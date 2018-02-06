Собянин: "В Москве растёт качество образования"

6 Февр. 2018 2018-02-06T13:23:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 6 февраля, на заседании президиума правительства Москвы обсудили развитие системы столичного образования в прошедшем году.

- За последние годы в Москве значительно выросла доступность образования, - отметил мэр Сергей Собянин. - На 50 процентов увеличилось количество дошкольников. На четверть больше стало школьников. Исчезли очереди из желающих записать ребёнка в первый класс. За эти годы было построено около 300 образовательных учреждений. Качество образования по основным параметрам улучшилось практически в два раза, а по некоторым параметрам и более чем в два раза. Новые задачи по совершенствованию образования поможет выполнить проект "Московская электронная школа", интеграция различных уровней образования, начиная с детского дошкольного и заканчивая профессиональным университетским.

По словам мэра, за последние годы московские школьники стали чаще поступать в ведущие технические вузы столицы. Благодаря созданию медицинских классов в школах в три - четыре раза выросло количество поступлений выпускников и в медвузы.

Для малышей в столице строятся новые детсады и школы. За прошлый год открылись 11 школ и 5 садиков.

- Все новые детсады мощностью от 300 человек и выше должны проектироваться с бассейнами, там, где это позволяет участок застройки, - сказал Сергей Собянин. - Кроме того, на территории образовательных комплексов будем создавать при возможности спортивные центры с бассейнами. Там, где это необходимо, и там, где это возможно. Это большая сложная программа, быстро ее не выполнить, но постепенно, думаю, мы улучшим ситуацию. А то в школах и детсадах сегодня нет бассейнов и не достаточно спортзалов. Столичные школьники в прошлом году активно участвовали в международных и национальных олимпиадах и занимали призовые места. К примеру, в финале чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) сборная Москвы завоевала первое место в общекомандном зачёте. Москвичи взяли 32 награды - 22 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовые медали.

- Всегда считалось, что по рабочим профессиям Москва деградирует, но результаты олимпиад показывают обратное, - отметил Сергей Собянин. - По качеству профессионального образования столица занимает ведущие места.

В ближайшее время столичные власти планируют продолжить повышение качества обучения в городе.

- Вместе с педагогами мы договорились разработать стратегию дальнейшего развития образования Москвы, чтобы понять, к чему нам нужно стремиться, каким должно быть современное образование, - сказал мэр. - Потом мы обсудим этот документ с профессиональным сообществом и москвичами.