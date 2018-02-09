Продюсер фильмов с Пирсом Броснаном и Сильвестром Сталлоне попал в московское СИЗО

9 Февр. 2018 2018-02-09T16:37:38+03:00

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Много тайн и интересных персонажей хранят московские следственные изоляторы. Так, при очередном визите в «Медведь» (СИЗО №4) ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников с коллегами обнаружили в камере голливудского продюсера Степана Мартиросяна.

Мартиросян — уроженец солнечной Армении. И житель не менее солнечной Калифорнии. 20 лет назад он перебрался в Голливуд, где с успехом строил карьеру продюсера. В его фильмографии - «Человек ноября», «Уцелевший», «Фрилансеры», «План побега» и другие картины. По крайней мере, так утверждает сам Мартиросян. На сайте film.ru тоже перечислены эти и другие фильмы, всего 8, сняты в 2012 — 2014 годы, продюсер — Степан Мартиросян. Тут же трогательное фото Степана с Сильвестром Сталлоне. В других источниках найти упоминание Мартиросяна как продюсера этих фильмов, увы, не удалось.

Теперь Мартиросяну впору писать сценарий к настоящему побегу. С 27 октября 2017 года он в тюрьме.

- Выхожу я из бизнес-класса, и меня прямо на трапе принимает российская полиция. Что? Как? Почему? — я ничего не понял. Оказывается, сделано это было по поручению Армении, где на меня состряпали уголовное дело. Мой бывший партнер, соинвестор фильма «План побега» со Сталлоне в главной роли. Фильм-то хороший, но с экономической точки зрения не самый успешный, провалился в прокате. Ни в одной цивилизованной стране этот человек не смог на меня завести дело, потому что нет оснований. Только в Армении ему это удалось! В России меня задержали и готовят к экстрадиции. Мне уже и здесь в тюрьме передавали «привет» от него. Как я еще жив остался?

В Москву, как утверждает Мартиросян, он прилетел не просто так. Здесь у него были назначены важные встречи.

- Я продюсирую фильм про Владимира Путина. В США ведь, знаете, какая пропаганда антироссийская? Чего там только не показывают. А я люблю Россию и хотел показать правду, рассказать про президента. Главную роль, то есть роль Владимира Владимировича, сначала согласился играть Леонардо Ди Каприо, но потом он отказался. Между нами, его просто отговорили. Зато согласился сниматься Шон Пен.

Своих голливудский друзей Степан вспоминает каждый день. И рассказами из жизни богатых и знаменитых он теперь развлекает своих однокамерников. Их на спецблоке у него 5 (6-местная камера). По опыту правозащитники знают, что на спецблоки просто так не помещают, значит Мартиросяну и правда в тюрьме в обычной камере грозила какая-то опасность.

Адвокаты Степана Мартиросяна сейчас занимаются обжалованием экстрадиции своего подзащитного в Ереван. Пока ничего не получается, уже дошли до Верховного суда. Тем временем сам Мартиросян продолжает рассказы о своей тяжкой судьбе в духе Голливуда.

- Мой друг Марк Уолберг тоже когда-то сидел в тюрьме за наркотики. После того, как освободился, он сильно изменился. И теперь каждый день ходит в церковь. Шварцнеггер Арнольд, бывший губернатор Калифорнии, тоже мой приятель. А Стивен Сигал вот-вот должен приехать в Москву, просить за меня у больших людей. Я вообще не понимаю, что я тут в тюрьме делаю? А если меня выдадут в Армению — вообще крышка, я там в живых вряд ли останусь.

Если Мартиросян действительно запанибрата с голливудскими звездами, и его приедет вызволять Сигал или Шварцнегер, мы об этом непременно узнаем.

А пока «Комсомолка» продолжает разбираться в деле «знаменитого продюсера».