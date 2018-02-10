2018-02-10T16:29:55+03:00
Происшествия

В Москве супруг добивал ножом жену, выпрыгнувшую из окна

Через окно женщина попыталась сбежать во время семейного скандала
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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- Женщина была госпитализирована, а ее муж, который нанес ей на улице ножевые ранения, задержан, - рассказали в столичной полиции- Женщина была госпитализирована, а ее муж, который нанес ей на улице ножевые ранения, задержан, - рассказали в столичной полицииФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Утром 10 февраля в полицию поступил звонок с просьбой о помощи - в Текстильщиках женщина выпала из окна. Когда на место прибыли полицейские, то стало понятно, что супруги поругались. Муж набросился на 47-летнюю жену с кулаками. После схватил нож и начал кричать "убью". Агрессия была такой, что женщина понимала - надо бежать. Из квартиры супруг ее не выпускал. Тогда женщина решила прыгать из окна. А квартира у семьи на третьем этаже. Но супруг подбадривал: "Давай, прыгай". Испуганная женщина понимала, что в живых ей никак не остаться и решилась выпрыгнуть из окна. Упала в сугроб, и о, чудо - осталась жива. Пока она приходила в себя, по лестнице спустился ее супруг. Но не для того, чтобы помочь и вызвать "скорую помощь". Он набросился на нее с ножом и нанес несколько ударов. Эту картину из окна увидели соседи и вызвали полицию.

- Около 9.00 поступил звонок в полицию. Наши сотрудники выехали к 8-му дому по 1-й улице Текстильщиков. Там была обнаружена женщина с телесными повреждениями, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-слкжбе ГУ МВД по Москве.

Полицейские уже установили, что прыгнуть из окна женщина решила действительно во время семейного конфликта.

- Женщина была госпитализирована, а ее муж, который нанес ей на улице ножевые ранения, задержан, - рассказали в столичной полиции. - В связи с инцидентом назначена проверка.

Известно, что мужчина не стал отрицать своей вины и дал все показания.

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