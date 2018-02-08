Мать москвички, которую подозревают в убийстве взятого из детдома ребенка: «Дочь с мужем стали опекунами этих мальчиков-инвалидов не из-за денег»

8 Февр. 2018 2018-02-08T21:11:55+03:00

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Следственный комитет разбирается в обстоятельства гибели ребенка, которого полгода назад взяла из детдома семья москвичей.

Коротко напомним. 2 февраля в больницу подмосковной Апрелевки доставили 3-летнего мальчика с черепно-мозговой травмой. Над ним «колдовали» несколько часов. Но состояние ребенка лишь ухудшалось. Он впал в кому. Мальчика решили везти в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Но было слишком поздно. Малыш скончался.

Через несколько часов в дом, где произошло ЧП, приехали сотрудники Следственного комитета - врачи нашли на теле ребенка многочисленные ушибы.

Супруги Наталья и Василий Куклины летом прошлого года оформили опеку над двумя мальчиками. Гриша и Леша (имена изменены, - Авт.) родные братья. До этого они несколько месяцев жили в детдоме в Тверской области - их изъяли у матери-алкоголички. Непросыхающая мамаша оставила детям «букет» врожденных патологий. В том числе серьезных неврологических заболеваний. Гриша - на полтора года старше. И вот этот мальчик мертв.

Супруги Наталья и Василий Куклины летом прошлого года оформили опеку над двумя мальчиками.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По версии следствия, Наталья могла ударить ребенка, тот упал, стукнулся головой о пол. Женщина это отрицает. По ее словам, у мальчика случился эпилептический приступ, она пыталась разжать ему зубы, чтобы он не захлебнулся рвотой...

Тем не менее, женщине предъявлены обвинения по статье «Убийство».

ВСЕ ПРОЯСНИТ ЭКСПЕРТИЗА

В четверг Наталью привезли в Наро-Фоминский суд на арест. Адвокаты просили домашний арест, следователь с прокурором настаивали, что держать Наталью Куклину лучше все-таки в СИЗО - «основные свидетели - ее родственники, при домашнем аресте они могут подкорректировать показания». В итоге судья отправил Наталью Куклину под арест до 3 апреля.

Адвокат Куклиной Оксана Михалкина заявила, что будет это решение обжаловать:

- Мы считаем, что уголовная квалификация не соответствует представленным суду документам.

- На ваш взгляд, как должно квалифицироваться то, что произошло?

- Если мы говорим на бытовом языке, это несчастный случай. Если говорим юридическим, умышленно она никакого вреда здоровья ребенка нанести не могла. Наташа была привязана к этому маленькому мальчику. Я думаю, это статья «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (арест до 6 месяцев, - Авт.). Многое прояснят результаты судмедэкспертизы, многое станет понятно и о причине смерти, и о физическом состоянии малыша 2 февраля этого года.

ЕЗДИЛИ ПО ДЕТДОМАМ КАК ВОЛОНТЕРЫ

Второго мальчика (ему сейчас около полутора лет) изъяли органы опеки. Муж Куклиной Василий сейчас проходит по делу как подозреваемый. Когда все случилось, он был на работе, но найденные врачами ушибы вроде как не свежие. В следствии считают, что ребенка могли бить до этого.

Вообще, в этой истории очень много вопросов.

Родные и друзья Натальи с журналистами не общаются. О семье Куклиных известно немного. Наталья шила на заказ платья. Василий - компьютерщик. В браке уже семь лет. Сначала жили в Москве. Потом решили выбираться за город, где нет столичной суеты. Сначала купили квартиру в Апрелевке, потом продали ее, чтобы взять дачный участок на окраине города. Обустроили и утеплили дом. Двух мальчиков перевезли именно сюда.

Нам удалось поговорить с мамой Натальи Куклиной.

- Это несчастный случай, трагическая случайность, - уверена Любовь Николаевна. - Наташа не могла желать мальчику смерти, не могла убить его. Она его с братом очень сильно любила.

Напомним, Наталья и Василий Куклины юридически - опекуны детей. Не путать с усыновителями. Люди, взявшие в опеку детей-инвалидов, получают от государства повышенные ежемесячные выплаты.

Решением суда Наталью Куклину арестовали на два месяца.

- Почему Наталья с мужем оформили опекунство над детьми, а не усыновили их?

- Так они и хотели сразу усыновить этих мальчиков, - отвечает женщина. - Но на тот момент это было невозможно. Дело в том, что биологическая мать детей ещё не была лишена по суду родительских прав. Это произошло только совсем недавно. И Наташа с Васей как раз собирали документы на усыновление. Они этих несчастных детишек взяли вовсе не из-за денег.

- Это ещё один большой вопрос. Зачем? Ведь им было известно, что у обоих детей умственная отсталость и другие проблемы.

- Своих детей Наташа с мужем завести не могли, - вздыхает женщина. - Они оба состоят в кинологическом клубе - у них два больших пса породы золотистый ретривер. Так вот, уже несколько лет дочь с мужем в свободное время ездили как волонтеры по детским домам вместе с этими собаками и занимались с детьми. Это такая научно признанная терапия для тяжелых деток через общение с собаками. Наташа каждый раз рассказывала: какие там детки, с какими осложнениями, и как им заметно собаки помогают...

Родители Натальи отказываются общаться с журналистами.Фото: Александр РОГОЗА

«ВСЕ ХОТЯТ УСЫНОВИТЬ КРАСИВЫХ. А ЭТИ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ?»

Подруга Куклиной вспоминает:

- Сначала Наташа хотел удочерить девочку. Они с Васей пошли в школу приемных родителей, отучились. И потом начали искать детей. Они несколько детдомов объехали, оставляли свои заявки. И в какой-то момент Наташа поняла, что ребенка с абсолютным здоровьем усыновить практически нереально. Для этого нужно взятку кому-то давать...

(Кстати, об этом мне самому рассказывали люди, которые пытались стать усыновителями. Проблема есть. Причем, большинство запросов идет именно на девочек. И чтобы в итоге получить в приемную семью именно девочку да еще без проблем со здоровьем, нужно пройти семь кругов ада).

Фрагмент переписки Натальи лета 2017 года, белым помечены её слова.

- И вот в этом детском доме они увидели мальчика. Он понравился. И тут сотрудник детдома мимоходом обронил: у него еще брат есть, но они друг друга даже не знают, потому что мы их разделили в разные возрастные группы... Она потом говорила, что вот тут сердце дрогнуло. Когда знакомые услышали, какие диагнозы у детей - а самые серьезные проблемы были как раз у Гриши - все в один голос: «Наташа, зачем?!» А она ответила: «Все хотят усыновить красивых, ласковых, спокойных малышей. Получается, инвалиды никому не нужны? Но ведь они тоже хотят нормальную семью...». Она сказала: «Я их вытяну!». Дети на самом деле очень больные. Например, у младшего мальчика нет уха. Просто маленькая дырочка под кусочком кожи. Он просто таким родился - из-за алкоголизма матери.

- Наталья до этого жаловалась на эпилептические приступы сына?

- Нет. Она только говорила, что мальчик, когда ему что-то не нравится, падает на живот, лицом вниз и начинает кричать. Такие истерики были. Кстати, сразу после приезда детей в новый дом она писала, что у детей были следы побоев. Она предполагала, что в детдоме их били... Она вообще многое в поведении детей не понимала. Например, первое время, когда она пыталась Гришу обнять, погладить по голове, он почему-то бил себя по лицу. Психолог потом объяснил, что это все от биологической матери. Она ребенка била - это было доказано, когда ее родительских прав лишали. И мальчик воспринимал эти удары как часть какой-то материнской любви, что ли. Поэтому когда Наташа его обнимала, он себя бил. Друзья ей говорили: «Как же он в школу пойдет? Кем он вырастит?». Эти разговоры она прерывала, мол, не всем же быть губернаторами или учеными, вырастет - будет работать на какой-то обычной работе, главное, чтобы он в семье рос...

Следствие - в самом разгаре. Напомним, параллельно в СК завели еще три уголовных дела. Одно из них - на органы опеки и соцзащиты Конаковского района Тверской области, где супругам Куклиным оформили разрешение на опекунство двух тяжело больных детей.

- В опеке не имели права не учитывать ряд серьезных факторов, - сообщил «КП» источник в следствии. - Самое главное в том, что у претендентов до этого не было опыта ухода за детьми, а у обоих мальчиков серьезные проблемы с физическим и психическим развитием.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Нужен не подсчет апельсинов в холодильнике, а оценка готовности приемных родителей»

«Сегодня порядок оформления кандидатов в приемные родители предполагает «прохождение школы приемных родителей», но не подразумевает диагностики результатов прохождения этой школы, - написала на своей страничке в соцсетях Детский омбудсмен России Анна Кузнецова. - А ведь есть возрастные особенности, есть особенности здоровья детей, адаптации и прочее. Многие трагедии можно было бы предотвратить. Не контроль и пересчет апельсинов в холодильнике нужны, а понимание кризисных этапов начинающей приёмной семьи. Это нужно в первую очередь самим кандидатам: познать себя, разобраться со своими мотивами. Готовы ли они? И важно, чтобы специалист сориентировался и правильно интерпретировал результаты. А значит, обучение должно вестись с новыми подходами к оценке эффективности».