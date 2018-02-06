Из-за снегопада в Москве скупили в 11 раз больше лопат

6 Февр. 2018 2018-02-07T00:48:59+03:00

Изменить размер текста: A A

К такому обильному снегопаду, как 4-5 февраля, москвичи точно не готовились. Коммунальщики хоть и бросились сразу расчищать дорожки, но успевают это делать не в каждом дворе. Некоторые жители решили не ждать и сами вооружились лопатами. Тем более известный лайфхак «час снег лопатой покидал — сбросил 440 калорий».

- У нас осталась всего одна лопата за 1199 рублей, - говорит продавец в магазине «Мосхозторг» на Большой Грузинской улице.

- А до снегопада сколько было? - интересуюсь.

- Сегодня с утра 10 купили, вчера столько же.

Продавец сказала, что лопаты для уборки снега в эти дни просто разлетаются - с начала зимы так не покупали. И пообещала, что под заказ могут привезти хоть 50 лопат — на складах еще есть. Спросом пользуются и скреперы для снега (шире лопаты) по 1999 рублей.

В сети магазинов ОБИ также сказали, что лопаты покупают и в больших количествах, правда, точный подсчет не ведут.

- Повышенным спросом пользуются как обычные пластиковые лопаты с черенком и без, так и лопаты с телескопической ручкой, скреперы и движки, а также новинка - специальные скребки с выдвигающейся до шести метров ручкой, предназначенные для уборки снега с крыш загородных домов, - рассказал Максим Суравегин, начальник отдела закупок направление "Сад" сети гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ. - Владельцы загородных участков традиционно отдают предпочтение бензиновым и электрическим снегоуборщикам для уборки своих территорий

А если считать интернет-продажи лопат за неделю, то они увеличились в 11 раз, спрос на снегоуборщики — в 8 раз. Такие данные сообщили в «Яндекс.Маркет».

- Кроме лопат, пользователи сервиса стали чаще интересоваться автомобильными щетками, за неделю спрос в этой категории увеличился в 7 раз, - рассказали в PR-службе «Яндекс.Маркет».

Что же касается реагентов, то тут продавцы в один голос говорят: «Пока берут немного». Видимо, сейчас все силы москвичей направлены на уборку снега, а время реагентов наступит чуть позже.

КСТАТИ

На снегопаде в Москве заработали таксисты, службы доставки еды и добровольцы с лопатами

В снегопад одни радуются зимней сказке, другие - клянут плохую погоду, а некоторые в буквальном смысле деньги гребут лопатой. Среди москвичей оказалось немало тех, кому удалось заработать на проказах матушки зимы (подробности)