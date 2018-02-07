В Москве мужчина из-за ревности поджег квартиру своей бывшей жены

7 Февр. 2018 2018-02-07T00:21:55+03:00

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Из ревности мужчина поджег квартиру своей бывшей жены. Две женщины погибли. Пострадали трое несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в Следственном комитете по Москве.

Вечером 6 февраля в квартире на Новокосинской улице собралась семья из семи человек. Нашелся повод выпить. И казалось бы все свои - супруги, трое детей, дедушка и бабушка. А еще бывший муж хозяйки квартиры. Изрядно выпивший экс-супруг почувствовал себя лишним в семейной идиллии. Возникла ревность. Чувство так охватило мужчину, что он задумал страшное - убийство всех, кто находился в квартире.

- Дождавшись, когда все уснут, он взял баллон с легковоспламеняющейся жидкостью и совершил поджог стен и занавесок двух комнат. После чего вышел из квартиры и закрыл ее на ключ, - рассказывают следователи.

Пламя вспыхнуло мгновенно, пошел едкий дым. Выбраться из квартиры удалось дедушке, отчиму и троим несовершеннолетним детям. Выживших доставили в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь. К сожалению, спасти маму и бабушку не удалось - женщины скончались в квартире.

Пожар ликвидировали, а после стали выяснять, как все произошло. Пришедший в себя дедушка рассказал, что в квартире был бывший муж погибшей дочери. Полицейским удалось выяснить, куда скрылся мужчина. Его задержали. Во время допроса он не стал отрицать свою вину.

- Он признался, что совершил поджег, - уточнили следователи.

В настоящее время в сгоревшей квартире провели следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

В настоящее время в сгоревшей квартире провели следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Фото: пресс-служба ГУ СК по Москве

ОФИЦИАЛЬНО

Расследование по уголовному делу продолжается

- По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство двух и более лиц", - прокомментировали в ГУ СК по Москве.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.