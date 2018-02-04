Москвичи в соцсетях: «Впервые вижу красивые белые дороги, потому что техника не успевает убирать снег»
Снегопад, какого не было целое столетие – так называют 3 и 4 февраля погоду в Москве. В соцсетях завязались нешуточные выяснения: радоваться снегу или нет. Пока одни пишут посты «сказочная зима», «все белым-бело, красота», другие ругаются – «выехать не смогла», «сугробы такие, что пришлось доставать валенки». «КП» почитала, что пишут москвичи.
- Хорошо, что сегодня выходной. Зима решила наверстать упущенное и вспомнила, что до ее окончания осталось меньше месяца, - написала Тамара Друбич.
Хотя синоптики не согласятся с Тамарой. Они уже говорили, что за декабрь и январь выпала ожидаемая зимняя норма. А еще же впереди февраль и снег еще будет идти. Готовьтесь, Тамара.
- Снегопад – это весело. Впервые вижу, что в Москве так много снега, что химическая соль не успевает его плавить, а техника не успевает убирать, поэтому дороги белые. Впервые. Так красиво, - радуется Вера Октай.
Снегопад, какого не было целое столетие – так называют 3 и 4 февраля погоду в Москве. Фото: Ирина Тушканова
- Ребята, что творится в Москве! Снежный буран! Пришлось доставать утром валенки и идти очищать машину от снега. Вчера я еле выехала с парковки, снег и так был выше двери. Я ее даже закрыть не могла. А сегодня.... я ее очищаю, снег тут же заносит. Я опять очищаю... а машина снова уже в снегу. Радует только одно - красиво. А вот что мы будем делать в понедельник???? – беспокоится Полина Струкова.
- Выбираясь из снежного плена. Заметила, что если в Поляне выпал нереальный снег, все выходят и помогают своими силами снегоуборочной технике чистить дворы, в Москве же все ругаются, что им никто ничего не почистил, - написала Алевтина Бабаевская.
Кстати, за час уборки снега можно сжечь 440 калорий, а это целый кусок торта. Можно и спортзал в этот день пропустить.
В соцсетях завязались нешуточные выяснения: радоваться снегу или нетФото: Александр РОГОЗА
Многие относятся к снегопаду с юмором, Дмитрий Подбельский и вовсе вышел в магазин в горнолыжной маске и очках. А взрослые наконец-то смогли выйти с детьми и слепить снеговика, а не показывать картинки в интернете и рассказывать, что такие развлечения были в их детстве. А кого-то и вовсе тянет на творчество – Наталья Королева (не певица) написала вот такие стихи.
Юмор из соцсетейФото: Алиса ТИТКО
- Порвалась небесная перина!
Москва укрыта снежным пухом...
И ель, как балерина, парит над воздухом с испугом.
Заснули мысли и дела. Что ты наделала зима!?
И, несмотря на то, что «снегопад второй день, деревья прогибаются и иногда ломаются под тяжестью снега», по ВДНХ просят не гулять, а девушки все равно достают шубы, валенки и отправляются гулять, а также фотографировать тот самый снег.
Юмор из соцсетейФото: Алиса ТИТКО
- В Москве выпало так много снега, что срочно нужно идти гулять, - пишет Татьяна Зуева.
То, что снега выпало много – это понятно. Расскажите нам в комментариях, какая обстановка в ваших районах? Чистят дворы или вы это делаете сами? Пошли с друзьями в парк кататься на лыжах или остались дома? И сколько постов о снеге сделали в соцсетях?