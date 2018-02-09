Певицу Юлию Началову на 1,5 года лишили водительских прав

9 Февр. 2018 2018-02-09T20:36:31+03:00

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Дорогомиловский суд Москвы сегодня вынес решение по «делу Юлии Началовой». Напомним, в начале декабря 2017-го на западе Москвы сотрудники ДПС остановили машину, за рулем которой сидела певица. Поведение женщины показалось полицейским странным, поэтому они предложили проехать на медосвидетельствование. Началова наотрез отказалась. В таком случае закон автоматически признает, что человек действительно выпивал. Гаишники составили протокол, передали материалы в суд. Заседания несколько раз переносились. И вот наконец...

Мировой судья с доводами сотрудников ГИБДД согласился. Итог - лишение прав на 1,5 года (по статье 12.26 могли забрать и на два года, - Авт.) и штраф в 30 тысяч рублей (это максимум).

Сама Юлия Началова заявила корреспонденту «КП», что ее адвокаты будут оспаривать решение суда.

- Я не была пьяна и не употребляла в тот день алкоголь, - заявила Юлия. - Мне вообще нельзя было пить. На тот момент это был противопоказано - я проходила лечение.

- Почему вы отказались от медосвидетельствования?

- Сделала это осознанно. Просто боялась за свою жизнь. Меня остановили, машину обступили семь мужиков - в том числе в штатском. Я же не знаю, кто все эти люди. Историй всякий много. На трассе М-4 преступники убивали водителей, переодеваясь в полицейскую форму. Ночь. Справа лес, слева стройка. Мне еще человек по-хамски так сказал: «Выходи из машины, поедешь с нами». Не собираюсь я ехать ночью с какими-то мужиками. Даже если мне придется распрощаться с правами. Безопасность дороже.

Напомним, Юлия Началовой стала известна на всю страну еще в начале 90-х, когда принимала участие в телепрограмме «Утренняя звезда». Тогда ей был 5 лет. В 1997-м вышел самый известный сингл Началовой - «Герой не моего романа». Первым мужем певицы был Дмитрий Ланской, солист группы «Премьер-Министр». Пара рассталась в 2004 году. В 2006-м Началова вышла замуж за футболиста сборной России Евгения Алдонина. Развелись спустя пять лет. От этого брака у Юлии осталась дочь и двойная фамилия в паспорте - Началова-Алдонина. Самый известный ее роман последних лет - с хоккеистом Александром Фроловым, который в разные годы выступал за московский ЦСКА и клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз».