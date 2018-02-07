Собянин: "Участники реновации скоро получат первые смотровые ордера на новые квартиры"

7 Февр. 2018 2018-02-07T19:59:41+03:00

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Столичные власти готовятся к переселению первых участников программы реновации. Напомним, в Москве в список сноса попали 5175 домов. В них сейчас живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года.

- Реновацию ждёт миллион жителей ветхих пятиэтажек, - сказал мэр Сергей Собянин сегодня, 7 февраля, на коллегии Стройкомплекса Москвы. - В ближайшие дни переселенцы первых домов получат смотровые ордера. Их будет немного. Речь идёт о тех домах, которые уже были построены рядом с площадками реновации. Но при этом мы уже запускаем более 200 стартовых площадок. Затем сделаем проекты планировок и запускаем комплексную застройку кварталов.

- Очень прошу строителей сделать все, чтобы вселяясь в новые дома люди радовались не меньше, чем их предки, бабушки, дедушки, когда вселялись в первые хрущевские дома, - обратился к участникам коллегии Сергей Собянин. - Для них тогда это было просто чудо. Я убеждён в том, что мы должны построить качественное жилье, лучшее из того, что есть в Москве. Эти дома будут служить москвичам десятилетия.