Дольщики против дольщиков

9 Февр. 2018 2018-02-09T03:24:50+03:00

Смогут ли примириться дольщики, еще недавно стоявшие плечом к плечу, и получить наконец заветные ключи от квартиры? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Однако теперь дольщики сплотились против своих же дольщиков и устраивают скандалы, митинги и голодовки. В чем камень преткновения между собратьями по несчастью?

ЖК «ЗВС» - долгострой с 15-летней историей

Дмитрий Коркодинов купил квартиру в 1-м корпусе ЖК «Западные ворота столицы» еще в далеком 2005 году и с нетерпением ждал завершения строительства. В 2006 году стройка остановилась. Затем произошла смена застройщика, но через несколько лет один из нескольких корпусов был все же построен. Когда пришла пора получать ключи, выяснилось, что его квартира продана и в ней уже делают ремонт другие люди. И это не единичный случай. Дмитрий, как и еще 1270 человек, стал обманутым дольщиком ЖК «Западные ворота столицы», поскольку остальные корпуса в жилом комплексе так и не были построены. Очередной недобросовестный застройщик обанкротился, и проект был признан проблемным. Обманутые дольщики много лет все вместе писали обращения во всевозможные инстанции, но без участия правительства МО решить проблему с предоставлением жилья обманутым дольщикам было невозможно. В 2016 году губернатор Андрей Воробьёв поставил задачу помочь людям получить жилье ЖК «Западные ворота столицы».

Лед тронулся

Для завершения строительства правительство Московской области привлекло нового инвестора - Группу Компаний ПИК, имеющую огромный успешный опыт по завершению долгостроя за недобросовестными застройщиками. Компания давно зарекомендовала себя как надежный и добросовестный застройщик, который имеет положительную репутацию и социальную ответственность, а также обладает достаточной материальной и ресурсной базой для реализации таких сложных проектов в сжатые сроки. Новый застройщик должен был завершить строительство 2, 3 и 4-го корпусов.

С приходом в проект Группы Компаний ПИК строительство активно возобновилось. В 2017 году компания уже достроила 2-й и 3-й корпуса, передав для дольщиков 933 квартиры, а также завершила строительство детского сада и паркинга.

Но вот с 4-м корпусом возникли нешуточные проблемы. Результаты технических обследований показали, что завершить строительство дома невозможно и технически опасно, поскольку здание строилось с существенными нарушениями строительных норм и технологий. Кроме того, в ходе проведенного правительством МО аудита выяснилось, что из-за совершенных предыдущим застройщиком и двойных и тройных продаж количество дольщиков фактически увеличилось и теперь значительно больше, чем 1271 человек. Соответственно квартир в 4-м корпусе всем не хватит. В связи с этим было принято решение старое недостроенное здание демонтировать и построить новые дома. Такой вариант позволяет обеспечить жильем всех пострадавших дольщиков, купивших квартиры в ЖК «Западные ворота столицы».

Конфликт интересов

Застройщик спроектировал новые дома с учетом планировок квартир всех оставшихся дольщиков, получил необходимую разрешительную документацию, но не смог приступить к строительству из-за начавшихся протестов с стороны жителей, недавно получивших свои квартиры. Как выяснилось, они считают, что дальнейшее строительство нарушает их комфортную среду проживания, поэтому требуют достроить только аварийный четвертый корпус, завершив на этом реализацию проекта и лишив остальных дольщиков возможности получить свое жилье. В результате складывается парадоксальная ситуация, когда дольщики, еще недавно стоявшие плечом к плечу, теперь разбились на два лагеря: одни уже получили ключи от долгожданных квартир и теперь требуют завершения проекта - пытаются блокировать дальнейшую стройку, объявляют голодовки, устраивают несанкционированные митинги и обещают лечь под экскаватор, в то время как другие дольщики бьются за то, чтобы их дома все-таки были ­построены! Они тоже устраивают митинги и пишут многочисленные обращения в правительство МО с требованиями решить их жилищные проблемы.

- Организаторы голодовки разжигают рознь между различными группами дольщиков. Один из дольщиков, получив квартиру во 2-м корпусе, сразу же выступил против дальнейшего строительства двух новых корпусов, - поясняет представитель инициативной группы дольщиков Дмитрий Коркодинов. - Он организовал беспорядки - незаконный митинг у офиса ПИКа, есть доказательства того, как его участникам выплачивалось денежное вознаграждение, организовал голодовку, с его стороны были попытки призыва к экстремизму - в мессенджерах им рассылались картинки повторения 11 сентября с нашими будущими корпусами. Таким вот неординарным способом данный собственник привлекает внимание к себе и созданному им же ТСН (товарищество собственников недвижимости).

Это беспрецедентный случай, вызывающий лишь недоумение! Хотя, возможно, затянувшаяся история с долгостроем ЖК «Западные ворота столицы» действительно стала для кого-то попросту прибыльным бизнесом. Ведь с дольщиков регулярно собирают деньги - на представление их интересов в органах власти, адвокатов, покупку атрибутики, организацию митингов, аренду помещений для встреч, голодовки и т. д. И эти люди, преследуя свои личные корыстные интересы, накаляют ситуацию, манипулируя отчаявшимися дольщиками, и разжигают конфликт и неприязнь между ними. В таком случае хочется напомнить одну старинную русскую поговорку - на чужом несчастье счастье не построишь!

КСТАТИ

За год новый инвестор сдал 933 квартиры, построил детский сад и паркинг.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Проект «Западные ворота столицы» стартовал в 2002 году. Тогда застройщик ООО «Корпорация «Союз-Возрождение» договорился с компанией «Социальная инициатива и К» о финансировании строительства жилого комплекса площадью 200 тыс. кв. м. Вблизи деревни Марфино Одинцовского района планировалось возвести жилые высотки на 3 тыс. квартир.

Строительство жилого комплекса началось в 2004 году, а уже в ­2006-м остановилось по причине отсутствия инвестиций и банкротству «Социальной инициативы и К». К тому времени компания привлекла средства 762 граждан, осуществляя продажу квартир по серым схемам, но свои обязательства перед гражданами не выполнила.

В 2007 году место «Социальной инициативы» в проекте «Западные ворота столицы» заняло ЗАО «ИСК «ЭНБИЭМ». Новый инвестор повторил порочный путь предшественника: запустил массированную рекламу и продажу квадратных метров в обход 214-ФЗ. С будущими жильцами заключались предварительные договоры купли-продажи, при этом ни одного договора долевого участия заключено не было, зато зафиксированы двойные и тройные продажи. В итоге объект был признан проблемным: минстроем Московской области в перечень обманутых дольщиков ЖК «Западные ворота столицы» включен 1271 дольщик.

В настоящее время против ООО «Корпорация «Союз-Возрождение» инициирована процедура банкротства.

В 2016 году правительство Московской области привлекло нового застройщика - Группу Компаний ПИК для завершения строительства ЖК «Западные ворота столицы».