9 Февр. 2018 2018-02-09T15:14:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Начинается заселение первого дома по программе реновации. Об этом в пятницу сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Чиновник уточнил, что дом расположен по адресу: 5-я Парковая улица, д. 62Б. В него переедут жители домов по адресу: ул. Константина Федина, дом 3 и дом 5, расположенных в 300 м от нового дома.

- Дом полностью готов под заселение, - отметил Сергей Левкин, уточнив, что в квартирах есть все необходимое, выполнена отделка комфорт-класса. - Прилегающая территория приведена в полное соответствие с утвержденными требованиями к благоустройству.

Отметим, дом № 62б по 5-й Парковой улице вошел в перечень стартовых площадок программы реновации, опубликованный минувшей осенью. После проверки его готовности и выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию были определены пятиэтажки, жителям которых предложат переехать. Выбор домов, подлежащих расселению, основывался на их техническом состоянии, близости к новостройке, а также количеству жильцов, проголосовавших за реализацию программы.

Ранее сообщалось, что в течение 2018 года поставлена задача подготовить 24 дома для переселения по программе реновации. Переселение на данном этапе будет осуществляться в те дома, которые строились городом по другим программам, в частности, силами казенного предприятия «Управление гражданского строительства", а также в рамках программы «Жилище».

Также сообщалось, что к настоящему времени для переселенцев готовы 14 домов на 2,3 тыс. квартир, они будут переданы под заселение до конца мая. Завершаются работы еще в 15 домах, которые приспосабливаются под утвержденные стандарты программы реновации.

Напомним, В феврале 2017 года президент России Владимир Путин заслушал доклад мэра Москвы Сергея Собянина о социально-экономическом развитии столицы в 2016 году. На встрече обсудили ряд масштабных транспортных проектов, а также программу обновления жилого фонда столицы. Во время беседы президент отметил своевременность и необходимость реновации жилищного фонда столицы.

- Что касается реновации в целом, речь идет о жилом фонде в Москве, который через 10–15 лет объективно превратится в аварийное жилье, и Москва получит такой же объем беды, как очень многие другие регионы», - сказал, в частности, Владимир Путин.

Программа реновации жилья была принята 1 августа 2017 года. Первоначально в нее вошли 5 144 дома, на данный момент в проекте участвуют 5 175 объектов. Реновация коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Завершить программу планируется к 2032 году.

Реализация программы позволит обновить сотни городских кварталов, в которых создадут современную, качественную городскую среду. Более миллиона жителей столицы получат комфортные квартиры, а их права защищены на законодательном уровне.

Важно

В шаговой доступности

Дом №62Б на 5-ой Парковой улице в районе Северное Измайлово - 3-х секционный, монолитный 19-ти этажный жилой дом, с 1-ым нежилым этажом и 18-ти жилыми этажами. В «шаговой» доступности - детсад №158 и школа №2033 (Владимирский корпус).

Современная отделка общедомовых помещений, отделка квартир «комфорт-класса». Всего в доме 340 квартир с улучшенной отделкой:

- полы во входных холлах квартир, кухонь выполнены из керамогранита, жилые комнаты - из ламината. Стены с обоями под покраску;

- ванные и санузлы полностью укомплектованы сантехническими приборами (унитаз, раковина, ванна, полотенцесушитель). Предусмотрено место для стиральной машины;

- в кухнях установлены мойки и электроплиты;

- все помещения квартиры оборудованными люстрами;

- окна в квартирах из ПВХ профиля с 2-х камерным стеклопакетом, оборудованы клапанами микропроветривания;

- продуманная планировка. Во всех квартирах добавлена гардеробная;

- кухня: с установленной плитой, сантехникой, плиточным фартуком в рабочей зоне;

- застекленные лоджии (панорамное остекление!);

- качественные розетки и выключатели; проводка убрана в плинтус.

Высокая энергоэффективность здания достигается качественными стеклопакетами, установлены счётчики учёта воды и тепла, а в квартирах установлены электрощиты с группами автоматов на розеточную сеть и освещение.

В многоэтажке установлены противодымная вентиляция с дымоудалением и подпором воздуха, пожарные извещатели, фасад вентилируемый с негорючей отделкой из керамогранитных плит. Входы в подъезды дома оборудованы пандусами, пол этажа — в едином уровне: без перепадов между входом в подъезд, вестибюль и лифт.

В кварталах новой застройки планируется обновить колоссальный объем инженерной коммунальной инфраструктуры, благодаря чему будет обеспечено бесперебойное снабжение жильцов таких домов теплом, водой и электричеством. На территориях старой застройки отсутствовал принцип гарантированности обеспечения ресурсами поскольку применялась, так называемая, кольцевая схема. В новых кварталах сети спроектируют и построят таким образом, что в случае внештатной ситуации будет задействована дублирующая линия, на которую в течение не более часа переводятся электроэнергия, тепло, вода. Это важно для комфортного проживания жителей, Более того, современные технологии позволяют обеспечить срок службы новых сетей до 100 лет.