это очень неприятно (подробности)