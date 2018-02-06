Жители Балашихи стали в 15 раз меньше жаловаться на запах от свалки «Кучино»

6 Февр. 2018 2018-02-06T22:32:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Количество жалоб жителей Балашихи на неприятный запах сократилось в 15 раз. Об этом глава Балашихи Сергей Юров 6 февраля сообщил журналистам во время посещения полигона. Речь о той самой свалке, мусор на которую перестали возить с июня 2017 года - сразу же после телевизионной «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.

- Сегодня мы можем говорить о том, что существенно, в разы сократилось количество жалоб от жителей Балашихи на неприятный запах. Если говорить про ноябрь и декабрь 2017 года, у нас было более 3000 жалоб в месяц. Это 180-190 жалоб в день поступало от жителей на неприятные запахи. За январь 2018 года у нас всего поступило 190 жалоб. Практически более чем в 15 раз количество жалоб сократилось, - сказал Сергей Юров.

О таких цифрах в администрации Балашихи стали говорить после запуска системы экстренной дегазации на полигоне «Кучино».

Дополнительно здесь были проведены работы по тампонированию и перекрытию тех мест, которые вскрывались при производстве работ по экстренной дегазации. С начала работы уже было сожжено более 2 миллионов кубических метров свалочного газа.

Три недели назад сотрудники Научно-исследовательского института экологии, человека и гигиены окружающей среды имени А.Н. Сысина провели необходимые исследования и не обнаружили вредных выбросов от сжигания свалочного газа во время экстренной дегазации на полигоне.

Также в администрации города приняли решение установить четыре датчика для забора и анализа воздуха в режиме реального времени. В марте их расположат по всему периметру полигона «Кучино» в Балашихе.

- Данная система будет подключена в единую сеть станции «Мосэкомониторинга». Данные датчиков будут публиковать на сайте администрации Балашихи, где каждый желающий сможет посмотреть их в режиме реального времени, - сообщил первый замминистр экологии и природопользования Московской области Павел Кириллов.

Но и это еще не все. Для мониторинга воздуха приобретут дополнительную станцию, которую установят на улице Речной - в непосредственной близости от полигона. Пока же в круглосуточном режиме за воздухом следят: региональное управление МЧС, мотрудники станции «Мосэкомониторинга», Роспотребнадзора, а также городских станций экомониторинга.

Напомним, что работы по экстренной дегазации полигона «Кучино» начались в ноябре 2017 года. Тогда пробурили 55 скважин для сбора свалочного газа. Их вывели на высокотемпературный факел, который способен обезвреживать около 2,5 тысяч кубических метров газа в час.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура Москвы: Источником запаха квашеной капусты стал полигон «Кучино»

Наконец стало известно, кто же квасил ту самую капусту, вонь от которой распространилась почти по всей Москве. В Совет по правам человека пришло письмо из прокуратуры столицы об окончании проверки по жалобам горожан на неприятный запах.

Напомним, пик вони пришелся на 8 и 14 декабря. Была создана рабочая группа, в которую вошли представители различных ведомств - Росгидромета, Мосэкомониторинга, Роспотребнадзора, прокуратуры, МЧС, столичного департамента природопользования и т.д. (подробно)