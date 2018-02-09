Светлана Акулова: «Москве нужен второй зоопарк»

9 Февр. 2018 2018-02-09T23:20:56+03:00

В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» мы побеседовали с генеральным директором Московского зоопарка о том, как животные пережили «снегопад столетия» и какие обновления ждать после реставрации

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ПЕРВАЯ ЗООЛОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

- «Снегопад столетия» точно отразился на москвичах: одни радуются, лепят снеговиков, а другие — жалуются, что ни проехать, ни пройти. Как животные пережили зимнюю аномалию?

- Мы тоже переживали. Обычно зоологи говорят, что животным некомфортно, когда много снега. Но в эти выходные у животных был настоящий праздник. Они веселились, медведи кувыркались, львы ловили снежинки ртом, трубкозуб не выпускал елку. Мы думали, что будет мало посетителей, но семей с детьми было много. Видимо, все соскучились по снегу.

- Снег животных радует, а очередное предложение Госдумы о возвращении летнего времени?

- У животных есть определенный рацион. Их кормят по графику. И то, что люди меняют время вперед или назад — животных это никак не коснется.

Прошедший мощный снегопад не доставил животным никакого дискомфорта. Наоборот, звери радовались пушистому снегу. ФОТО Пресс-служба Московского зоопарка

- А вот в самом зоопарке изменения планируются — началась реконструкция. В советские времена из-за материальных трудностей, павильоны ветшали, даже со второго этажа террариума падали лягушки прямо на головы тиграм. Но в 90-е частично зоопарк привели в порядок. Сейчас какие ведутся работы?

- Нам недавно правительство Москвы согласовало реконструкцию двухэтажного павильона — со стороны станции метро «Баррикадная» теперь тоже можно будет зайти в Московский зоопарк. На втором этаже даже будет первая публичная зоологическая библиотека — у нас есть 12 тысяч книг. Еще у нас была проблема с мостом, который ведет во вторую часть зоопарка. В сезон посетителей около 70 тысяч в день, образовывались пробки. Теперь выделены средства для расширения моста. Мы откажемся от лестницы и построим второй пандус, по которому мамам с колясками будет удобно подниматься.

Столичные власти согласовали реконструкцию части сооружений Московского зоопарка и скоро поситетелям станет намного удобнее знакомиться с обитателями главного столичного зоосада. ФОТО Пресс-служба Московского зоопарка

- На реконструкции сейчас и детский зоопарк. Когда можно будет прийти туда?

- Там большая площадь — 1 гектар. Все работы мы планируем завершить летом, сделаем подарок москвичам ко Дню города. В обновленном зоопарке будет контактная площадка с домашними животными, деток научат чистить осликов. Можно будет обнять многих животных, в том числе большого кудрявого осла. Мы даже запустим бизнес-школу и научим, как правильно открыть контактный зоопарк в городе. Ведь сейчас многие обсуждают: хорошо ли это, может наоборот стоит их закрывать? Мы как раз подскажем, как это делать правильно, каких животных можно подпускать к людям, как кормить. Это целая наука. Тем более мы сейчас получили лицензию на обучение.

ЖИВОТНЫХ ХВАТИТ И ДЛЯ ВТОРОГО ЗООПАРКА

- Раз в зоопарке появятся дополнительные площадки, то могут появиться и новые животные?

- Больших панд хотим. Ждем китоглавов — это красивые птицы, где-то 1,5 метра ростом. Еще гигантского муравьеда и птицу-секретарь — когда-то такая была в зоопарке, теперь — нет.

- Не тесно ли зоопарку в Москве? Может, пора расширяться?

- Как раз об этом мы сейчас думаем - такому большому мегаполису, как Москва, нужен второй зоопарк. Мы обсудили этот вопрос с мэром столицы Сергеем Собяниным. Он поддержал нашу идею, однако, конечно, реализация такого масштабного проекта требует просто огромной работы и затраты разных ресурсов – прежде всего, времени. На данном этапе важно выбрать подходящую площадку для нового зоопарка. Мы рассматриваем всевозможные парки, находящиеся в черте города и располагающие территорией не менее, чем 200 гектар: принципиально важно, чтобы рядом было метро, но при этом была возможность воссоздать для животных условия, максимально приближенные к естественным. У нас есть задумка сделать стеклянные тоннели, как в зоопарке Швеции. Там все устроено таким образом, что ты попадаешь, например, прямо в вольер ко львам и от хищников тебя отделяет почти не различимое стекло. Так создается эффект настоящего присутствия, это неимоверный адреналин.

- Получается, что часть животных переедет во второй зоопарк?

- Нет. У нас достаточно животных, которые живут в Центре воспроизводства редких видов. А историческая часть зоопарка останется как музей.

По словам Светланы Акуловой, в Москве должен появиться второй зоопарк - одного на многомилионный город уже недостаточно. ФОТО Пресс-служба Московского зоопарка

СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ

- В зоопарке уже несколько лет реализуется программа по опекунству, можно выбрать животное, например, тигра или медведя и присылать ему денежные средства. Но зачем медведю деньги?

- Жертвуют деньги для их содержания. Присылают и школьники, и бизнесмены, и большие компании. Они перечисляют средства слону или медведю, кто-то хомячку или зайчику. Мы же даем расчетные листы, сколько животное ест в сутки, присылаем фото питомцев. Кто-то спонсирует месяц, кто-то годами.

- Но можно же стать волонтером и помогать зоопарку без финансовых вложений?

- Да, нашему движению уже пять лет. Особенно актуальна эта помощь в нынешний год, объявленный президентом России Владимиром Путиным Годом волонтеров. У нас уже почти 350 волонтеров. Они не ухаживают за животными, а работают с посетителями. Говорят, что животных кормить нельзя и также просовывать руки в вольеры. Стать волонтером может стать любой человек старше 18 лет — нужно оставить заявку на сайте зоопарка.

- Через неделю в зоопарке День рождения — 154 года. Будут ли медведи водить хороводы, а морские котики устраивать показательные шоу?

- Сюрпризов много. Наш праздник состоится 17-18 февраля. Будет анимационная программа «Взрыв из прошлого» - встреча с динозаврами, много мастер-классов, интерактивные мероприятия, лекции и экскурсии. Чтобы попасть на них бесплатно нужно зарегистрироваться на нашем сайте. А 18 февраля, в последний день Масленицы, к праздничной программе добавятся гулянья, забавы и чай из настоящего самовара.