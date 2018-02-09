Московские энергетики отключили электричество 200 тысячам должников, а почти 8 тысячам - закрыли выезд за границу

9 Февр. 2018 2018-02-09T16:37:38+03:00

Как в столичном регионе платят за электричество, и как энергетики наказывают неплательщиков

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Сумма долга за электричество выросла по итогам прошедшего года на 1,355 мдрд руб и составила 15,176 млрд рублей, сообщил в пятницу журналистам Андрей Ковалев, гендиректор ПАО «Мосэнергосбыт» (эта организация обеспечивает 95% потребления электроэнергии в Москве и 85% в Московской обл). Таким образом, рост составил 9,8%.

Главные неплательщики — это различные предприятия. Их долги выросли более чем на 1 млрд рублей и достигли к началу 2018 года 9,6 млрд рублей. А население наоборот, стало платить более ответственно. Здесь задолженность даже сократилась - на 0,35 млрд рублей и составила 2,95 млрд.

Да и в целом ситуация улучшилась, считают энергетики. Кошмарным был итог 2016 года, когда сумма долга подскочила аж на 3,474 млрд рублей — это в 2,5 раза больше, чем сейчас.

Во многом повышению платежной дисциплины способствовали меры, предпринимаемые в отношении злостных неплательщиков. Так, в 2017 году с них было взыскано через суд 8,4 млрд рублей. Известно, что далеко не каждое судебное решение исполняется. Так вот, в прошлом году столичные энергетики активнее стали дожимать. В итоге оплачено по исполнительным документам 3,5 млрд рублей — это почти на 65% больше, чем годом ранее. Кроме того, в отношении 7764 злостных неплательщиков инициированы постановления об ограничении права выезда за пределы РФ. В Москве это коснулось 3245 должников, в Московской области – 4519.

Кроме того, В 2017 году в Москве и Подмосковье 201 тыс. раз применялась крайняя мера - отключение электричества. В основном (три четверти) это касалось бытовых потребителей.