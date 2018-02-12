Собянин поддержал идею использование в каршеринге машины типа "каблук" и научить таксистов говорить по-английски

12 Февр. 2018 2018-02-12T14:55:13+03:00

Столичные власти предложили ввести единую очередь для всех такси с равным доступом и одинаковыми тарифами. Фото: Алиса ТИТКО

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В Москве в ближайшие два года количество такси увеличится до 70 000. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил 12 февраля во время встречи в Доме такси с представителями таксомоторных и каршеринговых компаний.

- Около 100 тысяч человек работает в Москве в отрасли такси. По качеству услуг не уступает ведущим городам мира, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Когда в Москве пять лет назад начинали налаживать систему такси, по словам мэра города, было много нелегальных машин, а так называемых легальных было всего 8000. Все они работали, как хотели. О никаких тогда выделенных полосах даже и речь не велась. Невозможно было подъехать и к аэропортам и вокзалам - там были водители с битами. Однако система изменилась. Легальных такси стало больше.

Работа диспетчерской службы такси.Фото: Алиса ТИТКО

- В ближайшие год-два, наверное, количество такси увеличится на 15-20 тысяч. И это будет около 70 000 тысяч, - сказал Сергей Собянин.

Также он напомнил, как в Москве появился каршеринг. Впервые о нем Сергей Собянин узнал в Риме. Когда появились первые машины по системе каршеринга, то многие отнпслись с недоверием "как это отдать ключи от машины чужим людям". А теперь в городе уже 5000 машин. Инвесторы говорят, что число авто увеличится в три раза.

Собравшихся на встречу с мэром представителей таксомоторных и каршеринговых компаний интересовало ряд вопросов. В частности, было одобрено решение отменить налог на движимое имущество для предприятий на 2018 год.

- В этом году мы его отменим полностью и с помощью общественных организаций, предпринимателей отработаем схему, которая бы действительно стимулировала обновление подвижного состава и оборудования, - сказал Сергей Собянин.

Обсуждались вопросы и по аккредитации для водителей такси, которые будут работать возле стадионов "Спартак" и "Лужники" во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Мэра города попросили создать дополнительные курсы по изучению английского языка и повышения уровня этикета, работы с маломобильными пассажирами. Для реализации 8-часового курса понадобится около 20 млн рублей, частично расходы готовы взять инвесторы.

Также Сергей Собянин поддержал предложение использовать в каршеринге машины типа "каблук". Например, FiatDoblo, RenaultKangoo и другие. Это позволит пользоваться сервисом для поездок за покупками в мегамоллы, за город, для перевозкт личных вещей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Единые принципы работы такси для аэропортов

Столичные власти предложили ввести единую очередь для всех такси с равным доступом и одинаковыми тарифами. Последние годы наблюдается ситуация с "бомбилами", которые диктуют завышенные тарифы. В прошлом году нелегальный таксист за 50 тысяч рублей прокатил от аэропорта до центра чилийского туриста, который приехал в Москву на футбольный Кубок Конфедерации.

- На «первую» линию аэропортов должны пускать все таксомоторные компании, у которых есть разрешение, выданное Департаментом транспорта Москвы или Министерством транспорта Московской области, - заявил Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. - Правительство города поддерживает перевозчиков, ведущих открытый и честный бизнес, и мы хотим решить эту проблему, которая для некоторых московских аэропортов стала нормой.