Зачем на дивчину надели платок: Реставраторов обвинили в «деукраинизации» станции «Киевская»

9 Февр. 2018 2018-02-09T13:11:11+03:00

Как создавались «деукраинизированные» фрески на станции м.Киевская. Общественность раскритиковала обновленные фрески на м.Киевская. На них украинские девушки приобрели загар, поменяли цвет платьев, а одна сменила венок на платочекЕвгения КОРОБКОВА

В чем погрешили против истины художники, обновившие фрески в метро [фото]

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Станция метро «Преображенская площадь». Почти заметенная снегом калитка в стене, окружающей храм. Несмотря на поздний вечер, сотрудники реставрационной мастерской «Китеж» в сборе. Хмурый бородач, интеллигентный дядечка в жилетке и мужчина с густыми седыми кудрями, сгрудившись вокруг длинного стола, пишут письмо - ответ критикам.

- Нам очень обидно, - говорит хмурый бородач, он же директор фирмы Александр Иванов.

Ему предстоит отбивать не первую блогерскую атаку. Несколько лет назад, когда компания завершила работу над центральным панно станции метро «Киевская», ушлые пассажиры подняли шум, что среди персонажей фрески Иванов изобразил себя.

- Вон того седого старика. - Иванов тычет пальцем в стену.

Блогеры обвинили Александра Иванова, что он нарисовал себя на центральном панно «Киевской». ФОТО Предоставлено реставрационными мастерскими «Китеж», Евгения КОРОБКОВА

Копия фрески, украшающей теперь «Киевскую», висит в реставрационных мастерских. Как самая важная работа. Все началось с нее. В 2010 году фреска на станции обвалилась. За восстановление взялся «Китеж». Работа была сложная. Сырая непросыхающая стена, вечные лужи по углам. Метро - не самое благодатное место для фресок. Впрочем, отреставрированное панно произвело такой эффект на комиссию, что компании доверили реставрацию остальных 24 картин, по поводу которых сегодня ломают копья диванные критики.

То, что художники «зачем-то закрасили старые фрески и вместо них нарисовали новые картинки», первым написал москвовед Константин Мишуровский. За считаные дни публикацию перепостили пятьсот раз, а в комментариях народ взялся обсуждать отличия.

Блогеры удивились, зачем на девушку надели платок. Фото: Николай Галкин/ТАСС

До реставрации на голове девушки красовался венок. Фото: Николай Галкин/ТАСС

По словам народно-блогерского хора, украинские девушки приобрели загар, поменяли цвет платьев и обзавелись новыми орнаментами на вышиванках. У рыбаков фрески «Рыбаки» в сетях оказался не сазан, а «неизвестный науке зверь». Комбайн лишился «морского штурвала». На фреске «Детский сад», откуда ни возьмись, появился целый мальчик. Мишуровский, отказываясь комментировать что-либо журналистам, подливал масла в огонь, добавляя новые посты. Их смысл был в том, что дух эпохи утрачен. Хорошие советские лица переписали и превратили чуть ли не в глянцевые. Но больше всех разорялся журналист Олег Кашин. По его мнению, на лицо факт «де­украинизации». Вместо венка с лентами в волосах украинки появился желтенький платочек. Страх и ужас. После этого заявления весть о «де­украинизации» «Киевской» понеслась в незалежную и была тщательно просмакована местными любителями скандала.

На оригинальной фреске девушка, действительно, была в платке. И в таком виде она пробыла аж до 1980 года. Фото: mos.ru

КАК ЭТО БЫЛО

Реставраторы вспоминают время работы. Станцию не закрывали. Вокруг фресок выстроили металлические скворечники, в которых трудились художники под прицелом вечной критики пассажиров.

- Помню, приходит женщина, стучится в скворечник и кричит: ах вы такие-сякие, зачем золотую мозаику ободрали! - вспоминает художник-живописец Владимир Иванов.

Вопрос с мозаикой тоже один из наболевших. На форумах уже успели возмутиться появившейся якобы после реставрации имитацией мозаики.

- А куда мозаику дели?

Иванов вздыхает:

- Да не было мозаики. Она нарисованная была, нарисованная! Да и фон мы не трогали. Но женщину ту было не переубедить. Говорит, я видела, как

«КамАЗами» ночью вывозили...

КАК ЭТО СТАЛО

Реставраторы листают фотографии в компьютере. Цветные - как выглядела станция в 80-х годах, когда ее реставрировала артель прикрепленных к метро мастеров. Блогеры принялись ошибочно сравнивать фрески с этими снимками. Хотя ориентироваться нужно на первоначальный вид станции, на черно-белые фотографии 1953 года.

Горевали блогеры о «морском штурвале» на комбайне, который исчез. Фото: предоставлено реставрационными мастерскими "Китеж"

- Нас упрекают, что мы закрасили штурвал у комбайна. Но где вы видите штурвал в 1953 году? Вы думаете, мы просто так писали? Да у нас на каждую деталь тома собраны. Кстати, вы знаете, как называется комбайн? «Сталинец».

Но на фреске 1953 года его и не было... Фото: предоставлено реставрационными мастерскими "Китеж"

«Морского штурвала» на комбайне на фреске 1953 года и не было - его зачем-то дорисовали в 80-е. Фото: предоставлено реставрационными мастерскими "Китеж"

Дотошные блогеры не заприметили слона. После реставрации фрески обрели Сталина. Во-первых, вернулось название поезда «Иосиф Сталин» на фреске «Железнодорожники», во-вторых, появился автор книги с фрески «Студенты»… Теперь фамилия из шести букв красуется на томике в руках девушки. В-третьих, нет, в-третьих делать не стали. Профиль Сталина на флаге центрального панно не появился. Это, по словам реставраторов, их единственная, но умышленная неточность

- Хорошо, а откуда все-таки взялся платок на украинке?

Человек в жилетке - руководитель реставрационных работ Михаил Симагин - не выдерживает:

- Неужели вы не видите, по ритму этот платок лучше, чем венок? Здесь есть крепкая основа в виде платка и ленты как его продолжение. Как у петуха.

- Михаил Андреевич, не надо, вы слишком эмоционально говорите, - останавливает его директор.

- Вы представляете себе, как создается фреска?

Я не представляю.

ГЛАВНАЯ УЛИКА

Графья. Это не сборище титулованных граждан. Это тонкая линия, проступающая на всех фресках. Главное и посильнее любой фотографии доказательство того, что художники не придумали отсебятины. Фреска выполняется так. Сначала рисунок на бумаге, а потом он передавливается на сырую штукатурку так, что остается вмятина. Она же графья. Она же улика.

Художники показывают фотографии, на которых четко обозначена графья. Меня убедило. И пресловутая косынка на девушке была. И мальчик с фрески «Детский сад» имелся. Что касается «замечательных лиц», которые якобы испортили реставраторы, то и тут все претензии рассыпаются. Графья отчетливо выдает то, что в 1953 году персонажи фресок выглядели иначе. Реставраторы из восьмидесятых утяжелили лица, сделав их более тюркскими.

- Хорошо, что восточные народы претензии не высказали, будто мы детюркизировали «Киевскую», - смеются реставраторы.

Внучка одного из авторов фресок, художника Виктора Коновалова, Дарья в разговоре с «КП» посетовала, что в работах дедушки угадывались лица родных ее сердцу людей. В образе девочки в детском саду - ее мама, в образе женщины в голубом халате с фрески «Ученые-химики» - бабушка. После реставрации знакомые черты утрачены.

На это мне показывают черно-белую фотографию, на которой запечатлена мама Дарьи. С этой фотографии создавался образ фрески «Детский сад». Честно говоря, даже мне кажется, что после реставрации портрет стал больше похож на девочку, запечатленную на фотографии.

По словам мастеров «Китежа», Коновалов был не главным, а одним из многочисленных художников, участвующих в создании фресок. Руководство работами лежало на художнике Игоре Радомане. И именно его родственники единственные, кто откликнулся на призыв помочь и принять участие в реставрации.

На выходе из мастерской взгляд снова падает на седого старика, запечатленного на панно.

- Так это вы себя изобразили? - интересуюсь у Александра Иванова.

Иванов делает кислое лицо. Со стариком история та же, что и с мальчиком из «Детского сада». Исчез после 80-х. Художники нашли его изображение на старых фотографиях панно. Сделали портрет. Подарили блогеру, поднявшему крик. Он портрет взял. Сказал, да, пожалуй, я ошибся. Но извиниться так и не извинился.

«А был ли мальчик?» - вопрошают блогеры. Был, доказывают реставраторы, в 1953 году. Фото: предоставлено реставрационными мастерскими "Китеж"

Но в 80-е с фрески «Детский сад» его почему-то убрали... Фото: предоставлено реставрационными мастерскими "Китеж"

Теперь он снова на месте.Фото: предоставлено реставрационными мастерскими "Китеж"

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