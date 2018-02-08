Надо ехать: Москва готовится к Третьему зимнему велопараду

8 Февр. 2018 2018-02-08T17:46:03+03:00

Суть велопарада в том, чтобы показать, что зима не является преградой для развития велодвижения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рассказываем о месте сбора, известных участниках и как везти велосипед в электричке

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Москва готовится к ежегодному зимнему велопараду — 11 февраля уже будет третий заезд. Теперь к велопараду относятся более серьезнее, чем в первые разы. Тогда было много сомнений «не шутка ли — кататься на велосипеде по снегу?», «кто эти ненормальные, которые поедут?», «может проводить лучше летом?». Участники покататься находятся и летом, и зимой. В прошлом году даже при -28 градусах велопарад не отменили — маршрут от Фрунзенской набережной до Кремля проехали пару сотен человек.

В этом году должно быть теплее — синоптики обещают -6 градусов и мелкий снег. Но все равно одеваться нужно соответствующе - непродаваемые куртки, термобелье, перчатки, закрытые шлемы или шарфы, защищающие лицо.

Почему заезд зимой

Вся суть велопарада в том, чтобы показать, что зима не является преградой для развития велодвижения. Но, конечно, предполагает наличие велоинфраструктуры и качественную уборку улиц.

Известные участники

- В третьем Зимнем велопараде примут участие многие зарубежные гости, которые на этой неделе прилетают в Москву на VI Международный зимний велоконгресс. Один из этих гостей чилиец Фелипе Гомес, - рассказали организаторы велопарада.- Он объездил Канаду на двух колесах с бас-гитарой за плечами.

А неделю назад Фелипе выехал из Санкт-Петербурга на велосипеде и постепенно продвигается через снега к Москве.

Провоз велосипедов

Проблем с двухколесным транспортом не будет нигде — можно везти в автобусах, троллейбусах и трамваях. Вносить велосипеды в салон, согласно правилам пользования наземным транспортом, нужно через вторую дверь и пользоваться валидатором для оплаты проезда. Провоз велосипеда бесплатно.

- В метро велосипеды можно провозить лишь в разобранном виде, а детские велосипеды — в чехле, - объяснили в Московском метрополитене.

А в вагонах поездов МЦК велосипед допустимо размещать в не разобранном виде на специальной площадке (с фиксацией к велосипедным креплениям) — они находятся в голове и хвосте состава. Кстати, в пригородных электричках в течение всего дня (11 февраля) провоз велосипедов будет бесплатным.

Если надумаете везти велик на машине, то заранее продумайте, где припаркуете.

Правила участия:

- бесплатно и добровольно;

- приезжая на велопарад, участник подтверждает свое знание и понимание правил проведения мероприятия, берет ответственность за собственную жизнь, здоровье и безопасность;

- категорически запрещено участие в состоянии алкогольного опьянения, а также распитие спиртных напитков. Колющие-режущие предметы и газовые баллоны Оргкомитет Третьего зимнего велопарада рекомендует оставлять дома во избежание недоразумений;

- запрещена агитация, использование политических лозунгов и символики. Запрещены флаги, раздача любой продукции и участие команд в униформе (футболки) без согласования с Оргкомитетом;

- мероприятие не является спортивной гонкой. Просим не обгонять друг друга и следовать с общей скоростью колонны - 14-15 км/ч;

- провоз детей до 7 лет, в соответствии с действующими ПДД, разрешен только в специально оборудованных для них местах.

Сбор участников: 11 февраля в 11.00 на 3-й Фрунзенской улице. Старт велопарада — в 12.00.

КСТАТИ

Внимание автомобилистам

В связи с велопарадом будет временное ограничение на 3-й Фрунзенской улице в период с 4.00 до 16.00. А также с 12.00 до 14.00 полностью перекроют участок 3-я Фрунзенская улица — Фрунзенская набережная — Пречистенская набережная — Кремлевская набережная — Москворецкая набережная — Китайгородский проезд — улица Варварка — Москворецкая улица.