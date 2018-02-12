На директора реабилитационного центра, где перед смертью лежал актер Марьянов, завели уголовное дело

12 Февр. 2018 2018-02-12T18:10:06+03:00

По версии следствия, артисту кололи препараты, которые ему нельзя было вводить

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В расследовании гибели известного актера Дмитрия Марьянова новый поворот. Напомним, звезда фильма «Выше радуги» и сериала «Боец» умер 15 октября прошлого года в подмосковной Истре. До этого он несколько дней находился в частном реабилитационном центре - актера выводили из запоя. В какой-то момент он пожаловался на плохое самочувствие. Потом начал терять сознание. Сотрудники центра пытались вызвать скорую помощь, но диспетчер местной подстанции заявила, что свободную машину нужно очень долго ждать. Поэтому Дмитрия Марьянова повезли на своей машине. Однако в приемном отделении Истринской больницы спасти его не смогли. Официально причиной смерти назвали оторвавшийся тромб.

И вот - Следственный комитет завел уголовное дело на руководителя того самого реабилитационного центра «Феникс» Оксану Богданову. До этого она проходила в деле лишь свидетелем. Женщину подозревают в незаконном оказании медицинских услуг - лицензии на работу у заведения не было. (Статья УК называется «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», это до 2 лет реального срока, - Авт.).

Следственный комитет завел уголовное дело на руководителя того самого реабилитационного центра «Феникс» Оксану БогдановуФото: скриншот видео

- Актер находился в этом реабилитационном центре с 6 по 15 октября, - рассказала «КП» старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. - Установлено, что здесь Марьянову внутримышечно вводили медицинские препараты даже не выясняя, есть ли у него какие-либо заболевания и противопоказания для ввода конкретных лекарств. В то время этим препараты входят в список средств, которые назначаются только врачом и продаются только по рецепту.

Напомним, позже судмедэксперты нашли в крови покойного транквилизатор галоперидол и нейролептик феназепам. Это очень сильные препараты, которыми снимают абстинентный синдром, похмелье. У Марьянова уже несколько лет была проблема с тромбом. Назначать такие препараты без осмотра врача строго запрещено. А врачей в этом центре не было в принципе...

Актер несколько дней находился в частном реабилитационном центреФото: скриншот сайта

Также в следствии заявляют, что Марьянов много раз жаловался, что ему стало плохо. Его текущее состояние требовало срочной госпитализации. Однако дежурившие в центре сотрудники долгое время не вызывали скорую.

- Этим они лишили Дмитрия Марьянова своевременной и квалифицированной помощи, - сообщила Ольга Врадий.

Параллельно ведется следствие по статья «причинение смерти по неосторожности».

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