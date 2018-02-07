Собянин: «Пострадавшие в Москве дольщики получат свои квартиры»

7 Февр. 2018 2018-02-07T14:23:12+03:00

В списке – жилые комплексы «Царицыно», «Академ-Палас», «Терлецкий парк» и еще около 30 недостроев [полный список адресов]

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Похоже, у обманутых дольщиков в Москве появилась не призрачная, а вполне реальная надежда получить ключи от своих квартир. Сейчас большинство новостроек, в которые люди вложили свои деньги, зависли или на стадии котлована, или в виде недоделанных бетонных каркасов. Таких адресов в разных округах столицы остается более тридцати (см. список ниже). Среди них такие крупные жилые комплексы, как «Царицыно», «Академ-Палас» и «Терлецкий парк». У застройщиков начались проблемы с финансами и законом, а тысячи покупателей в итоге оказались и без денег, и без квартир. В Москве в реестре пострадавших 4155 человек.

Сегодня, 7 февраля, мэр Сергей Собянин на своем сайте рассказал, как в Москве решат проблему обманутых дольщиков.

- С 2011 года благодаря содействию городских властей свои квартиры получили свыше 11 тысяч обманутых дольщиков, - сообщил мэр. - Поверьте, сделать это было крайне непросто. Вместе с тем сегодня в Москве имеется более 30 проблемных объектов, которые можно разделить на несколько групп.

КТО ПЕРВЫМ СПРАВИТ НОВОСЕЛЬЕ

В каждом из недостроев ситуация решается по-разному. Первыми справят новоселье жители восьми домов. «По этим адресам были приняты и реализуются решения по восстановлению прав пострадавших граждан», - отметил Собянин. Перечень выглядит так:

Волгоградский пр-т, вл. 143–145

ул. Генерала Глаголева, вл. 17–19

ул. Дмитриевского, д. 9

ул. Менжинского, д. 19, корп. 1 и д. 20, корп. 1

ул. Народного Ополчения, вл. 33

ул. Полярная, д. 34, стр. 3

Рублевское ш., д. 18, корп. 3

Район Южное Тушино, микрорайон 11

ЭТИ КВАРТИРЫ ДОСТРОЯТ НОВЫЕ ИНВЕСТОРЫ

Еще 14 жилых домов в ближайшее время планируют достроить. Для этого мэрия выбрала новых застройщиков. По семи адресам сейчас вновь зашумели стройплощадки. Еще по семи домам назначен срок начала и окончания строительства.

- Мы будем взаимодействовать с новыми застройщиками, контролировать выполнение обязательств, следить, чтобы в итоге все пострадавшие граждане получили свои квартиры, - отметил Сергей Собянин.

Адреса выглядят так:

Стройка уже идет

ул. Мытная, вл. 40–44

Нагатино-Садовники, микрорайон 1, корп. 29б

Новая Москва, поселение Первомайское, около деревни Ивановское

Новая Москва, г. Троицк, ул. Текстильщиков, вл. Е-42

Новые Черемушки, квартал 10с, корп. 8

Новая Москва, поселение Филимонковское – стройплощадка около пос. Марьино и на участке № XV-1 Марьинской птицефабрики

Пока назначена дата начала и окончания стройки

Балаклавский пр-т, корп. 2абв

ул. Бочкова, вл. 11а

ул. Кастанаевская, вл. 68

Каширское ш., вл. 74, корп. 1, стр. 2, 3, 4, 5

Новая Москва, поселение Воскресенское

ул. 3-я Черепковская, вл. 15а

Зеленоград, микрорайон 9, корп. 901а

НЕКОТОРЫЕ ДОМА ДОСТРОЯТ ЗА СЧЕТ ГОРОДА

Но есть еще 10 жилищных комплексов, в которых новоселье все еще затягивается. Хотя одни многоэтажки уже наполовину построены, другие – готовы на 60 – 80 процентов.

- Мы провели анализ ситуации по каждому из этих адресов, - объяснил мэр. - По семи из десяти домов продолжим поиск новых инвесторов-застройщиков. По мнению экспертов, решить эту задачу будет хоть и непросто, но возможно.

При этом Собянин назвал особой ситуацию с тремя ЖК - «Царицыно», «Академ-Палас» и «Терлецкий парк». К примеру, по индивидуальному проекту на 6-й Радиальной улице, владение 7 должен был появиться комплекс «Царицыно» из 26 монолитных жилых домов на 9375 квартир. К ним и вся необходимая инфраструктура - четыре детсада, две школы, поликлиника и два торгово-развлекательных центра. Частный инвестор планировал сдать жилой комплекс в конце 2014 года. Но из-за финансовых трудностей застройщика проект завис. Здесь пострадали и те, кто все-таки успел получить квартиры и теперь несколько лет живет фактически на стройке, и те, кто своих квартир не получил.

- По этим домам привлечение новых инвесторов объективно невозможно или процесс поиска займет долгие годы, - сказал Сергей Собянин. – В жилом комплексе «Царицыно» прежний инвестор отказывается от любых форм конструктивного сотрудничества с правительством Москвы. Новый инвестор - Промсвязьбанк, который вроде бы обещал взяться за решение проблем многострадального ЖК, теперь решает свои собственные проблемы. За каждым из этих ЖК тянется длинный шлейф уголовных дел, выявлены вопиющие злоупотребления и управленческие ошибки.

Теперь квартиры обманутым дольщикам в этих домах будут достраивать за счет городского бюджета.

- Мы договорились с Минстроем России о том, что в рамках процедуры банкротства недобросовестных инвесторов эти жилые комплексы будут переданы городской организации, которая станет новым застройщиком, - уточнил мэр. - Фактически город выступит гарантом и возьмет на себя ответственность по достройке. Пострадавшие граждане свои квартиры получат. Конечно, процедура банкротства процесс не быстрый, но и не бесконечный. Решение непростое, в прямом смысле беспрецедентное, но иного выхода из сложившейся ситуации я не вижу.

Кстати, для жителей комплекса «Царицыно» за счет столичного бюджета уже решили построить школу на 825 мест, детский сад на 370 мест и поликлинику на 320 посещений в смену. Необходимые для этого 2,5 миллиарда рублей выделены в Адресной инвестиционной программе Москвы.

Список самых проблемных адресов выглядит так:

пр-т Вернадского, вл. 78, жилой комплекс «Академ-Палас» (построен на 50 процентов)

ул. Малыгина, вл. 12 (построен на 80 процентов)

ул. Новогиреевская, вл. 5, жилой комплекс «Терлецкий парк» (построен на 20 процентов)

Новая Москва, поселение Кокошкино, ул. Труда, позиция № 8 по Генплану (построен на 40 процентов)

Новая Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, пос. Шишкин Лес (построен на 40 процентов)

Новая Москва, г. Троицк, ул. Текстильщиков, вл. Е-39 (построен на 30 процентов)

Новая Москва, поселок Марушкинское, д. 1, 2, 3, 4 (построены на 50 процентов)

ул. 6-я Радиальная, вл. 7, жилой комплекс «Царицыно» (построен на 30 процентов)

Щербинка, ул. Мостотреста, вл. 7; ул. Люблинская (стройка не начиналась)

Щербинка, ул. Овражная, вл. 3, 8 (построены на 60 процентов).

ПОЛЕЗНЫЙ АДРЕС

На сайте Стройкомплекса правительства Москвы для желающих вложить свои деньги в новостройку вывешена «Памятка дольщика».

В ней подробно расписано, как проверить застройщика, как правильно оформить с ним договор на квартиру, чем опасны «серые схемы», что делать при банкротстве застройщика.