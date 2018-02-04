Москвичи в соцсетях: «Впервые вижу красивые белые дороги, потому что техника не успевает убирать снег»

4 Февр. 2018 2018-02-04T15:44:20+03:00

То, что снега выпало много – это понятно. Расскажите нам в комментариях, какая обстановка в ваших районах? Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но пока одни радуются заснеженной сказке, другие – ругаются с коммунальщиками

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Снегопад, какого не было целое столетие – так называют 3 и 4 февраля погоду в Москве. В соцсетях завязались нешуточные выяснения: радоваться снегу или нет. Пока одни пишут посты «сказочная зима», «все белым-бело, красота», другие ругаются – «выехать не смогла», «сугробы такие, что пришлось доставать валенки». «КП» почитала, что пишут москвичи.

- Хорошо, что сегодня выходной. Зима решила наверстать упущенное и вспомнила, что до ее окончания осталось меньше месяца, - написала Тамара Друбич.

shcherbinina7435 Снежная сказка #любимаядоченька #зима2018 #снег #москва2018 #снеговика #snow

Хотя синоптики не согласятся с Тамарой. Они уже говорили, что за декабрь и январь выпала ожидаемая зимняя норма. А еще же впереди февраль и снег еще будет идти. Готовьтесь, Тамара.

- Снегопад – это весело. Впервые вижу, что в Москве так много снега, что химическая соль не успевает его плавить, а техника не успевает убирать, поэтому дороги белые. Впервые. Так красиво, - радуется Вера Октай.

Снегопад, какого не было целое столетие – так называют 3 и 4 февраля погоду в Москве. Фото: Ирина Тушканова

- Ребята, что творится в Москве! Снежный буран! Пришлось доставать утром валенки и идти очищать машину от снега. Вчера я еле выехала с парковки, снег и так был выше двери. Я ее даже закрыть не могла. А сегодня.... я ее очищаю, снег тут же заносит. Я опять очищаю... а машина снова уже в снегу. Радует только одно - красиво. А вот что мы будем делать в понедельник???? – беспокоится Полина Струкова.

marusya_veretina Бооожечки, зато как же красиво! Люблю свою работу за то, что никогда не бывает скучно. И каждый раз мне предлагается миллион интересных способов отточить мастерство. Вчера, вот, например, падали деревья на нашу парковку. #elko #elkorussia #ялюблюсвоюработу #наманежеодниитеже #работатакаяработа #events #eventmanagement #eventmanager #eventmarketing #workshop #work #snow #troublemaker #hardwork #moscow #работа #работакипит #суббота #москва #saturday #saturdaynightlife #снег #метель

- Выбираясь из снежного плена. Заметила, что если в Поляне выпал нереальный снег, все выходят и помогают своими силами снегоуборочной технике чистить дворы, в Москве же все ругаются, что им никто ничего не почистил, - написала Алевтина Бабаевская.

yegorios У большинства утро начинается с кофе Но не мое утро Очень много людей любит снег... Это потому что у них нет авто Ну или по крайней мере есть гараж #львов #снег #дофигаснега #реальнодофигаснега #заберитеснег #откопайтемоюмашину

Кстати, за час уборки снега можно сжечь 440 калорий, а это целый кусок торта. Можно и спортзал в этот день пропустить.

В соцсетях завязались нешуточные выяснения: радоваться снегу или нетФото: Александр РОГОЗА

Многие относятся к снегопаду с юмором, Дмитрий Подбельский и вовсе вышел в магазин в горнолыжной маске и очках. А взрослые наконец-то смогли выйти с детьми и слепить снеговика, а не показывать картинки в интернете и рассказывать, что такие развлечения были в их детстве. А кого-то и вовсе тянет на творчество – Наталья Королева (не певица) написала вот такие стихи.

Юмор из соцсетейФото: Алиса ТИТКО

- Порвалась небесная перина!

Москва укрыта снежным пухом...

И ель, как балерина, парит над воздухом с испугом.

Заснули мысли и дела. Что ты наделала зима!?

И, несмотря на то, что «снегопад второй день, деревья прогибаются и иногда ломаются под тяжестью снега», по ВДНХ просят не гулять, а девушки все равно достают шубы, валенки и отправляются гулять, а также фотографировать тот самый снег.

Юмор из соцсетейФото: Алиса ТИТКО

- В Москве выпало так много снега, что срочно нужно идти гулять, - пишет Татьяна Зуева.

То, что снега выпало много – это понятно. Расскажите нам в комментариях, какая обстановка в ваших районах? Чистят дворы или вы это делаете сами? Пошли с друзьями в парк кататься на лыжах или остались дома? И сколько постов о снеге сделали в соцсетях?