Жители пятиэтажек смотрят новые квартиры: Одни уже пакуют вещи, другие - критикуют

11 Февр. 2018 2018-02-11T11:57:28+03:00

Настроение у всех разное, но одно ясно - в хрущевках жить дальше нельзя

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Первый в Москве дом для переселенцев из пятиэтажек по программе реновации уже в выходные начали осматривать будущие новоселы. Это жители двух пятиэтажек в Восточном округе столицы - на улице Константина Федина, дома 3 и 5. В них по 80 квартир в каждом доме, то есть всего 160 квартир.

Новый 18-этажный монолитный дом на 340 квартир вырос для них в 300 метрах от старого. Адрес: 5-я Парковая улица, д. 62Б. До ближайшей станции метро «Щелковская» - 5 – 10 минут неспешным шагом. Вокруг - детсады, школа, игровые и спортивные площадки.

Новый 18-этажный монолитный дом на 340 квартирФото: Михаил ФРОЛОВ

Корреспонденты «КП» вместе с переселенцами получали смотровые ордера с ключами и оценивали новые квартиры.

ТАТЬЯНА И ВАЛЕТ: ПРЕДЛОЖЕННАЯ ЖИЛПЛОЩАДЬ НЕ УСТРОИЛА, ЖДЕМ НОВЫЙ ВАРИАНТ

Жительница одной из первых расселяемых сейчас пятиэтажек по улице Константина Федина фармацевт на пенсии Татьяна Сухарева буквально сидит на чемоданах. Вернее, на коробках. На них сразу натыкаешься, как входишь в тесноватую проходную гостиную.

- Мы уже начали вещи упаковывать, - Татьяна Анатольевна аккуратно поправляет перевязанную веревкой коробку с надписью «Хрусталь». – Новый дом строили на наших глазах. Я мимо него ходила и думала, вот бы нам туда поселиться. В своей пятиэтажке живу с 1961 года. Семью переселили сюда в Северное Измайлово из старого дома на Сретенке. Там мы жили без особых удобств, с печным отоплением. Когда переезжали в эту пятиэтажку, все радовались, у москвичей был праздник. Но теперь дом устарел. Мы очень обрадовались, когда Путин и Собянин объявили в прошлом году о реновации.

Татьяна Сухарева к переезду уже готоваФото: Михаил ФРОЛОВ

У Татьяны Анатольевны двушка площадью 44,5 квадратных метра. Стены в трещинах, коммуникации обветшали, комнаты проходные, кухня и совмещенный санузел крошечные. Ремонт уже не помогает. К тому же сын давно вырос и женился. Пора подумать о расширении жилплощади и пополнении в семействе.

И вот в семь вечера пятницы в дверь квартиры Сухаревых звонят. Домашний любимец пудель по кличке Валет встречает гостей громким лаем.

- Приглашаем посмотреть ваш новый дом, - на пороге стоит сотрудник департамента имущества столицы с уведомлением.

На бумажке указан адрес многоэтажки, конкретный номер квартиры и этаж, на котором она находится. За ключами нужно зайти с 8.0 до 21.00 в информационный центр в том же доме, куда и переселяют участников реновации.

Наутро идем смотреть квартиру вместе со всей семьей Сухаревых – мама Татьяна, сын Сергей и невестка Елена. У дверей инфоцентра – очередь. Но через некоторое время ее уже нет. Сотрудники центра из префектуры, управы, департамента имущества, фонда реновации стараются оперативно отвечать на вопросы переселенцев.

«А мне вместо двушки предложили однушку! Хотя сейчас я живу в двушке. Где телевидение? Снимайте меня, я буду жаловаться!» - возмущается один из жителей. К нему тут же подходит психолог-конфликтолог и сотрудник центра. После проверки находят неточности в документах и заново выписывают ордер, как и положено, на двушку. С каждым жителем разбирают его ситуацию индивидуально.

- Почему мне дали квартиру на втором этаже? – с удивлением выглядывает в окно новой двушки Татьяна Анатольевна. - Во время опроса жителей у меня уточняли, какой этаж я хотела бы. Сейчас живу на третьем этаже, а просила еще выше, с 6 по 11 этаж.

Есть и другие замечания - прямо под окнами новой квартиры проходит бетонный козырек подъезда так, что частично закрывает вид на улицу.

Козырек и вправду немного портит вид из окнаФото: Михаил ФРОЛОВ

- В этой двушке почему-то нет кладовки, - изучает прихожую Сергей, сын Татьяны Анатольевны. – А отделка в квартире хорошая, даже дополнительный ремонт делать не нужно.

- И площадь большая – 64,8 метра! Есть куда детскую кроватку поставить, - улыбается супруга Елена.

Но все же семья Сухаревых решает отказаться от этого варианта и просит подобрать новую двушку с учетом пожеланий.

- Ждать придется около двух недель, поскольку свои квартиры посмотрели еще не все жильцы с ордерами, - объясняет сотрудник столичного департамента имущества. – Как только подберем вам второй вариант, сообщим и вновь пригласим вас на осмотр.

Семья Сухаревых попросила подобрать новую двушку с учетом пожеланийФото: Михаил ФРОЛОВ

По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, такая возможность у первых переселенцев есть. При этом семье могут предложить минимум два варианта квартиры на выбор.

СЕМЬ «Я» РОДИОНОВЫХ: ДВУШКА ПРОСТОРНАЯ, НО ХОТИМ ДОКУПИТЬ ЕЩЕ ОДНУ КОМНАТУ

- Мама, в этой комнате поместятся все наши игрушки, - второклассник Вадим вместе с младшей сестрой Лизой первыми забежали в новую квартиру и сразу выбрали себе детскую.

Семья Родионовых – большая. Мама Екатерина - бухгалтер, папа Александр - офицер полиции, трое детей (самому младшему сыну нет еще двух лет), бабушка с дедушкой. В пятиэтажке все ютятся в двушке на 44 «квадратах». Это жилье как очередник получал дедушка в 60-е годы. В предложенной теперь ему и его семье новой двушке – 64, 2 квадратных метра.

Семья Родионовых пока ютиться на своей маленькой кухонькеФото: Михаил ФРОЛОВ

- У нас сейчас первый этаж, от подвала постоянно несет сыростью, на домашних вещах даже плесень появляется, - вздыхает Екатерина. – Хорошо, что новая квартира находится на 10 этаже. Вид на район приятный. В квартире места много. Но нам все-таки нужна площадь больше. Семья большая, дети разнополые, поэтому хотим докупить комнату и переселиться в трешку.

Вид на район с 10 этажа просто отличный!Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, для участников реновации, желающих расширить жилплощадь, действуют недавно утвержденные Сергеем Собяниным правила. Доплату нужно внести только за «лишние» метры. Их высчитывают по специальной формуле (подробнее – на kp.ru). При этом цена будет рыночной. Ее утвердят для конкретного дома по расчетам независимых оценщиков. К примеру, для первого дома переселенцев на 5-й Парковой улице «квадрат» обойдется примерно в 165 тысяч рублей.

- Цена кусается, - переживают переселенцы. – В нашем районе есть и по меньшей цене такое же жилье.

Кстати, сразу же проверяю на сайте недвижимости «Циан» и нахожу объявления. Для квартир с такими же параметрами, как в новом доме переселенцев, на соседнем Щелковском шоссе за «квадрат» сейчас просят и чуть меньше, и столько же, и даже чуть больше – от 158 тыс. 065 рублей до 165 тыс. 217 рублей и 171 тыс. 094 рублей.

Многие участники реновации из первых расселяемых домов не скрывают, что надеялись на сниженную стоимость метра. Но по новым правилам можно еще получить скидку в 10 процентов при покупке «излишков». Есть и ограничение – докупить дадут не больше 100 квадратных метров.

- Доплата в 2,5 миллиона рублей, серьезная сумма, нужно все обдумать, - вслух размышляет глава многодетного семейства Александр, осматривая положенную бесплатную двушку.

Квартира уже стала больше на 20,2 метра за счет увеличенной прихожей, кухни и санузла. И за это платить не нужно! А вот за дополнительные 15 с «хвостиком» метров придется выложить ориентировочно 2,5 миллиона рублей. Окончательные ставки за квадратный метр появятся в ближайшее время.

Семье Родионовых нравится ремонт в новой квартиреФото: Михаил ФРОЛОВ

- А для покупки трешки можем использовать еще и материнский капитал, - напоминает мужу Екатерина.

В ближайшее время адреса выставленных на продажу свободных квартир в первом доме для переселенцев вывесят на сайте Стройкомплекса Москвы.

«А МНЕ ВСЕ ПОНРАВИЛОСЬ! ПЕРЕЕЗЖАЮ!»

Были переселенцы и без замечаний. После осмотра квартир просьба у них оказалась только одна – поскорее оформить необходимые документы и переехать. Тем более, что квартиры полностью готовы. Заходи и живи! Осталось только вещи перевезти.

Почти каждый переселенец вынужден жить в подобных условияхФото: Михаил ФРОЛОВ

- Мне все понравилось! – улыбается жительница Наталья Гудыменко. – В старом доме живу на первом этаже, а в новом – на девятом этаже поселюсь. Моя двушка сейчас площадью 45 метров, а будет – 62,6 метра. Без доплаты!

В первый день осмотра новых квартир переселенцами на 5-й Парковой улице в информационный центр обратились около 70 семей из сносимых домов (по данным на 16.00 субботы, 10 февраля. – Прим.). Из них примерно 30 семей пожелали докупить жилье и получить большую квартиру, около 20 семей – согласились на предложенный первый вариант квартиры, еще столько же семей – после осмотра отказались от выделенной квартиры и ждут второй вариант или еще не определились.

Напомним, в Москве в список сноса попал 5171 дом. В них сейчас живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года.

Уважаемые читатели, мы продолжим публикации о наших сегодняшних первых переселенцах. Вместе с вами узнаем, что будет происходить с ними дальше. Следите за следующими выпусками «КП» и на kp.ru.